Innlent

Lúther sagður hand­tekinn vegna Straumsvíkur­málsins

Agnar Már Másson skrifar
Lúther Ólason var framkvæmdastjóri byggingarfélagsins Stapafells þegar hann var dæmdur fyrir skattsvik. Auk þess var hann um tveggja ára skeið formaður Skotreynar, skotveiðifélags Reykjavíkur og nágrennis.
Lúther Ólason var framkvæmdastjóri byggingarfélagsins Stapafells þegar hann var dæmdur fyrir skattsvik. Auk þess var hann um tveggja ára skeið formaður Skotreynar, skotveiðifélags Reykjavíkur og nágrennis. Samsett Mynd

Karlmaður sem var dæmdur fyrir meiriháttar skattalagabrot árið 2024 er sagður einn þriggja Íslendinga sem eru í haldi vegna sögulega stórs kókaínsmygls í Straumsvík.

Rúv segir heimildir sínar herma að Lúther Ólason sé meðal þeirra níu sem handteknir voru vegna rannsóknar á innflutningi á 106 kílógrömmum af kókaíni sem komu til landsins með álflutningaskipi í Straumsvík 22. júní. 

Þrír íslenskir ríkisborgarar eru í varðhaldi vegna málsins og sex erlendir ríkisborgarar, að sögn lögreglu.

Sjá einnig: Straumsvíkurmálið

Greint var frá því á miðvikudag að Lárus Freyr Einarsson, sem sakfelldur hefur verið fyrir morð í Danmörku, væri meðal þeirra sem handteknir voru.

Lúther var árið 2024 dæmdur í tólf mánaða skilorðsbundið fangelsi í Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir meiriháttar skattalagabrot. Hann hafði staðið skil á röngum skattframtölum og -skýrslum fyrir félagið sitt, Stapafell ehf. Honum var einnig gert að greiða 55 milljóna króna sekt en Landsréttur mildaði sektina niður í 51 milljón. Lúther var einnig formaður Skotreynar, skotveiðifélags Reykjavíkur, árin 2020 og 2021.

Lögreglan metur virði kókaínsendingarinnar, sem er sögð hafa verið falin í sjóbúri skipsins Koznitza, upp á hátt í þrjá milljarða króna og því ljóst að ekki sé um neina smápeninga að ræða.

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