„Ég svara bara: Til hamingju með afmælið sömuleiðis,“ segir Dýrleif Birna Sveinsdóttir, verslunarstjóri Melabúðarinnar, sem staðið hefur í ströngu í dag meðan haldið var upp á sjötíu ára afmæli búðarinnar. Boðið var upp á vöfflukaffi fyrir gesti og gangandi í tilefni dagsins.
Melabúðin hefur fyrir löngu síðan unnið sér inn sess sem einn af stólpum Vesturbæjar og Dýrleif segir að fyrir mörgum sé réttast að lýsa búðinni sem félagsheimili. Hún segir að fleiri hundruð manns hafi sótt búðina heim í dag, mögulega hátt í þúsund, og þar hafi bæði mátt sjá andlit fastakúnna auk gamalla Vesturbæinga sem hafi viljað kíkja á búðina í tilefni dagsins.
„Ég er búin að reyna að spjalla við eins marga og ég mögulega get,“ segir Dýrleif sem hefur bæði séð gömul og ný andlit.
Þekkt er hve mikilli tryggð viðskiptavinir halda við búðina en hið sama á einnig við um starfsfólkið. Dýrleif hefur starfað sem verslunarstjóri búðarinnar síðastliðin fimm ár og segist hafa reynt að slíta sig frá henni en það hafi aldrei tekist. Þá hafi aðrir starfsmenn haldið áfram sem helgarstarfsmenn eftir að hefja vinnu annars staðar og meira að segja er einn starfsmaður sem ferðast hálfsmánaðarlega frá Vestmannaeyjum til að missa ekki tengslin við sína kæru Melabúð og viðskiptavini hennar.
„Við erum öll svo stolt af Melabúðinni,“ segir Dýrleif.
Þá hefur búðin lagt mikla áherslu á að ráða ungt fólk úr hverfinu í vinnu og hafa margir Vesturbæingar stigið sín fyrstu skref á vinnumarkaði innan búðarinnar.
„Við viljum ekki breytast í eitthvað annað heldur halda í Melabúðina sem allir elska,“ segir Dýrleif, sem þykir vænt um að hugsa um að búðin sé hluti af hversdagsleika margra.
Eins og fyrr segir er aðsóknin búin að vera góð í dag en auk afmælisins er búðin þessa dagana með villtan lax til sölu, fáséð lostæti á tímum laxeldis. Þá opnaði Vesturbæjarlaug í gær eftir að hafa verið lokuð vegna viðhalds sem eykur enn á aðsóknina en mörgum finnst gaman að líta við í búðinni eftir að hafa tekið sundsprett í lauginni.
Dýrleif segir að í dag tali gárungar oft um hina heilögu þrenningu Vesturbæjarins: Vesturbæjarlaug, Melabúðina og Kaffi Vest.
Melabúðin braut blað þegar hún var opnuð árið 1956 en hún var fyrsta verslunin á Íslandi þar sem fólk tíndi sjálft matvöru í innkaupakörfu. Fyrir það hafði fólk staðið við afgreiðsluborðið og sagt hvað það vildi kaupa á meðan afgreiðslufólk tók hlutina til. Gefinn var út sérstakur bæklingur þar sem viðskiptavinum var leiðbeint hvernig þeir skyldu bera sig að þegar búðin opnaði.
Í dag er þó öldin sannarlega önnur og ekki þarf að útskýra fyrir landanum hvernig slíkar búðir virka.