Björgvin Franz og Bryndís fundu ástina á fjölum Borgó Magnús Jochum Pálsson skrifar 8. júlí 2026 15:48 Bryndís Guðjóns og Björgvin Franz sæt saman á Ítalíu. Leikarinn Björgvin Franz Gíslason hefur fundið ástina á ný í örmum Bryndísar Guðjónsdóttur, sópransöngkonu. Björgvin skildi við Bryndísi Ólafsdóttur, eiginkonu sína til sextán ára, í fyrra. Mannlíf greindi fyrst frá sambandstíðindunum en Björgvin birti myndir af parinu á Instagram-hringrás sinni í dag þar sem mátti sjá þau sóla sig á Ítalíu. Á fyrri myndinni mátti sjá parið brosa breitt niðri við strönd og við hana skrifaði hann „Gleðilega sól“ og vísaði í umfjöllun Vísis um Ítalíuflakk Íslendinga með myllumerkinu „#allirogammaþeirraáítalíu“. Á þeirri seinni voru þau greinilega á borgarflakki og skrifaði hann við hana: „Engar áhyggjur af okkur.“ Björgvin greindi frá því við Mannlíf að þau Bryndís hefðu hafið samband fyrir nokkru síðan án þess að fara nánar út í það en þau léku bæði í sýningum Borgarleikhússins á síðast leikvetri, hann í Galdrakarlinum í Oz og hún í La Bohéme. Sextán ára aldursmunur er á parinu, Bryndís er fædd 1993 en Björgvin árið 1977. Björgvin Franz Gíslason er einn ástsælasti leikari landsins og vakti fyrst athygli fyrir leik sinn sem Johnny Norway í Íslenska draumnum (2000) og sem Benedikt búálfur í Loftkastalanum árið 2002. Björgvin hefur leikið bæði í Þjóðleikhúsinu og Borgarleikhúsinu síðustu tuttugu ár og fer með hlutverk Trölla í Þegar Trölli stal jólunum í Borgó í vetur. Bryndís er sópransöngkona með meistaragráðu í óperusöng frá Universität Mozarteum í Salzburg í Austurríki. Hún hefur komið fram í virtum óperuhúsum víða um Evrópu, hlotið alþjóðleg verðlaun og hlaut Grímuverðlaunin sem söngkona ársins árið 2025 fyrir söng sinn í Brúðkaupi Fígarós í Borgarleikhúsinu. Ástin og lífið Borgarleikhúsið Ítalía Tengdar fréttir Björgvin Franz kaupir 36 fermetra íbúð í miðbænum Leikarinn Björgvin Franz Gíslason hefur fest kaup á íbúð við Miðstræti í miðborg Reykjavíkur. Hann greiddi 49,9 milljónir króna fyrir eignina. 21. október 2025 10:20 Björgvin Franz brotinn en slær í gegn í Ladda og ræktinni Björgvin Franz Gíslason leikari er handleggsbrotinn en er á fullu í Ladda sýningunni í Borgarleikhúsinu og æfir af krafti í ræktinni með Evu Dögg systur sinni. Björgvin er ásamt öðrum leikurum og Ladda sjálfum í sýningunni Þetta er Laddi. 26. september 2025 15:01 Mest lesið Þrúður Vilhjálmsdóttir er látin Lífið Erótísk saga um fyrstu kynni lesin upp í brúðkaupinu Lífið Leiða áhorfendur gegnum garðinn eftir lokun Lífið „Þurfti hann að detta niður dauður til að vera spilaður?“ Lífið Í uppáhalds kjólnum við sólseturs-bónorðið Lífið Næringarfræðingi brá þegar Simmi Vill tók upp nestið Lífið Guðrún Sóley gengin út Lífið „Einn af fáum lögfræðingum sem heldur upp á siðfræðina“ Lífið Stórbrotinn stíll Zendayu Tíska og hönnun Megas er látinn Lífið Fleiri fréttir Björgvin og Bryndís fundu ástina á fjölum Borgó Leiða áhorfendur gegnum garðinn eftir lokun Þrúður Vilhjálmsdóttir er látin Erótísk saga um fyrstu kynni lesin upp í brúðkaupinu Í uppáhalds kjólnum við sólseturs-bónorðið „Þurfti hann að detta niður dauður til að vera spilaður?“ Megas er látinn Guðrún Sóley gengin út „Einn af fáum lögfræðingum sem heldur upp á siðfræðina“ Harry Styles setti heimsmet Næringarfræðingi brá þegar Simmi Vill tók upp nestið Það allra besta að gráta í gufu Lauren Bennett látin 37 ára að aldri Listabarn á leiðinni Kenningin um útskiptin miklu sem umbreytti vestrænum stjórnmálum Snæfríður og Högni selja útsýnisíbúð í 101 Baðst afsökunar á að hafa sagst vilja ríða Minogue Pétur Jóhann á von á öðru barnabarni Birtu fyrstu myndina af Mette-Marit eftir aðgerðina Stjörnulífið: Bátsferðir og brjóst Rauðhærðasti Íslendingurinn fundinn Stjörnum prýddur gestalisti Swift og Kelce Krakkatía vikunnar: Tindur, stríð og letibikkja Melabúðin fagnar sjötíu árum „Þú ert greinilega manneskja sem hefur strögglað mikið andlega“ „Það er gaman að gera erfiða hluti“ Taylor Swift og Travis Kelce eru gift Eins og að vera með kláða sem hverfur aldrei „Erum enn að ná utan um allt sem gerðist“ Fréttatía vikunnar: EBU, aftaka og Love Island Sjá meira