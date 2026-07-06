Innlent

Ekkert bendi til annars en að um slys hafi verið að ræða

Freyja Þórisdóttir skrifar
Hjúkrunarheimilið Eir í Grafarvogi, maí 2020.
Hjúkrunarheimilið Eir í Grafarvogi, maí 2020. Vísir/Vilhelm

Rannsókn stendur enn yfir eftir að öldruð kona féll fram af svölum á Eir hjúkrunarheimili í Grafarvogi sunnudaginn 28. júní með þeim afleiðingum að hún lést. Andlátið hefur verið rannsakað sem slys og verður það áfram nema eitthvað óvænt komi í ljós í niðurstöðum krufningar.

Þetta staðfestir E. Agnes Eide Kristínardóttir, yfirlögregluþjónn á miðlægri rannsóknardeild lögreglunnar, í samtali við fréttastofu Vísis. Hún segir geta tekið allt að hálft ár að safna þeim gögnum sem þarf til að rannsókn sé formlega lokið.

„Í raun og veru er það með svona að við þurfum alltaf að bíða eftir krufningu,“ segir hún og bætir við að nema það komi eitthvað fram að lokinni krufningu sem bendir til einhvers annars en slyss þá verði þetta rannsakað áfram sem slíkt.

„Ef eitthvað kemur fram sem bendir til einhvers annars en slyss, þá auðvitað breytist þetta,“ segir hún en ítrekar „eins og staðan er hjá okkur í dag, þá er ekkert sem bendir til neins annars og svo bara vinnum við okkur áfram með það“.

E. Agnes segir mjög erfitt að geta til um hvenær öll nauðsynleg gögn verði tilbúin og málinu lokað. Það séu dæmi um að það hafi tekið hálft ár að fá endanlega niðurstöðu úr krufningu. Fyrst um sinn séu fáanlegar bráðabirgðaniðurstöður en bíða þurfi eftir lokagögnum til að rannsókn sé alveg lokið.

Eir hjúkrunarheimili stendur við Hlíðarhús í Grafarvogi. Forstjóri þess er Eybjörg Hauksdóttir. Hún sagði í viðtali á Vísi þann 1. júlí frá því að lögregla og viðbragðsaðilar hafi verið strax kölluð til.

Farið verði yfir verkferla og metið hvort hægt hefði verið að grípa til frekari öryggisráðstafana. Eybjörg sagðist hvorki sjálf né annað starfsfólk Eirar muna eftir sambærilegu slysi á hjúkrunarheimilinu.

Lögreglumál Hjúkrunarheimili Reykjavík

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