Byggðaráð Múlaþings lýsir þungum áhyggjum af skerðingu fjarskipta í sveitarfélaginu í kjölfar þess að slökkt var á 2G og 3G sendum. Sveitarfélagið er sérlega víðfeðmt og teygir sig frá Borgarfirði eystri suður á Djúpavog.
Fyrir það höfðu heimastjórnir á Fljótsdalshéraði og Djúpavogi ályktað undir lok síðasta mánaðar að fela skyldi sveitarstjórn Múlaþings að krefjast úrbóta í fjarskiptamálum í sveitarfélaginu. Múlaþing varð til við sameiningu fjögurra sveitarfélaga og hélt hvert þeirra ákveðinni stjórn yfir eigin málum með myndun svokallaðra heimastjórna í hverju hinna gömlu sveitarfélaga fyrir sig.
Byggðaráð furðar sig á að Fjarskiptastofa hafi heimilað útfösun 2G og 3G-kerfa. Múlaþing sé dreifbýlt og mótist af fjallvegum, fjörðum, hálendi og fjölsóttum ferðamannastöðum. Örugg fjarskipti séu grundvallarþáttur almannaöryggis.
Ráðið fullyrðir að Ísland sé fyrsta ríkið í Evrópu sem slökkvi á þessum kerfum áður en tryggt hafði verið að nýrri kerfi tækju við, sem skapi óviðunandi hættuástand fyrir íbúa og ferðamenn. Krafist er þess að ráðist verði tafarlaust í úrbætur þar sem þjónustan standist ekki kröfur um örugg fjarskipti.
Þá er farið fram á að gert verði áhættumat á áhrifum skertrar fjarskiptaþjónustu á öryggi íbúa, ferðamanna og viðbragðsaðila. Bent er á að markmið laga um fjarskipti sé að tryggja örugg, hagkvæm og skilvirk fjarskipti um land allt og er sveitarstjóra, Dagmar Ýr Stefánsdóttur, falið að koma bókuninni á framfæri við innviðaráðuneytið og Fjarskiptastofu.