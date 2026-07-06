Næringarfræðingi brá þegar Simmi Vill tók upp nestið Sigurgeir Þorkelsson skrifar 6. júlí 2026 22:14 Elísabet Reynisdóttir næringarfræðingur var til viðtals í Bítinu. Samsett Næringarfræðingur sem var til viðtals í Bítinu í morgun rak upp stór augu þegar Sigmar Vilhjálmsson, þáttarstjórnandi, dró upp þrjá próteindrykki og próteinbúðing í nesti. „Ég er að keyra svolítið á þessu,“ viðurkennir Sigmar. Elísabet Reynisdóttir, næringarfræðingur, var þangað komin til að ræða fæðubótarefni. „Ég borða kvöldmat en er búin að taka út eiginlega alla fæðu yfir daginn nema að ég passa að halda uppi próteinmagninu. Ef það er gott prótein í boði í hádeginu þá fer ég upp og fæ mér,“ segir Sigmar. „En vanalega borðar þú ekkert yfir daginn og drekkur próteindrykki?“ spyr Elísabet. „Hvað er ég að gera rangt Elísabet?“ „Einhæft, of mikil mjólkurvara og ég hugsa að þú fáir hægðatregðu.“ „Ég tek sveskjugraut líka með þessu,“ skýtur Sigmar þá inn. „Þegar við erum svona einhæf, þá ertu að ræna járnbirgðir líkamans með því að taka inn svona mikið af mjólkurvöru yfir daginn.“ Sigmar skýtur þá inn að hann taki inn járntöflur. Elísabet ræður honum heilt. „Ég er ekkert mótfallin því að þú borðir einu sinni á dag, það er ekki málið, en þú þyrftir að vera með fjölbreyttari fæðu til lengri tíma litið. Þú getur alveg verið góður í tvo mánuði en þetta er ekkert skynsamlegt mikið lengur.“ Elísabet segir mikilvægt að hlusta á líkamann en brýnir þó fyrir Sigmari að ef hann ætli bara að borða kvöldmáltíð þurfi hann að taka inn einhverja næringu um fjórum tímum áður. Fæðubótarefni ganga í tískubylgjum Þó að umræðan í upphafi viðtalsins hafi verið viðeigandi var Elísabet fyrst og fremst komin til að ræða fæðubótarefni. Elísabet segir í mikilli tísku núna að taka inn steinefni og sölt aukalega. „Ég fór á bensínstöð í gær, sem er ekki í frásögur færandi, nema að þegar ég fór að kassanum var þar meira af söltum en hægt er að kaupa í apóteki.“ Ekki sé hættulaust að taka inn steinefni og sölt aukalega. Inntaka í of miklu magni geti haft óvænt áhrif. „Ef þú tekur svona mikið af steinefnum, ef þú ert bara að taka þetta til að bragðbæta vatnið þitt, þá getur þú farið í ójafnvægi.“ Fólk átti sig ekki endilega á samspili mismunandi steinefna, upptaka á einu geti hindrað upptöku á öðru. „Það er ekkert víst að líkaminn sé að taka þetta upp eins og þegar við erum að fá þetta úr fæðu.“ Fólk búið að mála sig út í horn þegar það leitar til Elísabetar Elísabet segir að þegar fólk komi í viðtal til hennar komi það oft með heilan poka af bætiefnum með sér sem það taki inn og vilji fá að vita hvað það sé að gera rangt. Elísabet útskýrir að inntaka á einu bætiefni geti hamlað upptöku á öðru efni. „Fólk er fast í hringekju þess að skorta alltaf eitthvað. Lausnin er fjölbreytt fæða. Upptaka eins efnis getur hindrað annað.“ Haga þurfi inntöku fæðubótarefna rétt. „Þetta er ekki alveg eins saklaust og við höldum.“ Fólk byrji oft upprunalega að taka inn fæðubótarefni vegna einhvers slappleika en átti sig ekki endilega á samspili þeirra. Elísabet segist alltaf senda skjólstæðinga í blóðprufu til að fá áreiðanlegar niðurstöður. „Fólk er að koma í viðtal með tíu, fimmtán krukkur bætiefna í poka en labbar út með þrjár.“ Snefilefni í fæðubótarefnum gangi líka í tískubylgjum Þá sé önnur tíska í fæðubótarefnum að bæta inn efnum í snefilmagni. Þessa stundina sé það kopar sem er í tísku. Kopar getur hjálpað með rauð blóðkorn, ensím og fleira en á sama tíma getur reynst hættulegt að taka inn of mikið. Það getur valdið skaða á lifur, nýrum og taugafrumum. Elísabet hvetur til varúðar: „Viljið þið fara varlega!“ Elísabet segir mjög mismunandi gæði á þeim fæðubótarefnum sem í boði eru. Mikilvægt sé að vanda valið vel. „Það er ofgnótt af vítamínum á Íslandi og megnið af því er drasl. Það eru ekki margar verksmiðjur í heiminum sem framleiða góð fæðubótarefni.“ Það séu þó til þeim mun fleiri verksmiðjur sem kunni þá list að pakka framleiðslunni í fallegar umbúðir. „Það er vert að vara við þessu. Það er allt í lagi að taka steinefni en pössum okkur á að vera ekki að dúndra þessu í okkur allan daginn. Ég er ekki á móti fæðubótarefnum, en stillum þetta af.“ Fæðubótarefni Heilsa Mest lesið Lauren Bennett látin 37 ára að aldri Lífið Stjörnulífið: Bátsferðir og brjóst Lífið Baðst afsökunar á að hafa sagst vilja ríða Minogue Lífið Birtu fyrstu myndina af Mette-Marit eftir aðgerðina Lífið Fyrsta mynd umdeildrar gervigreindarleikkonu í framleiðslu Bíó og sjónvarp Snæfríður og Högni selja útsýnisíbúð í 101 Lífið Kenningin um útskiptin miklu sem umbreytti vestrænum stjórnmálum Lífið Sassy fagnar 5 ára afmæli og stórum kaflaskiptum Lífið samstarf Pétur Jóhann á von á öðru barnabarni Lífið Geirvörtur og latex vekja athygli í París Tíska og hönnun Fleiri fréttir Næringarfræðingi brá þegar Simmi Vill tók upp nestið Það allra besta að gráta í gufu Lauren Bennett látin 37 ára að aldri Listabarn á leiðinni Kenningin um útskiptin miklu sem umbreytti vestrænum stjórnmálum Snæfríður og Högni selja útsýnisíbúð í 101 Baðst afsökunar á að hafa sagst vilja ríða Minogue Pétur Jóhann á von á öðru barnabarni Birtu fyrstu myndina af Mette-Marit eftir aðgerðina Stjörnulífið: Bátsferðir og brjóst Rauðhærðasti Íslendingurinn fundinn Stjörnum prýddur gestalisti Swift og Kelce Krakkatía vikunnar: Tindur, stríð og letibikkja Melabúðin fagnar sjötíu árum „Þú ert greinilega manneskja sem hefur strögglað mikið andlega“ „Það er gaman að gera erfiða hluti“ Taylor Swift og Travis Kelce eru gift Eins og að vera með kláða sem hverfur aldrei „Erum enn að ná utan um allt sem gerðist“ Fréttatía vikunnar: EBU, aftaka og Love Island „Klukkan er fimm einhvers staðar“ „Þegar þið eignist ykkar fyrsta barn, má ég þá fá það?“ Snæddi með furstanum af Mónakó Kyssti ekki Maguire heldur tottaði rafrettu Allir og amma þeirra á Ítalíu Brúðkaupshátíð Taylor Swift og Travis Kelce hafin Bubbi, Herra og þeir allra rauðhærðustu á Írskum dögum Helga Þóra og Óli Sig ástfangin á Grikklandi Muniz skilinn Tveggja ára dóttir Nöru Smith með krabbamein Sjá meira