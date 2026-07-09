Lífið

Myndaveisla: Ríf­lega fimm­tíu sögu­leg segl­skip prýddu flóann

Freyja Þórisdóttir skrifar
Skipin BAP Union frá Perú, Amerigo Vespucci frá Ítalíu og hið bandaríska Bowdoin voru meðal þeirra fjölmörgu skipa sem sigldu niður Hudson-ána.
Skipin BAP Union frá Perú, Amerigo Vespucci frá Ítalíu og hið bandaríska Bowdoin voru meðal þeirra fjölmörgu skipa sem sigldu niður Hudson-ána. Getty

Síðustu daga, og þá sér í lagi þann 4. júlí, fóru fram viðburðir víðs vegar um Bandaríkin til að fagna 250 ára afmæli sjálfstæðis þjóðarinnar. Í erlendum miðlum kemur fram að bandaríska þingið hafi úthlutað 150 milljónum bandaríkjadala til hátíðarhaldanna en upphæðin nemur um átján billjónum íslenskra króna. Meðal dagskrárliða var vegleg skipasýning en aðrir viðburðir voru meðal annars fylkissýning til heiðurs öllum landshlutum Bandaríkjanna, yfirflug orrustuþotna og opnun forsetabókasafns.

Til viðbótar við upphæðina sem þingið lagði til varði hópurinn Freedom 250, sem Donald Trump Bandaríkjaforseti stofnaði, nokkrum milljónum bandaríkjadala í afmælisveisluna.

Forsetinn varði 3. júlí, aðfaranótt sjálfstæðisdagsins, á ferðalafi en í umfjöllun breska ríkisútvarpsins (BBC) kemur fram að hann hafi verið viðstaddur fyrstu flugeldasýninguna í sex ár við Mount Rushmore þjóðarminnismerkið, höggmynd í Black Hills sem sýnir fjóra sögulega forseta Bandaríkjanna, í  Suður-Dakóta.

Skip frá öllum heimshornum

Sama dag mátti líta skipaflota sem lá fyrir akkerum rétt undan landi við Sandy Hook-flóann í New Jersey en á sjálfan sjálfstæðisdaginn, laugardaginn 4. júlí, sigldu skipin svo niður Hudson-ánna og inn í New York höfn í tæka tíð fyrir seglskipasýningu.

Í umfjöllun staðarmiðilsins News 12 segir að himinhá möstur, litríkir fánar og söguleg skip frá öllum heimshornum hafi prýtt flóann og fólk hafi þar safnast fyrir og skoðaði þau í gegnum sjónauka og tók myndir. Við New York höfn hafi svo milljónir fylgst með skipunum sigla í höfn.

Hér að neðan má sjá brotabrot þeirra skipa sem voru til sýnis.

Skipið Gorch Fock liggur við ankeri í Bremerhaven sem hluti af Sail Bremerhaven, þann 15. ágúst 2025 í Bremerhaven í Þýskalandi. Getty
Skipið Juan Sebastián Elcano tilheyrir spænska sjóhernum og var sjósett árið 1928. Það er ætlað til þjálfunar sjóliðsforingjaefna í sjóliðsforingjaskólanum í Marín. Áhöfnin telur 197 manns.Getty
BAE Guayas frá Ekvador siglir inn Bostonhöfn á Skrúðsiglingunni á Sail Boston þann 17. júní 2017.Getty
Ítalska skonnortan Amerigo Vespucci þann 4. júlí 1986 í New York.Getty
Skip bandarísku strandgæslunnar, Eagle, siglir inn í Bostonhöfn í skrúðsiglingu Sail Boston laugardaginn 17. júní árið 2017.Getty
Argentínska skipið „Libertad“ siglir inn í höfnina til að leggjast að Überseebrücke við Landungsbrücken í Hamborg, þann 5. júlí 2017.Getty
Hið pólska Dar Mlodziezy í skrúðsiglingu fyrir Tall Ships-kappsiglinguna 2014, Falmouth, Englandi.Getty
NRP Sagres siglir í Cascais-flóa 5. janúar 2020 í Lissabon, Portúgal. Getty
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