Real Madrid hefur staðfest kaup á hollenska bakverðinum Denzel Dumfries. Spænska félagið heldur áfram að styrkja sig eftir að hafa mistekist að vinna titil á síðasta tímabili.
Denzel Dumfries skrifar undir fjögurra ára samning við Real Madrid. Búist er að hann verðifylli í skarð fráfarandi fyrirliðans Dani Carvajal sem fór frá félaginu undir lok síðasta tímabils.
👋 ¡Bienvenido, Dumfries! 👋 pic.twitter.com/hO6rpXZ3Kd— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 5, 2026
👋 ¡Bienvenido, Dumfries! 👋 pic.twitter.com/hO6rpXZ3Kd
Hollendingurinn hefur verið leikmaður Inter Milan frá því árið 2021. Hann vann ítölsku úrvalsdeildina með þeim árið 2024 og 2026.
Miklar breytingar hafa verið í herbúðum Real Madrid en Jose Mourinho hefur verið ráðinn þjálfari liðsins. Hann hefur áður þjálfað liðið á árunum 2010-2013 og vann spænsku úrvalsdeildina árið 2012.