Fótbolti

Sau­tján ára hetja Breiðabliks: Kemur þegar maður trúir á Guð og sig sjálfan

Gunnar Egill Daníelsson skrifar
Þór Andersen Willumsson skoraði sitt fyrsta mark í Bestu deildinni í gær
Þór Andersen Willumsson skoraði sitt fyrsta mark í Bestu deildinni í gær Breiðablik/Instagram

Þór Andersen Willumsson reyndist hetja Breiðabliks þegar hann kom inn á sem varamaður og skoraði sigurmark liðsins í 2-1 sigri á ÍA í þrettándu umferð Bestu deildarinnar í fótbolta á ELKEM vellinum á Akranesi í gær.

Þór er einungis 17 ára gamall, yngri bróðir Willums Þórs og Brynjólfs atvinnu- og landsliðsmanna í fótbolta, og lék í dag aðeins annan leik sinn í Bestu deildinni á tímabilinu og á ferlinum. Hann skoraði sigurmarkið með góðum skalla á 80. mínútu eftir að hafa komið inn á einungis þremur mínútum fyrr.

„Líðanin er geðveik. Mér hefur aldrei liðið svona vel á ævinni,“ sagði Þór í samtali við Sýn Sport eftir leikinn.

Hann fagnaði með því að signa sig og benda til himins. „Það er bara að trúa á Guð og trúa á sig sjálfan, þá kemur þetta,“ sagði Þór um fagnið.

Sagði mér að skora mark

Fannstu á þér að þú myndir skora í dag?

„Já, ég er búinn að finna það á mér lengi að í næsta leik kæmi fyrsta markið,“ sagði hann hreinskilinn og er spenntur fyrir framhaldinu.

„Það er mjög gott. Það er góður andi í klefanum og ég er spenntur fyrir komandi tímum.“

Spurður að því hver skilaboð Ólafs Inga Skúlasonar þjálfara Breiðabliks hafi verið áður en Þór kom inn á sagði hann að endingu:

„Hann sagði bara „skoraðu mark“ og ég gerði það. Þetta er geðveikt.“

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