Endurkoman dugði ekki í síðasta leiknum á EM

Ísland tapaði 4-3 gegn Sviss í síðasta leik sínum á Evrópumóti U19 landsliða. Ingibjörg Magnúsdóttir skoraði tvennu og Líf Joostdóttir van Bemmel bætti við. Mörk Íslands hefðu hæglega getað orðið fleiri en færanýtingin var slök og brot var dæmt þegar stelpurnar okkar héldu að þær hefðu skorað jöfnunarmark.
Ljóst var fyrir leik að Ísland ekki möguleika á undanúrslitum. Leikurinn var samt mikilvægur fyrir Ísland en liðið hefði þurft sigur til að komast í umspil fyrir HM U20 sem fer fram á næsta ári.
Leikurinn hófst með látum og Ísland ógnaði mikið í upphafi en færanýting liðsins var arfaslök.
Staðan stóð 3-1 fyrir Sviss í hálfleik en þá hafði Ísland fengið tíu marktækifæri gegn aðeins fjórum marktækifærum Sviss.
Freyja Stefánsdóttir og Berglind Hlynsdóttir fengu úrvalsfæri til að taka forystuna á 7. mínútu en Yara Zwyssig setti fæturna út og varði tvöfalt fyrir Sviss.
Þvert gegn gangi leiksins náði Sviss forystunni á 16. mínútu. Ramona Schellberger komst á ferðina á vinstri kantinum, keyrði inn á völlinn og skaut föstu skoti í netið með hægri fæti.
Áfram hélt Ísland að komast í góð færi en markheppnin var ekki mikil hjá stelpunum okkar. Freyja Stefánsdóttir var einstaklega óheppin þegar skot hennar fór af þverslánni á 24. mínútu.
Ingibjörg Magnúsdóttir náði loks að skora, fyrsta mark Íslands á mótinu, á 26. mínútu. Markið kom upp úr löngu innkasti frá Sóleyju Eddu Ingadóttur, Freyja Stefánsdóttir flikkaði boltanum áfram og Ingibjörg kláraði færið vel.
Léttirinn var ekki langur hjá Íslandi því aðeins tveimur mínútum síðar tók Sviss forystuna á ný. Langur bolti rataði yfir íslensku vörnina og lenti fullkomlega fyrir framherjann Emanuela Pfister. Henni tókst að fara framhjá markmanninum Herdísi Höllu Guðbjartsdóttur og renna boltanum þægilega í netið.
Þriðja mark Sviss kom svo rétt fyrir hálfleik. Melissa Rondalli gerði virkilega vel á vinstri vængnum og skaut boltanum upp við samskeytin á íslenska markinu. Skot sem var algjörlega óverjandi fyrir Herdísi Höllu en vissulega hefði verið hægt að loka betur á það.
Sviss skoraði sitt fjórða mark á 63. mínútu þegar Herdís Halla braut á sóknarmanni sem var sloppinn í gegn. Emanuela Pfister steig á punktinn, skoraði af öryggi og gerðist markahæsta kona mótsins hingað til.
Ingibjörg Magnúsdóttir bætti sínu öðru marki við á 70. mínútu. Hún fékk sendingu frá Ragnheiði Þórunni Jónsdóttur, dempaði boltann með bringunni og kláraði færið vel.
Líf Joostdóttir van Bemmel skoraði svo þriðja mark Íslands á 83. mínútu, með skalla eftir hornspyrnu frá Védísi Ösp Einarsdóttur.
Líf van Bemmel hélt að hún hefði bætt sínu öðru marki við og jafnað leikinn fyrir Ísland í uppbótartíma, aftur eftir hornspyrnu frá Védísi, en brot var dæmt í aðdragandanum og markið fékk ekki að standa.
Sár endir á mótinu fyrir Ísland. Þó jafntefli hefði ekki skilað liðinu neinu þá átti þessi endurkoma í dag meira skilið en engin stig.