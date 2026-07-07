Pólitísk afskipti af yfirstandandi heimsmeistaramóti í fótbolta einskorðast ekki við Hvíta húsið. Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, hafði áhrif á leiktíma enska landsliðsins við Mexíkó ef marka má breska fjölmiðla.
England vann 3-2 sigur á Mexíkó á Azteca-vellinum í Mexíkóborg í fyrrinótt þrátt fyrir að hafa leikið manni færri stóran part og spilað við erfiðar aðstæður, rúmlega tvö þúsund metra yfir sjávarmáli.
Dagana fyrir leik var til skoðunar að flýta leiknum frá miðnætti á íslenskum tíma til klukkan sex. Þetta var sökum hættu á þrumuveðri á leikdag. Sú hætta reyndist á rökum reist þar sem seinka þurfti leiknum um eina klukkustund, til klukkan eitt aðfaranótt mánudags, vegna þrumna og eldinga.
Samkvæmt breskum fjölmiðlum átti Keir Starmer, sem hættir senn sem forsætisráðherra, stóran þátt í því að leiknum var ekki flýtt. Slík tilfærsla myndi gefa Mexíkó aukið samkeppnisforskot sökum þunns lofts í hæðum Mexíkóborgar.
Hann hafi lagt áherslu á að halda hinum leiktímanum svo leikmenn enska liðsins fengju aukinn tíma til að aðlagast loftslaginu í mexíkósku höfuðborginni. Breska ríkisstjórnina hafi með diplómatískum leiðum komið veg fyrir breytingu á leiktíma.
Starmer hafi þar farið með lykilhlutverk eftir að hafa borist ábending um mögulega breytingu frá enska knattspyrnusambandinu, sem hafi sent beiðni til Downing-strætis.
Starmer stóð þá einnig að lagabreytingu sem heimilaði börum í Bretlandi að lengja opnunartíma vegna þess hversu seint leikurinn fór fram. Enskir fögnuðu sigrinum langt fram á nótt og fréttir hafa borist af metfjölda fólks sem hafi hringt sig inn „veikt“ í vinnu á mánudagsmorgun.