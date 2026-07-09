Innlent

Strandaði á skeri rétt utan við Húsa­vík

Atli Ísleifsson skrifar
Báturinn strandaði rétt fyrir utan Húsavík.
Báturinn strandaði rétt fyrir utan Húsavík. Garðar

Björgunarsveitin Garðar var kölluð út þegar bátur strandaði á skeri rétt utan við Húsavík.

Frá þessi segir í Facebook-síðu björgunarsveitarinnar. Ekki er tekið fram hvenær skipið strandaði en fjórir félagar úr sveitinni fóru á vettvang á björgunarbátnum Villi Páls þar sem þrír voru um borð í bátnum. 

„Vel gekk að koma bátnum á flot á ný og gat hann siglt fyrir eigin vélarafli til heimahafnar. Betur fór en á horfðist og engin slys urðu á fólki,“ segir í tilkynningunni. 

Norðurþing Björgunarsveitir Sjávarútvegur

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið