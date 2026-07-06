Ekkert bendi til annars en að um slys hafi verið að ræða Freyja Þórisdóttir skrifar 6. júlí 2026 14:39 Hjúkrunarheimilið Eir í Grafarvogi, maí 2020. Vísir/Vilhelm Rannsókn stendur enn yfir eftir að öldruð kona féll fram af svölum á Eir hjúkrunarheimili í Grafarvogi sunnudaginn 28. júní með þeim afleiðingum að hún lést. Andlátið hefur verið rannsakað sem slys og verður það áfram nema eitthvað óvænt komi í ljós í niðurstöðum krufningar. Þetta staðfestir E. Agnes Eide Kristínardóttir, yfirlögregluþjónn á miðlægri rannsóknardeild lögreglunnar, í samtali við fréttastofu Vísis. Hún segir geta tekið allt að hálft ár að safna þeim gögnum sem þarf til að rannsókn sé formlega lokið. „Í raun og veru er það með svona að við þurfum alltaf að bíða eftir krufningu,“ segir hún og bætir við að nema það komi eitthvað fram að lokinni krufningu sem bendir til einhvers annars en slyss þá verði þetta rannsakað áfram sem slíkt. „Ef eitthvað kemur fram sem bendir til einhvers annars en slyss, þá auðvitað breytist þetta,“ segir hún en ítrekar „eins og staðan er hjá okkur í dag, þá er ekkert sem bendir til neins annars og svo bara vinnum við okkur áfram með það“. E. Agnes segir mjög erfitt að geta til um hvenær öll nauðsynleg gögn verði tilbúin og málinu lokað. Það séu dæmi um að það hafi tekið hálft ár að fá endanlega niðurstöðu úr krufningu. Fyrst um sinn séu fáanlegar bráðabirgðaniðurstöður en bíða þurfi eftir lokagögnum til að rannsókn sé alveg lokið. Eir hjúkrunarheimili stendur við Hlíðarhús í Grafarvogi. Forstjóri þess er Eybjörg Hauksdóttir. Hún sagði í viðtali á Vísi þann 1. júlí frá því að lögregla og viðbragðsaðilar hafi verið strax kölluð til. Farið verði yfir verkferla og metið hvort hægt hefði verið að grípa til frekari öryggisráðstafana. Eybjörg sagðist hvorki sjálf né annað starfsfólk Eirar muna eftir sambærilegu slysi á hjúkrunarheimilinu. Lögreglumál Hjúkrunarheimili Reykjavík Mest lesið Kæra sautján ára Íslendings varð að einu umtalaðasta kynferðisbrotamáli Ítalíu Innlent Matthías kominn á áfangaheimili Innlent Efast um að fólk í undirheimunum pæli í tuftvélinni Innlent Björguðu lambinu sem vildi ært komast til frænda sinna Innlent Fimmtíu myndaðir og fimm handteknir í alþjóðlegum aðgerðum gegn vændi á Íslandi Innlent Ríflega 75 hafa afbókað gistingu á Hótel Breiðavík í aðdraganda almyrkva Innlent Tyrkir neita skipi fullu af hommum um að leggja að bryggju Erlent Nord Stream skemmdarverkin: Yfirvofandi réttarhöld gætu orðið bandamönnum erfið Erlent Sex slasaðir í rútuslysi í Suðursveit Innlent Gönguljósin á Miklubraut: Bráðalausn eða bið eftir stokknum? Innlent Fleiri fréttir Hækka gjald fyrir heilsugæslu og taka upp nýtt fyrir sjúkraþjálfun Ekkert bendi til annars en að um slys hafi verið að ræða Strætó og sláttutraktor lentu saman Enginn handtekinn en áfram áætlað að sömu aðilar hafi verið að verki Gönguljósin á Miklubraut: Bráðalausn eða bið eftir stokknum? Ríflega 75 hafa afbókað gistingu á Hótel Breiðavík í aðdraganda almyrkva Sýknuð af kröfum Vestmannaeyjabæjar Fimmtíu myndaðir og fimm handteknir í alþjóðlegum aðgerðum gegn vændi á Íslandi Forseti tekur sæti í ráðgjafanefnd um gervigreind Beinbrot og minniháttar áverkar í rútuslysi Efast um að fólk í undirheimunum pæli í tuftvélinni Rútuslys, umferðarhnútar og afbókanir í almyrkva Matthías kominn á áfangaheimili Sex slasaðir í rútuslysi í Suðursveit Kona mannsins sem lést þungt haldin Eina tilboðinu í ráðhúströppurnar hafnað og verkið boðið út að nýju Ráðin forstöðumaður Heyrnar- og talmeinastöðvar Viðbragðsáætlun virkjuð vegna fjarskiptaleysis á Sjúkrahúsinu á Akureyri Kæra sautján ára Íslendings varð að einu umtalaðasta kynferðisbrotamáli Ítalíu Kölluð til vegna æsts húsráðanda í Hafnarfirði að horfa á leik á HM Björguðu lambinu sem vildi ært komast til frænda sinna Björgunarsveitir fara að lambinu: „Vonumst eftir því besta“ Biðlar til þjófa að skila ómetanlegu þýfi: „Ef þið skilið ekki þessu dóti, kæru þjófar, þá er Bubba að mæta“ Ósamræmi einkunna: „Við verðum að horfast í augu við það“ Nám í dýralækningum í fyrsta sinn í boði hérlendis Hamagangur meirihlutans minni á norsku Exit-þættina Einelti kvenna birtist oft með lúmskari hætti „Við erum sáttir“: Gönguhóparnir stóðu fyrir sínu Lamb að svelta í sjálfheldu: „Það endar bara á því að drepast ef enginn kemur“ Töluvert um sameiningar lífeyrissjóða upp á síðkastið Sjá meira