Vill afnema sektir við vændiskaupum Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 7. júlí 2026 14:43 Þorbjörg er Vísir/Vilhelm Dómsmálaráðherra hyggst afnema sektir sem viðurlagategund við vændiskaupum. Ekki hefur verið tekin ákvörðun um hvað komi í staðinn. Líkt og lögin eru í dag getur sá sem greiðir, heitir greiðslu eða annars konar endurgjaldi fyrir vændi fengið sekt eða fangelsisvist allt að einu ári. Sé um vændi barns að ræða getur fangelsisvistin verið allt að tvö ár. Í tilkynningu frá stjórnarráðinu segir að dómsmálaráðuneytið hyggist leggja fram frumvarp um breytingu á lögunum og fella niður sektina. Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra meti svo að tilefni sé til að endurskoða refsirammann og draga þannig úr eftirspurn eftir vændi. Áformin hafa verið birt í samráðsgátt stjórnvalda. Litið er til Svíþjóðar sem afnam sekt sem viðurlagategund vændiskaupa fyrir ári síðan. Ekki hefur verið tekin endanleg ákvörðun um hvaða leið verði fyrir valinu en horft verður til löggjafar annarra Norðurlanda. Lögreglan greindi frá því í gær að fimm hefðu verið handteknir í aðgerðum lögreglu gegn skipulagðri vændisstarfsemi í júní. Fimmtíu vændiskaupendur náðust á myndskeið en aðgerðirnar voru þáttur í alþjóðlegum aðgerðum lögregluyfirvalda í 59 ríkjum. Málið tengist að hluta kínversku glæpaneti og segir lögreglu að kínverskar vændiskonur séu gerðar út hér á landi fyrir um tuttugu þúsund krónur á hálftímann. Borin voru kennsl á sextán mögulega þolendur vændis og þeim boðin aðstoð. Vændi Lögreglumál Mansal Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Nauðgaði konu í lok ferðar þeirra um Ísland Innlent „Draga mig, mitt nám og minn starfsferil niður í svaðið“ Innlent Farage segir af sér þingmennsku eftir uppljóstranir um gjafir Erlent Þau sóttu um starf sveitarstjóra á Skagaströnd Innlent Gerðar út fyrir tuttugu þúsund krónur á hálftímann Innlent Gerðu árás á stærstu olíuhreinsunarstöð Rússa í Síberíu Erlent NATO-stjóri segir Trump hafa rétt fyrir sér um allt Erlent Tóku sýni úr munni móðurinnar og rannsaka mögulegt mannát Erlent Yfir 300 börn farist eða særst og varað við stórslysi Erlent Evru-Ísland óskalandið hvenær kemur þú? Innlent Fleiri fréttir Tók lambalærið, steikurnar og flatkökurnar til skoðunar Vill afnema sektir við vændiskaupum Telja gervigreind hafa verið beitt í þróaðri netárás Dró sambýliskonu sína eftir jörðinni og beitti ítrekað ofbeldi „Mjög er horft til þess sem Bandaríkjaforseti segir“ Íslendingar munu keppa um Bermúdaskálina Ein þurft að þjónusta 80 kaupendur á þremur sólarhringum Þór lætur Bandero eiga sig og sinnir öðrum málum „Draga mig, mitt nám og minn starfsferil niður í svaðið“ Funda um niðurstöðu héraðsdóms Evru-Ísland óskalandið hvenær kemur þú? Sögufræg Douglas DC 6 á leiðinni til Reykjavíkur Nauðgaði konu í lok ferðar þeirra um Ísland Átök í hvalveiðiumræðunni og fælingarmáttur lögregluaðgerða Þrjú sveitarfélög á þremur kjörtímabilum „Þetta er eins og á tónlistarhátíð“ Kristrún og Þorgerður á NATO-fundinum í Ankara Brúnni lokað eftir að steypubíll hafnaði í Þjórsá Þau sóttu um starf sveitarstjóra á Skagaströnd Handtekinn vegna líkamsárásar Gerðar út fyrir tuttugu þúsund krónur á hálftímann Á hæsta forgangi vegna steypubíls sem lenti í Þjórsá Gul viðvörun á Suðurlandi á morgun „Þessi kona er ekkert skyni skroppin“ „Enginn búið til fleiri þjóðaratkvæðagreiðslur en ég“ Uppljóstrað um kínverskt glæpanet og Kristján Loftsson mætir í beina útsendingu Húsfyllir á stofnfundi hjá Áfram Ísland Fræða almenning í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar Leitar enn hunds sem týndist fyrir 38 árum Átta handteknir vegna fíkniefnaræktunnar Sjá meira