Fótbolti

Segja hegðun Paragvæ til skammar

Andri Broddason skrifar
Paragvæ reyndi að beyta bolabrögðum gegn Frakklandi í 16-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta.
Paragvæ reyndi að beyta bolabrögðum gegn Frakklandi í 16-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta. Patrick Smith/FIFA via Getty Images

Paragvæ sýndi ekki sína bestu hlið í leik liðsins gegn Frakklandi í 16-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í gær. Sérfræðingar segja að framkoma leikmanna hafi verið til skammar.

Frakkland sigraði Paragvæ 1-0 í 16-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta í gær. Leikmenn Paragvæ voru með mikla stæla og reyndu að komast í hausinn á leikmönnum Frakklands.

Micah Richard, sérfræðingur BBC, sagði að framkoma Paragvæ hefði verið til skammar.

Paragvæ er betra en þetta. Varnarlega var liðið gott en leikmennirnir þurftu ekki að vera með þessa stæla.“

Joe Hart, fyrrverandi landsliðsmarkmaður Englands, var harðorður í sinni gagnrýni á Paragvæ. Hann sagði að liðið hefði verið til háborinnar skammar og ef hann væri við stjórn liðsins myndi hann draga leikmennina af vellinum.

Mark Frakklands kom eftir vítaspyrnu þegar brotið var á Desire Doue eftir að hafa fíflað varnarmenn í teig Paragvæ. Kylian Mbappe tók vítaspyrnu Frakklands en leikmenn Paragvæ reyndu eins og þeir gátu að tefja og trufla Mbappe á vítapunktinum. Það gerði lítið til og skoraði Kylian Mbappe örugglega úr vítaspyrnunni sem varð hans sjöunda mark á mótinu.

Didier Deschamps, þjálfari Frakklands, var ekki sáttur við hegðun varamannabekkjar Paragvæ. Hann nefndi á blaðamannafundi eftir leikinn að bekkur Paragvæ hefði hreytt óyrðum inn á völlinn sem var algjör óþarfi.

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