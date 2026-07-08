Handtekinn eftir röð innbrota Sigurgeir Þorkelsson skrifar 8. júlí 2026 06:30 Mikið var um akstur undir áhrifum fíkniefna í nótt. Vísir/Unnar Alls gistu þrír fangageymslur Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í nótt. Hún hafði afskipti af fjölmörgum ökumönnum í nótt og maður var gripinn eftir röð innbrota. Fimm ökumenn á höfuðborgarsvæðinu voru stöðvaðir í nótt grunaðir um akstur undir áhrifum fíkniefna. Þá var einn til viðbótar stöðvaður sem reyndist vera undir áhrifum áfengis. Að auki voru þrír ökumenn stöðvaðir sem reyndust vera án gildra ökuréttinda. Kvartanir bárust vegna tónlistarhávaða miðsvæðis í borginni. Í öðru tilfellinu reyndist nægja að ræða við húsráðendur en í hinu tilfellinu gat lögregla ekki greint neinn óþarfa hávaða þegar á staðinn var komið. Þá var maður stöðvaður miðsvæðis í Reykjavík eftir röð innbrota og handtekinn. Einnig þurfti lögregla þar að bregðast við þjófnaði á bifreið og eignaspjöllum á bifreið. Málin eru í rannsókn sem stendur. Lögreglustöð á Vínlandsleið, sem sinnir norðurhluta borgarinnar, fékkst við fíkniefnasala. Einn var farþegi í bifreið sem stöðvuð var. Hann var látinn laus að lokinni skýrslutöku en hinn var handtekinn grunaður um sölu og dreifingu ávana- og fíkniefna. Reykjavík Lögreglumál Mest lesið Lentu í slysi á flugbraut í Kirgistan: „Börn farin að gráta og fullorðnir farnir að öskra“ Innlent Kominn með nóg af áfengisauglýsingum áhrifavalda Innlent Fréttaútsending stöðvuð til að uppræta áróður Orbáns Erlent „Hafa útsendara á sínum snærum á Íslandi“ Innlent Bandaríkin hefja árásir á Íran á ný Erlent Stígur fram og segir að kviknað hafi í honum út frá rafbyssu lögreglu Innlent Sexa lent í Reykjavík í fyrsta sinn í áratugi Innlent Spurning með sálina Innlent Kastriot og Sævar ákærðir í Dettifoss-málinu Innlent Nauðgaði konu í lok ferðar þeirra um Ísland Innlent Fleiri fréttir Bruninn á Stuðlum kominn til ákærusviðs og tíu með réttarstöðu sakbornings Umferð eykst milli ára Handtekinn eftir röð innbrota Lentu í slysi á flugbraut í Kirgistan: „Börn farin að gráta og fullorðnir farnir að öskra“ Sexa lent í Reykjavík í fyrsta sinn í áratugi Kominn með nóg af áfengisauglýsingum áhrifavalda „Hafa útsendara á sínum snærum á Íslandi“ Stígur fram og segir að kviknað hafi í honum út frá rafbyssu lögreglu Kastriot og Sævar ákærðir í Dettifoss-málinu NATO-ríki auki stuðning við Úkraínu Spurning með sálina Girnist enn Grænland, vændiskaup og áfengisauglýsingar áhrifavalda Viðgerð á mótor Herjólfs á áætlun Heilsufarsskoðanir skuli framkvæmdar að lágmarki fjórum sinnum Yngstu fara flestar ferðir Steypubíllinn kominn úr ánni „Ég fer og kíki og þá er þarna þetta stærðarinnar lambalæri“ Vill afnema sektir við vændiskaupum Telja gervigreind hafa verið beitt í þróaðri netárás Dró sambýliskonu sína eftir jörðinni og beitti ítrekað ofbeldi „Mjög er horft til þess sem Bandaríkjaforseti segir“ Íslendingar munu keppa um Bermúdaskálina Ein þurft að þjónusta 80 kaupendur á þremur sólarhringum Þór lætur Bandero eiga sig og sinnir öðrum málum „Draga mig, mitt nám og minn starfsferil niður í svaðið“ Funda um niðurstöðu héraðsdóms Evru-Ísland óskalandið hvenær kemur þú? Sögufræg Douglas DC 6 á leiðinni til Reykjavíkur Nauðgaði konu í lok ferðar þeirra um Ísland Átök í hvalveiðiumræðunni og fælingarmáttur lögregluaðgerða Sjá meira