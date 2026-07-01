Féll fram af svölum á hjúkrunaheimili og lést

Rannsókn stendur yfir hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu eftir að öldruð kona féll fram af svölum á hjúkrunarheimili í Reykjavík og lést. Forstjóri segir um hörmulegt slys að ræða og að hann viti ekki til þess að annað eins hafi gerst á hjúkrunarheimilinu.
Grétar Stefánsson, aðalvarðstjóri á lögreglustöð fjögur sem sinnir meðal annars verkefnum í Grafarvogi, segir útkallið hafa borist sunnudaginn 28. júní. Um andlát hafi verið að ræða sem sé rannsakað sem slys. Málið hafi verið flutt á borð miðlægrar rannsóknardeildar lögreglu.
E. Agnes Eide Kristínardóttir, yfirlögregluþjónn á deildinni, segir allt benda til þess að um slys hafi verið að ræða og við það fari alltaf ákveðinn ferill af stað.
Eir hjúkrunarheimili stendur við Hlíðarhús í Grafarvogi. Forstjóri þess er Eybjörg Hauksdóttir. Hún segir lögreglu og viðbragðsaðila strax hafa verið kallaða til.
„Svona hörmulegt atvik fer auðvitað í ákveðið greiningarferli hér innanhúss út frá öryggismálum.“
Það hafi verið starfsfólk Eirar sem kallaði lögreglu til en auk þess hafi Embætti landæknis verið gert viðvart um andlátið. Áfallateymi á vegum Rauða krossins hafi verið fengið til að ræða við starfsfólkið sem var á vakt.
Eybjörg leggur áherslu á að hjúkrunarheimili séu heimili fólks og deildin sem hin látna var á sé ekki skilgreind sem lokuð deild. Verið sé að fara yfir verkferla og meta hvort hægt hefði verið að grípa til frekari öryggisráðstafana. Eybjörg segist hvorki sjálf né annað starfsfólk Eirar muna eftir sambærilegu slysi á hjúkrunarheimilinu.
„Allir hér hjá Eir eru harmi slegnir. Hugur okkar er hjá aðstandendum hinnar látnu.“
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