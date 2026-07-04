Karlmaður sem var dæmdur fyrir meiriháttar skattalagabrot árið 2024 er sagður einn þriggja Íslendinga sem eru í haldi vegna sögulega stórs kókaínsmygls í Straumsvík.
Rúv segir heimildir
sínar herma að Lúther Ólason sé meðal þeirra níu sem handteknir voru vegna rannsóknar á innflutningi á 106 kílógrömmum af kókaíni sem komu til landsins með álflutningaskipi í Straumsvík 22. júní.
Þrír íslenskir ríkisborgarar eru í varðhaldi vegna málsins og sex erlendir ríkisborgarar, að sögn lögreglu.
Sjá einnig: Straumsvíkurmálið
Greint var frá því á miðvikudag að Lárus Freyr Einarsson, sem sakfelldur hefur verið fyrir morð í Danmörku, væri meðal þeirra sem handteknir voru.
Lúther var árið 2024 dæmdur í tólf mánaða skilorðsbundið fangelsi í Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir meiriháttar skattalagabrot. Hann hafði staðið skil á röngum skattframtölum og -skýrslum fyrir félagið sitt, Stapafell ehf. Honum var einnig gert að greiða 55 milljóna króna sekt en Landsréttur mildaði sektina niður í 51 milljón. Lúther var einnig formaður Skotreynar, skotveiðifélags Reykjavíkur, árin 2020 og 2021.
Lögreglan metur virði kókaínsendingarinnar, sem er sögð hafa verið falin í sjóbúri skipsins Koznitza, upp á hátt í þrjá milljarða króna og því ljóst að ekki sé um neina smápeninga að ræða.
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