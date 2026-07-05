Fótbolti

Real Madrid stað­festir komu Hollendingsins

Andri Broddason skrifar
Denzel Dumfries er orðinn leikmaður Real Madrid á Spáni.
Denzel Dumfries er orðinn leikmaður Real Madrid á Spáni. Marco Luzzani/Getty Images

Real Madrid hefur staðfest kaup á hollenska bakverðinum Denzel Dumfries. Spænska félagið heldur áfram að styrkja sig eftir að hafa mistekist að vinna titil á síðasta tímabili.

Denzel Dumfries skrifar undir fjögurra ára samning við Real Madrid. Búist er að hann verðifylli í skarð fráfarandi fyrirliðans Dani Carvajal sem fór frá félaginu undir lok síðasta tímabils.

Hollendingurinn hefur verið leikmaður Inter Milan frá því árið 2021. Hann vann ítölsku úrvalsdeildina með þeim árið 2024 og 2026.

Miklar breytingar hafa verið í herbúðum Real Madrid en Jose Mourinho hefur verið ráðinn þjálfari liðsins. Hann hefur áður þjálfað liðið á árunum 2010-2013 og vann spænsku úrvalsdeildina árið 2012.

Spænski boltinn Real Madrid CF

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