Síðustu daga, og þá sér í lagi þann 4. júlí, fóru fram viðburðir víðs vegar um Bandaríkin til að fagna 250 ára afmæli sjálfstæðis þjóðarinnar. Í erlendum miðlum kemur fram að bandaríska þingið hafi úthlutað 150 milljónum bandaríkjadala til hátíðarhaldanna en upphæðin nemur um átján billjónum íslenskra króna. Meðal dagskrárliða var vegleg skipasýning en aðrir viðburðir voru meðal annars fylkissýning til heiðurs öllum landshlutum Bandaríkjanna, yfirflug orrustuþotna og opnun forsetabókasafns.
Til viðbótar við upphæðina sem þingið lagði til varði hópurinn Freedom 250, sem Donald Trump Bandaríkjaforseti stofnaði, nokkrum milljónum bandaríkjadala í afmælisveisluna.
Forsetinn varði 3. júlí, aðfaranótt sjálfstæðisdagsins, á ferðalafi en í umfjöllun breska ríkisútvarpsins (BBC) kemur fram að hann hafi verið viðstaddur fyrstu flugeldasýninguna í sex ár við Mount Rushmore þjóðarminnismerkið, höggmynd í Black Hills sem sýnir fjóra sögulega forseta Bandaríkjanna, í Suður-Dakóta.
Sama dag mátti líta skipaflota sem lá fyrir akkerum rétt undan landi við Sandy Hook-flóann í New Jersey en á sjálfan sjálfstæðisdaginn, laugardaginn 4. júlí, sigldu skipin svo niður Hudson-ánna og inn í New York höfn í tæka tíð fyrir seglskipasýningu.
Í umfjöllun staðarmiðilsins News 12 segir að himinhá möstur, litríkir fánar og söguleg skip frá öllum heimshornum hafi prýtt flóann og fólk hafi þar safnast fyrir og skoðaði þau í gegnum sjónauka og tók myndir. Við New York höfn hafi svo milljónir fylgst með skipunum sigla í höfn.
Hér að neðan má sjá brotabrot þeirra skipa sem voru til sýnis.