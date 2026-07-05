Segja hegðun Paragvæ til skammar Andri Broddason skrifar 5. júlí 2026 18:17 Paragvæ reyndi að beyta bolabrögðum gegn Frakklandi í 16-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta. Patrick Smith/FIFA via Getty Images Paragvæ sýndi ekki sína bestu hlið í leik liðsins gegn Frakklandi í 16-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í gær. Sérfræðingar segja að framkoma leikmanna hafi verið til skammar. Frakkland sigraði Paragvæ 1-0 í 16-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta í gær. Leikmenn Paragvæ voru með mikla stæla og reyndu að komast í hausinn á leikmönnum Frakklands. Micah Richard, sérfræðingur BBC, sagði að framkoma Paragvæ hefði verið til skammar. Paragvæ er betra en þetta. Varnarlega var liðið gott en leikmennirnir þurftu ekki að vera með þessa stæla.“ Joe Hart, fyrrverandi landsliðsmarkmaður Englands, var harðorður í sinni gagnrýni á Paragvæ. Hann sagði að liðið hefði verið til háborinnar skammar og ef hann væri við stjórn liðsins myndi hann draga leikmennina af vellinum. Mark Frakklands kom eftir vítaspyrnu þegar brotið var á Desire Doue eftir að hafa fíflað varnarmenn í teig Paragvæ. Kylian Mbappe tók vítaspyrnu Frakklands en leikmenn Paragvæ reyndu eins og þeir gátu að tefja og trufla Mbappe á vítapunktinum. Það gerði lítið til og skoraði Kylian Mbappe örugglega úr vítaspyrnunni sem varð hans sjöunda mark á mótinu. Didier Deschamps, þjálfari Frakklands, var ekki sáttur við hegðun varamannabekkjar Paragvæ. Hann nefndi á blaðamannafundi eftir leikinn að bekkur Paragvæ hefði hreytt óyrðum inn á völlinn sem var algjör óþarfi. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Margir orðnir þreyttir á Norðmönnum á HM og halda með Brasilíu Fótbolti Uppgjör: Bretland – Ísland 86-88 | Enn einn dramatískur sigur Íslands og HM draumurinn lifir Körfubolti Birti margar myndir af sér að „bóka“ Bellingham Fótbolti Skítabrögð Paragvæja stöðvuðu ekki Frakka Fótbolti Dramatík í kringum enska landsliðið: Eldingar, hótelhávaði og njósnir Fótbolti Gunnlaugur Árni vann Arnold Palmer-bikarinn Golf Skoraði eitt fallegasta mark HM og leitaði uppi kærustuna í stúkunni Fótbolti Afríska innrásin á HM stöðvuð í fæðingu Fótbolti Meira en hundrað lögreglumenn fyrir utan HM-hótel Englands Fótbolti Solbakken neitar að hafa sýnt Ancelotti vanvirðingu Fótbolti Fleiri fréttir Segja hegðun Paragvæ til skammar Trump þakkar FIFA fyrir Balogun fær Ronaldo-meðferð hjá FIFA og spilar gegn Belgum Real Madrid staðfestir komu Hollendingsins Rígur úr ensku úrvalsdeildinni heldur áfram í kvöld Segir Klopp taka við þýska landsliðinu Segir skilið við bæði landslið og félagslið Maður dagsins á HM: „Býflugan“ fann gleðina aftur í Katalóníu Sautján ára hetja Breiðabliks: Kemur þegar maður trúir á Guð og sig sjálfan Sjáðu mörk og atvik helgarinnar í Bestu deildinni „Gleður mitt Blikahjarta“ Dramatík í kringum enska landsliðið: Eldingar, hótelhávaði og njósnir „Með ólíkindum að við höfum tapað þessum leik“ Þór yngri en þegar báðir bræður hans skoruðu sitt fyrsta mark Margir orðnir þreyttir á Norðmönnum á HM og halda með Brasilíu Afríska innrásin á HM stöðvuð í fæðingu Skoraði eitt fallegasta mark HM og leitaði uppi kærustuna í stúkunni Skítabrögð Paragvæja stöðvuðu ekki Frakka Meira en hundrað lögreglumenn fyrir utan HM-hótel Englands Solbakken neitar að hafa sýnt Ancelotti vanvirðingu Birti margar myndir af sér að „bóka“ Bellingham Messi segir að Argentína þurfi að laga marga slæma hluti Alex Freyr: „Það er kominn hundur í menn” Völsungsliðin skoruðu sex mörk en fengu bara eitt stig Dagurinn hans Ounahi og Marokkó fyrst í átta liða úrslit Ancelotti svarar fyrir sig: Sir Alex Ferguson sá eini sem er hæfari en ég ÍBV-Valur 1-0 | Alex Freyr í aðalhlutverki í enn einum Eyjasigri Endurkoman dugði ekki í síðasta leiknum á EM Leik Frakklands á HM í kvöld gæti verið frestað Markalaust í rjómablíðunni á Suðurnesjunum Sjá meira