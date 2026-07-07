Túfa látinn fara eftir níu töp í síðustu tíu leikjum Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 7. júlí 2026 10:24 Srdjan Tufagdzic, Túfa, stoppaði stutt við hjá Varnamö í Svíþjóð. Vísir/Diego Srdjan Tufegdzic, eða Túfa eins og hann er jafnan kallaður, hefur verið leystur frá störfum sem þjálfari sænska B-deildarliðsins Varnamö. Túfa tók við Varnamö í vetur eftir að hafa verið látinn fara frá Val síðasta haust. Varnamö féll úr sænsku úrvalsdeildinni í fyrra og illa hefur gengið hjá liðinu í B-deildinni í ár. Varnamö er í fimmtánda og næstneðsta sæti með einungis tíu stig eftir fjórtán leiki. Varnamö vann þrjá leiki í röð í upphafi tímabilsins en hefur tapað níu af síðustu tíu leikjum sínum og gert eitt jafntefli. Síðasti sigurleikur Varnamö kom 26. apríl. Í tilkynningu á heimasíðu Värnamo er Túfa þökkuð góð störf en forráðamenn félagsins segja það vonbrigði að samstarfið hafi ekki skilað betri árangri inni á vellinum. Logi Hrafn Róbertsson leikur með Värnamo sem mætir Ljungskile í næsta leik sínum í sænsku B-deildinni 13. júlí. Hér heima þjálfaði Túfa KA, Grindavík og Val. Hann kom fyrst til Íslands 2006, til að spila með KA. Túfa þjálfaði einnig Skövde í Svíþjóð í nokkra mánuði. Sænski boltinn Mest lesið „Viljum ekki drepa þig en nú er nóg komið“ Fótbolti Belgar stigu Trump-dans og skutu föstum skotum Fótbolti Frakkar áfrýja spjaldi til FIFA Fótbolti Kallar Infantino trúð: „Sleikjandi rassgatið á ríku köllunum“ Fótbolti Balogun fékk að spila en Belgar áfram eftir stjörnuleik Fótbolti Infantino gefur út yfirlýsingu vegna afskipta Trumps Fótbolti Rasísk ummæli þingmanns um Mbappé harðlega gagnrýnd Fótbolti Forsætisráðherrann hafði áhrif á leiktíma Englands Fótbolti Rodri skammaðist sín og baðst fyrirgefningar Fótbolti Maður dagsins á HM: Atvinnulaus hetja Noregs hætti við handbolta og skíði Fótbolti Fleiri fréttir Maður dagsins á HM: Feimni boltastrákurinn sem gerði gestgjöfunum grikk Kvartar yfir álaginu: Messi gæti spilað fimm leiki á sautján dögum Rodri skammaðist sín og baðst fyrirgefningar „Viljum ekki drepa þig en nú er nóg komið“ Belgar stigu Trump-dans og skutu föstum skotum Forsætisráðherrann hafði áhrif á leiktíma Englands Balogun fékk að spila en Belgar áfram eftir stjörnuleik Ancelotti áfram þrátt fyrir versta árangurinn í 60 ár Frakkar áfrýja spjaldi til FIFA Kallar Infantino trúð: „Sleikjandi rassgatið á ríku köllunum“ Martínez hættur með portúgalska landsliðið Spá því að ferðamennskan blómstri á eyjunum eftir HM Keflavík - Fram 1-1 | Heimamenn upp í efri hlutann Merino hryggði Ronaldo í hinsta dansinum Rasísk ummæli þingmanns um Mbappé harðlega gagnrýnd Infantino gefur út yfirlýsingu vegna afskipta Trumps Amin Cosic orðinn leikmaður Noregsmeistaranna Fór betur en áhorfðist hjá Aroni Snæ Kaupa George frá Chelsea FIFA segir Belga ekki hafa rétt til að áfrýja Trump um símtalið til Infantino: „Ég fékk þá til að gera þetta“ „Dómararnir á HM eru ekki nógu góðir“ Romário segir frammistöðu Brasilíu sorglega Rann til á skilti og spilar ekki meira á HM Hetjurnar frá 1998 telja að Noregur geti orðið heimsmeistari Sepp Blatter: „Rauðum spjöldum er ekki snúið við með pólitískum símtölum“ Með sitt eigið HM í Bestu deildinni Til Tottenham fyrir sautján milljarða Yfirlýsing UEFA: Óskiljanleg ákvörðun sem grefur undan trúverðugleika HM Maður dagsins á HM: Atvinnulaus hetja Noregs hætti við handbolta og skíði Sjá meira