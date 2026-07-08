Innlent

Hand­tekinn eftir röð inn­brota

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Mikið var um akstur undir áhrifum fíkniefna í nótt.
Mikið var um akstur undir áhrifum fíkniefna í nótt. Vísir/Unnar

Alls gistu þrír fangageymslur Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í nótt. Hún hafði afskipti af fjölmörgum ökumönnum í nótt og maður var gripinn eftir röð innbrota.

Fimm ökumenn á höfuðborgarsvæðinu voru stöðvaðir í nótt grunaðir um akstur undir áhrifum fíkniefna. Þá var einn til viðbótar stöðvaður sem reyndist vera undir áhrifum áfengis. Að auki voru þrír ökumenn stöðvaðir sem reyndust vera án gildra ökuréttinda.

Kvartanir bárust vegna tónlistarhávaða miðsvæðis í borginni. Í öðru tilfellinu reyndist nægja að ræða við húsráðendur en í hinu tilfellinu gat lögregla ekki greint neinn óþarfa hávaða þegar á staðinn var komið.

Þá var maður stöðvaður miðsvæðis í Reykjavík eftir röð innbrota og handtekinn. Einnig þurfti lögregla þar að bregðast við þjófnaði á bifreið og eignaspjöllum á bifreið. Málin eru í rannsókn sem stendur.

Lögreglustöð á Vínlandsleið, sem sinnir norðurhluta borgarinnar, fékkst við fíkniefnasala. Einn var farþegi í bifreið sem stöðvuð var. Hann var látinn laus að lokinni skýrslutöku en hinn var handtekinn grunaður um sölu og dreifingu ávana- og fíkniefna.

Reykjavík Lögreglumál

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