Talið að tveir hafi staðið að meintum hatursglæp

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur myndefni undir höndum þar sem tveir sjást mála yfir regnbogafána á tröppum Grafarvogskirkju. Málað var yfir fánann með íslensku fánalitunum.
Málað var yfir fána hinsegin fólks við tröppur Grafarvogskirkju í nótt með íslensku fánalitunum. Lögregla hefur nú málið til rannsóknar og sagði Hjördís Sigurbjartsdóttir aðstoðaryfirlögregluþjónn í samtali við fréttastofu að málið væri rannsakað sem hatursglæpur.
Í tilkynningu frá lögreglunni segir að henni hafi borist myndefni þar sem tveir aðilar sjás við verknaðinn. Rannsókn málsins miði vel.
Guðrún Karls Helgudóttir, biskup Íslands, segir sárt að sjá að farið væri svo illa með bæði íslenska fánann og hinsegin.
„Ég skil vel að fólk vilji gera íslenska fánanum hátt undir höfði en þú gerir það ekki með því að laumast með málningardollur um miðja nótt. Það á að flagga fánanum á stöng og það er gert við allar kirkjur á Íslandi. Við eigum einn fallegasta fána sem til er en við göngum ekki á honum. Það eru beinlínis brot á fánalögum,“ sagði Guðrún í hádegisfréttum Bylgjunnar.