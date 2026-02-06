Gummi Emil á leið í fæðubótarefnin

Guðmundur Emil Jóhannsson, einkaþjálfari og áhrifavaldur, ætlar sér út í fæðubótarefnabransann og hefur sótt um skráningu vörumerkisins VÍKINGAR VAKNA hjá Hugverkastofu.
Guðmundur, betur þekktur sem Gummi Emil, sótti um skráningu vörumerkisins VÍKINGAR VAKNA í gær, 5. febrúar 2026 og er skráningin því enn í ferli.
Þær vörur og þjónusta sem skráningin nær yfir eru annars vegar fæðubótarefni og heilsuræktarþjónusta.
Blaðamaður heyrði hljóðið í Guðmundi sem vildi lítið gefa upp um málið að svo stöddu. Hann sagði þó að það væri von á vörunni „LASERFOCUS“ sem væri ætluð fyrir íþróttafólk fyrir erfiðar æfingar. Hann gaf þó ekki upp nákvæmlega hvers konar vara það yrði.