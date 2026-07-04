Meira en hundrað lögreglumenn í skotheldum vestum standa vörð fyrir utan hótelið þar sem leikmenn Englands dvelja fyrir 16-liða úrslitaleikinn á HM gegn Mexíkó. Liðið fékk „fjandsamlegar“ móttökur í borginni.
England hafði lengst af vonast til að halda dvalarstað sínum í Mexíkóborg leyndum fyrir leikinn aðfaranótt mánudags að íslenskum tíma, en það komst fljótt upp.
Fyrr í vikunni var Ekvador mjög óánægt með að mexíkóskir stuðningsmenn notuðu hátalara, flautur og mótorhjól til að valda hávaða fyrir utan hótelið. Mexíkó vann þann leik 2-0.
Armed police guard England hotel as fears rise Mexico fans will try to sabotage https://t.co/zLjCLzwSad— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) July 4, 2026
Armed police guard England hotel as fears rise Mexico fans will try to sabotage https://t.co/zLjCLzwSad
Þegar liðsrúta Englands kom að hótelinu fyrir 16-liða úrslitaleikinn stóðu nokkur hundruð mexíkóskir stuðningsmenn fyrir utan og púuðu á þá og hvöttu Mexíkó áfram.
Óeirðalögreglan gætir því HM-hótels Englands enda er óttast að ákafir og ástríðufullir stuðningsmenn reyni allt til að trufla undirbúning ensku landsliðsmannanna.
Yfirvöld í Mexíkóborg hafa einnig gripið til aðgerða eftir fyrrnefndan leik gegn Ekvador, þar sem fjórir létust í gríðarlegum fagnaðarlátum.
Nú verður tvöfaldur fjöldi öryggisvarða á staðnum og einnig hefur verið dregið úr aðsókn þar sem stuðningsmenn geta fylgst með leiknum á risaskjá.
More than 100 riot police in bullet-proof vests are guarding the hotel where England are staying after the team received a hostile reception as they arrived for their World Cup last-16 match against Mexico.https://t.co/QBU9ag7Mot #RTEsoccer— RTÉ Sport (@RTEsport) July 4, 2026
More than 100 riot police in bullet-proof vests are guarding the hotel where England are staying after the team received a hostile reception as they arrived for their World Cup last-16 match against Mexico.https://t.co/QBU9ag7Mot #RTEsoccer