Fótbolti

Túfa látinn fara eftir níu töp í síðustu tíu leikjum

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Srdjan Tufagdzic, Túfa, stoppaði stutt við hjá Varnamö í Svíþjóð.
Srdjan Tufagdzic, Túfa, stoppaði stutt við hjá Varnamö í Svíþjóð. Vísir/Diego

Srdjan Tufegdzic, eða Túfa eins og hann er jafnan kallaður, hefur verið leystur frá störfum sem þjálfari sænska B-deildarliðsins Varnamö.

Túfa tók við Varnamö í vetur eftir að hafa verið látinn fara frá Val síðasta haust.

Varnamö féll úr sænsku úrvalsdeildinni í fyrra og illa hefur gengið hjá liðinu í B-deildinni í ár. Varnamö er í fimmtánda og næstneðsta sæti með einungis tíu stig eftir fjórtán leiki.

Varnamö vann þrjá leiki í röð í upphafi tímabilsins en hefur tapað níu af síðustu tíu leikjum sínum og gert eitt jafntefli. Síðasti sigurleikur Varnamö kom 26. apríl.

Í tilkynningu á heimasíðu Värnamo er Túfa þökkuð góð störf en forráðamenn félagsins segja það vonbrigði að samstarfið hafi ekki skilað betri árangri inni á vellinum.

Logi Hrafn Róbertsson leikur með Värnamo sem mætir Ljungskile í næsta leik sínum í sænsku B-deildinni 13. júlí.

Hér heima þjálfaði Túfa KA, Grindavík og Val. Hann kom fyrst til Íslands 2006, til að spila með KA. Túfa þjálfaði einnig Skövde í Svíþjóð í nokkra mánuði.

Sænski boltinn

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