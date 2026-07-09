Skemmdarverk við Grafarvogskirkju setti svip sinn á útför þar í dag þar sem lögregluborðar og málningarfótspor blöstu við gestum. Formaður Samtakanna 78 segir um mikið áhyggjuefni að ræða.
Tveir menn unnu skemmdarverk á regnbogafána sem hefur prýtt tröppur við Grafarvogskirkju í þó nokkur ár í nótt. Aðilarnir máluðu þar flennistóran íslenskan fána í skjóli nætur.
Fréttastofa bar handbragðið undir málarameistara sem taldi líklegt að verkið hafi tekið tvo menn um tvær klukkustundir og 30 lítra af málningu að klára verkið. Svo mikið magn af málningi kosti um 75 þúsund krónur að hans mati.
Svo virðist sem tæki og tól sem voru notuð við verknaðin hafi verið skilin eftir á vettvangi. Svipmyndir frá vettvangi má sjá í spilaranum hér að neðan.
Lögreglan rannsakar nú málið sem hatursglæp.
„Við erum nýkomin með í hendurnar myndefni. Það er myndavél framan á kirkjunni þannig að við erum að skoða það og þetta snýst um að bera kennsl á einstaklingana sem standa að baki þessum gjörningi,“ sagði Hjördís Sigurbjartsdóttir, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, í samtali við fréttastofu.
Það liggur við að manni langi að hringja í málningarbúðir og spyrja hvar voru keyptir 30 lítrar af málningu, helmingur blár, fjórðungur rauður og fjórðungur hvítur, er það aðferð sem þið munuð beita?
„Ég veit ekki hvort við notum tölvupóst eða síma eða hvað en ég hvet líka almenning ef einhver hefur einhverjar upplýsingar að hafa samband við lögreglu.“
Útför fór fram í Grafarvogskirkju í dag þar sem lögregluborðar og óþornuð málning tók á móti gestum.
„Það stóð svolítið mikið til hérna í morgun, lögreglan, fréttamenn og aðrir sem hafa lagt leið sína hingað. Við ásamt starfsfólkinu hérna og útfarastjóranum bara náðum vonandi að gera daginn þannig að þetta hafi ekki sett of mikið strik í reikninginn fyrir aðstandendur,“ sagði Aldís Rut Gísladóttir, prestur við Grafarvogskirkju sem sá um athöfnina.
Bjarndís Helga Tómasdóttir, formaður Samtakanna 78, segir hrikalegt að sjá svo illa farið með bæði íslenska fánann og fána hinsegin fólks. Hún kom fyrir íslenskum fána og regnbogafána við kirkjuna.
„Þetta er náttúrulega mjög dapurlegt og líka mikið áhyggjuefni. Það er áhyggjuefni að sjá að þetta er skipulagt skemmdarverk og klárlega hugmyndafræðilegt. Síðustu ár höfum við séð aukningu á atburðum sem þessum. Ég vil trúa á það góða í fólki og ég vona að þetta skemmdarverk hristi svolítið upp í fólki.“