Þór Andersen Willumsson reyndist hetja Breiðabliks þegar hann kom inn á sem varamaður og skoraði sigurmark liðsins í 2-1 sigri á ÍA í þrettándu umferð Bestu deildarinnar í fótbolta á ELKEM vellinum á Akranesi í gær.
Þór er einungis 17 ára gamall, yngri bróðir Willums Þórs og Brynjólfs atvinnu- og landsliðsmanna í fótbolta, og lék í dag aðeins annan leik sinn í Bestu deildinni á tímabilinu og á ferlinum. Hann skoraði sigurmarkið með góðum skalla á 80. mínútu eftir að hafa komið inn á einungis þremur mínútum fyrr.
„Líðanin er geðveik. Mér hefur aldrei liðið svona vel á ævinni,“ sagði Þór í samtali við Sýn Sport eftir leikinn.
Hann fagnaði með því að signa sig og benda til himins. „Það er bara að trúa á Guð og trúa á sig sjálfan, þá kemur þetta,“ sagði Þór um fagnið.
Fannstu á þér að þú myndir skora í dag?
„Já, ég er búinn að finna það á mér lengi að í næsta leik kæmi fyrsta markið,“ sagði hann hreinskilinn og er spenntur fyrir framhaldinu.
„Það er mjög gott. Það er góður andi í klefanum og ég er spenntur fyrir komandi tímum.“
Spurður að því hver skilaboð Ólafs Inga Skúlasonar þjálfara Breiðabliks hafi verið áður en Þór kom inn á sagði hann að endingu:
„Hann sagði bara „skoraðu mark“ og ég gerði það. Þetta er geðveikt.“