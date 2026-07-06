Innlent

Ríf­lega 75 hafa afbókað gistingu á Hótel Breiða­vík síðustu vikur í að­draganda al­myrkva

Margrét Helga Erlingsdóttir skrifar
Almyrkvinn 12. ágúst á næsta ári. Hann mun sjást á vestasta hluta Íslands en mislengi eftir stöðum. Deildarmyrkvi mun sjást á öllu landinu.
Almyrkvinn 12. ágúst á næsta ári. Hann mun sjást á vestasta hluta Íslands en mislengi eftir stöðum. Deildarmyrkvi mun sjást á öllu landinu. Grafík/Hjalti Freyr Ragnarsson

Fjölmennir ferðamannahópar hafa að undanförnu afbókað gistingu fyrir vestan sem ætluðu að dvelja þar til að upplifa almyrkva á sólu um miðjan ágúst. Starfsmann Vestfjarðastofu grunar að ferðaskrifstofur hafi frátekið gistingu í fleiri en einu landi sem tilheyrir almyrkvaslóðum og séu nú að taka ákvörðun; af eða á.

Þann 12. ágúst næstkomandi verður almyrkvi á sólu sjáanlegur frá Íslandi í fyrsta sinn í ríflega sjötíu ár. Hann verður sýnilegur frá Vestfjörðum, Snæfellsnesi, Vesturlandi, höfuðborgarsvæðinu og Reykjanesskaga en varað hefur verið við metfjölda ferðamanna fyrir vestan. Birna Mjöll Atladóttir, eigandi Hótel Breiðavíkur, hefur undanfarna daga orðið vör við skyndilegar afbókanir fjölmennra hópa en þrír slíkir afbókuðu á dögunum.

„Þeir voru búnir að hafa bókað hjá mér nokkuð lengi, allavega í ár eða á annað ár. Svo þegar ég ákvað að nú þyrfti ég að fá greitt staðfestingargjald þá afbókuðu tveir hópanna strax en þriðji hópurinn borgaði staðfestingargjaldið en afbókaði síðan bara seinna.“

Hvað heldurðu að hafi leitt til þessa?

„Veistu það? Ég veit það ekki. Mér finnst skrýtið ef þetta er vegna staðfestingargjaldsins vegna þess að við borgum staðfestingargjald þegar við erum sjálf að ferðast.“

Samanlagt hafa minnst sjötíu og fimm manns afbókað á Hótel Breiðavík á síðustu vikum en Birna segir að brjálað verði að gera á tjaldsvæðinu sem hún rekur aukinheldur. Sölvi Guðmundsson teymisstjóri hjá Vestfjarðarstofu var spurður hvað hann teldi að væri í gangi.

„Það hefur verið talað um að margar af ferðaskrifstofunum sem skipuleggja þetta fram í tímann hafi bókað sér gistingu bæði hér og á Spáni, þar sem er líka almyrkvi á sólu, til að tryggja sér gistinguna, og þetta er gert með tveggja til þriggja ára fyrirvara og núna þegar nær dregur getur verið að þau séu bara búin að taka ákvörðun um að upplifa myrkvann á Spáni en ekki á Íslandi.“

En er áhuginn og aðsóknin ekki það mikil? Verður ekki nokkuð auðvelt að fylla í skarðið?

„Það ætti ekki að vera erfitt. Enn þá er eitthvað fólk að leita að gistingu, það ætti ekki að vera erfitt að fylla upp í skarðið,“ sagði Sölvi Guðmundsson, teymisstjóri hjá Vestfjarðarstofu.

Almyrkvi 12. ágúst 2026 Öryggi á ferðamannastöðum Ferðaþjónusta Vesturbyggð

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