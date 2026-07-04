Fótbolti

Leik Frakk­lands á HM í kvöld gæti verið frestað

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Frakkar hafa lent í töf vegna veðurs á þessu heimsmeistaramóti og Kylian Mbappe og félagar gætu lent aftur í því í kvöld.
Frakkar hafa lent í töf vegna veðurs á þessu heimsmeistaramóti og Kylian Mbappe og félagar gætu lent aftur í því í kvöld. Getty/ Jean Catuffe

Sextán liða úrslit HM í fótbolta fara af stað í kvöld en þau munu mögulega ekki ganga klakklaust fyrir sig.

Veðrið heldur áfram að skapa vandræði í heimsmeistarakeppninni í fótbolta. 

Að morgni laugardags að staðartíma í Ameríku, það er að segja síðdegis á laugardag á Íslandi, sendi Alþjóðaknattspyrnusambandið, FIFA, út viðvörun um að sextán liða úrslitaleik Paragvæ og Frakklands í Fíladelfíu gæti verið frestað.

Veðurstofan spáir á bilinu 36 til 38°C hita, en hitatilfinning gæti farið upp í 41°C, og búast má við „hættu á skúrum og þrumuveðri“.

Leikurinn átti upphaflega að hefjast kl. 21:00 að íslenskum tíma í kvöld.

Í yfirlýsingu frá Alþjóðaknattspyrnusambandinu kemur fram að mikil hætta sé á að leiknum seinki og að fylgst sé náið með framvindunni.

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