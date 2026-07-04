Sextán liða úrslit HM í fótbolta fara af stað í kvöld en þau munu mögulega ekki ganga klakklaust fyrir sig.
Veðrið heldur áfram að skapa vandræði í heimsmeistarakeppninni í fótbolta.
Að morgni laugardags að staðartíma í Ameríku, það er að segja síðdegis á laugardag á Íslandi, sendi Alþjóðaknattspyrnusambandið, FIFA, út viðvörun um að sextán liða úrslitaleik Paragvæ og Frakklands í Fíladelfíu gæti verið frestað.
Veðurstofan spáir á bilinu 36 til 38°C hita, en hitatilfinning gæti farið upp í 41°C, og búast má við „hættu á skúrum og þrumuveðri“.
Leikurinn átti upphaflega að hefjast kl. 21:00 að íslenskum tíma í kvöld.
Í yfirlýsingu frá Alþjóðaknattspyrnusambandinu kemur fram að mikil hætta sé á að leiknum seinki og að fylgst sé náið með framvindunni.
🚨 Dans un communiqué, la Fifa annonce des prévisions de plus en plus pessimistes pour le 8e de finale Paraguay-France.Le service météo national prévoit entre 36 et 38°C, avec un ressenti jusqu'à 41°C, tandis que "des risques d'averses et d'orages" sont à prévoir. pic.twitter.com/7mQBsHmFYN— RMC Sport (@RMCsport) July 4, 2026
🚨 Dans un communiqué, la Fifa annonce des prévisions de plus en plus pessimistes pour le 8e de finale Paraguay-France.Le service météo national prévoit entre 36 et 38°C, avec un ressenti jusqu'à 41°C, tandis que "des risques d'averses et d'orages" sont à prévoir. pic.twitter.com/7mQBsHmFYN