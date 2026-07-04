Fótbolti

Meira en hundrað lög­reglu­menn fyrir utan HM-hótel Eng­lands

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Mexíkóska óeirðalögreglan hefur sent stóran hóp manna til að verja hótel enska landsliðsins.
Mexíkóska óeirðalögreglan hefur sent stóran hóp manna til að verja hótel enska landsliðsins. Getty/James Mannin

Meira en hundrað lögreglumenn í skotheldum vestum standa vörð fyrir utan hótelið þar sem leikmenn Englands dvelja fyrir 16-liða úrslitaleikinn á HM gegn Mexíkó. Liðið fékk „fjandsamlegar“ móttökur í borginni.

England hafði lengst af vonast til að halda dvalarstað sínum í Mexíkóborg leyndum fyrir leikinn aðfaranótt mánudags að íslenskum tíma, en það komst fljótt upp.

Fyrr í vikunni var Ekvador mjög óánægt með að mexíkóskir stuðningsmenn notuðu hátalara, flautur og mótorhjól til að valda hávaða fyrir utan hótelið. Mexíkó vann þann leik 2-0.

Þegar liðsrúta Englands kom að hótelinu fyrir 16-liða úrslitaleikinn stóðu nokkur hundruð mexíkóskir stuðningsmenn fyrir utan og púuðu á þá og hvöttu Mexíkó áfram.

Óeirðalögreglan gætir því HM-hótels Englands enda er óttast að ákafir og ástríðufullir stuðningsmenn reyni allt til að trufla undirbúning ensku landsliðsmannanna.

Yfirvöld í Mexíkóborg hafa einnig gripið til aðgerða eftir fyrrnefndan leik gegn Ekvador, þar sem fjórir létust í gríðarlegum fagnaðarlátum. 

Nú verður tvöfaldur fjöldi öryggisvarða á staðnum og einnig hefur verið dregið úr aðsókn þar sem stuðningsmenn geta fylgst með leiknum á risaskjá.

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