Allir og amma þeirra á Ítalíu Magnús Jochum Pálsson skrifar 3. júlí 2026 12:01 Jón Jónsson, Hafdís Björk, Kristín Pétursdóttir, Óli Harðar og Bríet nutu öll veðurblíðunnar á Ítalíu síðasta mánuðinn. Svakaleg hitabylgja hefur riðið yfir Ítalíu síðastliðnar tvær vikur en það hefur þó ekki stoppað íslenska ferðalanga sem flykkjast til landsins í massavís. Fjöldi Íslendinga hefur verið í sumarfríi á stígvélinu góða síðustu vikurnar, urmull leikara, poppstjörnur og annað gott fólk. Barítónsöngvarinn Bergþór Pálsson er ekki meðal þeirra Íslendinga sem hefur verið á ferð um Ítalíu en hefur greinilega orðið var við Ítalíuflakk samlanda sinn því í vikunni tók hann saman nokkur atriði sem bera að forðast þegar maður heimsækir Ítalíu. Þar er ýmislegt sem mætti flokka sem almenna skynsemi en einnig annað sem er gott að vita. Þar má nefna að ganga inn í búð án þess að heilsa, bera Ítalíu saman við heimalandið, setja tómatsósu á pasta og panta sér cappuccino eftir mat. Vonandi hafa samlandar Bergþórs ekki brennt sig á þessu. Fjölmennur vinahópur í hjólaferð En þá að þeim sem hafa verið á flakki um landið. Meðal þeirra sem hafa lagt leið sína á Appenínaskaga undanfarnar tvær vikur er stór vinahópur sem hjólaði um norðvesturströnd Ítalíu í svælandi hitanum. Tónlistarmaðurinn Jón Jónsson og tannlæknirinn Hafdís Björk Jónsdóttir voru þar með í för sem og poppgoðsögnin Ragga Gísla og Birkir Kristinsson, fyrrverandi landsliðsmarkmaður auk poppstjörnunnar Birgittu Haukdal og eiginmanns hennar, lögmannsins Benedikts Einarssonar. Jón og Hafdís í hjólagöllunum. Mikil leikara- og leikhússlagsíða var í hjólahópnum, þarna voru til að mynda leikarahjónin Nína Dögg Filippusdóttir og Gísli Örn Garðarsson auk Unnar Aspar Stefánsdóttur og Björns Thors. Fleiri leikarar úr Þjóðleikhúsinu voru í hópnum, Guðjón Davíð Karlsson, betur þekktur sem Gói, og eiginkona hans, ljósmóðirin Ingibjörg Ýr Óskarsdóttir; Skagahjónin Halli Melló og Matthildur Magnúsdóttir lögfræðingur; leikarinn Hilmar Guðjónsson og Kolbrún Vaka Helgadóttir kynningarfulltrúi, skemmtikrafturinn Sveppi Krull og Íris Ösp Bergþórsdóttir mannauðsstjóri og svo Magnús Geir Þórðarson Þjóðleikhússtjóri og Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, stjórnarformaður Hörpu. Á samfélagsmiðlum mátti sjá söngkonunni Selmu Björnsdóttur bregða fyrir sem óvæntum gesti í kvöldverði með hjólahópnum. Annan dag var skemmtikrafturinn Ari Eldjárn mættur til móts við hópinn. Nánar að honum síðar. Halli og Matthildur gul og glöð. Íslenska bikiníið dregið fram Tónlistarkonan Bríet Isis Elfar er enn stödd á Ítalíu og hefur verið þar síðustu daga meðan mesti hitinn hefur riðið yfir. Hún hefur þó tekið hitann með í reikninginn og fundið sér stöðuvatn til að baða sig í. Bríet birti myndaveislu á Instagram af sér klædd bikiníi frá TakkTakk í íslensku fánalitunum um borð í bát á Ítalíu og að baða sig í íslenskum læk einhverjum dögum fyrr. View this post on Instagram A post shared by BRÍET (@brietelfar) Fjölskylduferð um fallegu Ischiu Kristín Pétursdóttir, áhrifavaldur og leikkona, fór með drengjunum sínum tveimur, foreldrum sínum, Berglindi Guðmundsdóttur landslagsarkitekt og Pétri Gauti myndlistarmanni, og litla bróður sínum, leikaranum Starkaði Péturssyni, til eyjunnar Ischiu í Tyrrenahafi undan ströndum Ítalíu. Fjölskyldan gekk þar um fagrar götur eyjunnar, sólaði sig á ströndinni, borðaði sjávarrétti og drakk rauðvín. Pétur Gautur, Berglind, Kristín og Tindur litli skemmtu sér á Ischiu. „Töff dagur til að eiga afmæli og að gifta sig á Ítalíu“ Uppistandarinn Ari Eldjárn fagnaði sömuleiðis fertugsafmæli sinnar heittelskuðu Tinnu Bráar Baldvinsdóttur, eiganda verslunarinnar Hrím, í Lígúríu-héraði og kíkti parið í smábæinn Dolceaqua til að dást að brúarsmíði Ítala. Ekki nóg með það heldur fór parið einnig í brúðkaup hjá vinum sínum, Unu og Baldvini. „Ari er búinn að dekra við mig stanslaust í tveimur löndum undanfarna 12 daga. Ég er svo þakklát fyrir ferðina og síðustu tveir dagar hafa verið sérstaklega fallegir og skemmtilegir,“ skrifaði Tinna í færslu á Fésbókinni. Ari með brúðhjónunum og kærustu sinni, Tinnu Brá. Umfangsmikið brúðkaup við Gardavatn Rúmum mánuði áður en Ari og Tinna fóru í brúðkaup Unu og Baldvins fór fram annað brúðkaup Íslendinga á Ítalíu. Kynlífstækjasalarnir Gerður Arinbjarnardóttir og Jakob Fannar Hansen, eigendur Blush, giftu sig við hátíðlega athöfn fyrir framan 85 gesti við Gardavatn á Norður-Ítalíu. Öllu var tjaldað til við brúðkaupið, Eva Ruza sá um að gifta hjónin og hélt síðan utan um veislustjórn ásamt Hjálmari Erni Jóhannssyni, rapparinn Emmsjé Gauti tróð upp og plötusnúðurinn Sunna Ben þeytti skífum fram á nótt. Eva Ruza gifti hjónin. Nýbakað par á Ítalíu Þá herma heimildir fréttastofu að nýbakaða parið Bjarni Guðjónsson, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, og Ingibjörg Ásdís Ragnarsdóttir, framkvæmdastjóri sölu og þjónustu, hefðu verið saman á Ítalíu. Bjarni og Ásdís unnu áður saman hjá Vís þar til hann hætti hjá fyrirtækinu og skellti sér út í pólitíkina. Leiðir skildu nýverið hjá Bjarna og Önnu Maríu Gísladóttur eftir þrjátíu ára samband og hann hefur síðan fundið ástina í örmum Ingibjargar. Bjarni og Ingibjörg eru sjóheitt nýtt par. Endurupplifir æskuminningar Fleiri Íslendingar gerðu sér ferð til Gardavatns. Sigurður Helgi Pálmason, myntsafnari og þingmaður Flokks fólksins, er staddur þar um þessar mundir með sinni heittelskuðu Ragnheiði Möller, jógakennara og ungbarnasundskennara. Gardavatnið er fagurt. „Það hefur verið draumur hjá mér í mörg ár að ferðast um Ítalíu, og þá sérstaklega svæðið í kringum Gardavatnið. Nú létum við Ragnheiður loksins verða af því og það er óhætt að segja að hvert sem litið er sé eins og maður sé staddur inni í bíómynd,“ skrifaði Sigurður í Fésbókarfærslu í vikunni. Eftir að hafa ferðast um bæina við Gardavatnið liggur leið þeirra svo til Feneyja. „Kannski á þessi löngun mín rætur að rekja til æskuáranna. Ég á góðar minningar frá ferð sem ég fór sem barn með mömmu og Friðriki, þar sem við keyrðum um Ítalíu. Það er eitthvað sérstakt við að geta sótt í þessar minningar og upplifað nú með Ragnheiði.“ Ítalski fánanum skipt út fyrir Jörund hundadagakonung Ólafur Þ. Harðarson er mikill heimshornaflakkari, fór í langa ferð um Kína síðasta haust og skellti sér til Ítalíu áður en hitabylgjan skall. Þau hjónin voru þar í fimmtán daga og dvöldu bæði í Róm og á Sikiley. Ferðalag þeirra hjóna komst meira að segja í fréttirnar því áður en þau fóru út 10. júní hafði Ólafur dregið ítalska fánann að húni. Sá ítalski blakti því í Barmahlíðinni þegar þjóðhátíðardagurinn 17. júní rann upp. Þetta gramdist nágranna Ólafs, Þorgils Torfa Jónssyni, sem var svo hneykslaður að hann greindi frá hneykslinu á samfélagsmiðlum. Ólafur, sem er mikill fánasafnari og á yfir hundrað fána, skýrði mál sitt í samtali við blaðamann Vísis og sagði að ítalski fáninn hefði átt að vaka yfir garðinum meðan þau hjónin væru á ferðalagi. Þegar þau komu svo aftur til landsins í lok júní var þeim ítalska skipt aftur út. Þorskafáni Jörundar hefur blakt í Barmahlíðinni síðustu daga. „Kom heim í kvöld eftir 15 daga dvöl á Ítalíu - í Róm og á Sikiley. Gott að komst aftur í skikkanlegan hita. Gullregnið okkar hefur heldur betur tekið við sér undir ítalska fánanum, sem blakti í garðinum meðan við vorum í burtu. Þegar við fórum var það alveg óútsprungið. Gullregninu hefur líkað ítalski fáninn vel, enda er það útlend jurt,“ skrifaði Ólafur í færslu á Fésbók eftir heimkomuna. „Fyrsta verk mitt var að flagga íslenska fánanum. Í tilefni umræðunnar undanfarna daga er augljóslega við hæfi að flagga þeim elsta - þorskafána Jörundar hundadagakóngs ... ;)“ „Við lifum þetta af“ Orri Páll Jóhannsson, fyrrverandi þingmaður Vinstri grænna, dvaldi með heittelskuðum eiginmanni sínum, Jóhannesi Elmari Jóhannessyni Lange, á Ítalíu um miðjan síðasta mánuði þar sem þeir fögnuðu afmæli Jóhannesar. „Sykursnúðurinn með hattinn á afmæli í dag. Hann ver deginum með mér og mínum á Ítalíu í 30° hita. Við lifum þetta af, aðallega ég þó vegna þess að ég á þennan gæðing og þetta staka góðmenni að,“ skrifaði Orri í Fésbókarfærslu 16. júní. Orri og Jóhann í þrjátíu stiga hita. „Gangi henni vel!“ Hjónin Þorvaldur Bjarni, tónlistarmaður og tónlistarstjóri Menningarfélags Akureyrar, og Þórunn Geirsdóttir, skipulags- og sýningarstjóri Menningarfélags Akureyrar, kíktu líka til Ítalíu. Þorvaldur birti skemmtilega mynd af sinni heittelskuðu uppi í rúmi með maska, vínglas og góða bók og skrifaði við hana: „Þórunn Geirsdóttir að reyna að verða ekki brún á ítalíu. Gangi henni vel!“ Þórunn í góðu yfirlæti. Skólaheimsóknir á Ítalíu Fyrir utan hin og þessi nöfn sem hafa verið talin upp hér þá fóru starfsmenn nokkurra íslenska skóla í skólaheimsóknir til Ítalíu. Starfsfólk Fjölbrautaskóla Vesturlands á Akranesi dvaldi í Róm í byrjun júnímánaðar þar sem það kynnti sér starfsemi tveggja skóla, bæði í bænum Tivoli og í Róm. Starfsfólk FVA í hitanum. Sjötíu manna hópur kennarar og starfsmanna Fjölbrautaskólans í Ármúla hélt líka til Rómar í lok mái og kynnti sér starf tveggja skóla í borginni Ferentino og höfuðborginni. Sömuleiðis fór starfsfólk Fossvogsskóla í skólaheimsóknir til bæði Ítalíu og Sviss. Stuð á Ítalíu. Ítalía Ferðalög Íslendingar erlendis Hitabylgja í Evrópu í júní 2026 Mest lesið Brúðkaupshátíð Taylor Swift og Travis Kelce hafin Lífið Allir og amma þeirra á Ítalíu Lífið Skólastika Gamalíelsdóttir vekur undrun Íslendinga Menning Málarameistari afhjúpar algengustu mistökin í sumarverkefnunum Lífið samstarf Helga Þóra og Óli Sig ástfangin á Grikklandi Lífið Hvað veistu um… götur í Reykjavík sem byrja á S? 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