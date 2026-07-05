„Við erum sáttir“: Gönguhóparnir stóðu fyrir sínu

Yfirlögregluþjónn á Vesturlandi er sáttur eftir tónlistarhátíðina Lopapeysuna sem fór fram á Akranesi um helgina. Gönguhópar skiluðu sínu.
„Það gengur mjög vel,“ segir Jónas Hallgrímur Ottósson, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á Vesturlandi, sem stendur nú vaktina sem sér til þess að enginn aki ölvaður.
Til stendur að fylgjast með umferðinni fram eftir degi en töluverður fjöldi sótti hátíðina í gærkvöld. Sumir þurfi þó að bíða aðeins eftir því að komast heim, líkt og Jónas orðar það. Ekki séu margir sem að reyni að aka undir áhrifum áfengis.
„Nóttin gekk mjög vel og gærkvöldið, það var ekkert alvarlegt sem kom upp,“ segir Jónas.
Eitthvað hafi verið um „minniháttar púst“ en gönguhópar lögreglunnar voru afar virkir og komu í veg fyrir að eitthvað alvarlegt ætti sér stað.
„Við erum sáttir,“ segir Jónas.
Erna Dís Gunnarsdóttir, varðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir nóttina hafa verið ótrúlega rólega. Settir voru upp umferðarpóstar á Kjalarnesi til að taka á móti þeim sem voru á leið frá Akranesi.
„Það gekk ótrúlega vel fyrir sig. Það virðast allir hafa komist heim og ekki verið akandi undir áhrifum, á þessu svæði allavega,“ segir Erna Dís.
Heimir Hreiðarsson, varðstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi eystra, segir í samtali að lokaball Pollamótsins hafi gengið nokkuð vel fyrir sig.
Fjöldi fólks, sem er misgott í fótbolta, sótti fótboltamótið um helgina. Tjaldsvæði á og við Akureyri eru því smekkfull. Einhver tilfelli hraðaksturs komu á borð lögreglu og voru þrír teknir vegna ölvunaraksturs.
Tveir gistu í fangaklefa lögreglunnar á Akureyri í nótt, annar vegna annarlegs ástands og hinn vegna minniháttar líkamsárásar.