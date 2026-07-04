Bráð veikindi á Fimmvörðuhálsi Sigurgeir Þorkelsson skrifar 4. júlí 2026 12:43 Göngumenn hefja leið sína yfir Fimmvörðuháls að Skógum. Kalla hefur þurft til aðstoðar sjúkraþyrlu vegna bráðra veikinda göngumanns. Samsett Þyrla Landhelgisgæslunnar hefur verið ræst út og er á leið að Fimmvörðuhálsi vegna alvarlegra veikinda sem upp komu hjá göngumanni. Aðgerðir eru enn yfirstandandi. Björgunarsveitir, lögregla, sjúkraflutningar og þyrla Landhelgisgæslunnar hafa öll verið ræst út og er viðbragð því töluvert. Í samtali við fréttastofu staðfesti Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar, að óskað hafi verið eftir að þyrlusveitin myndi sinna sjúkraflutningi vegna veikinda á Fimmvörðuhálsi. Kallið barst fyrir hádegi og var þyrlan komin á staðinn þegar fréttastofa ræddi við Ásgeir. Landhelgisgæslan Fjallamennska Mest lesið Afturkalla breytinguna gegn gjaldi Innlent Endalaust þvaður gæti fælt kjósendur frá Innlent Náði ekki símsambandi og hélt af stað gangandi Innlent Með ráðum gert að gefa þjóðinni frí frá pólitíkinni í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar Innlent Innbroti í apótek lauk með glæfraakstri yfir göngubrú Innlent Ekið á upplýsingafulltrúa sem var að fara að missa vinnuna Innlent Bráð veikindi á Fimmvörðuhálsi Innlent Allt að sautján stiga hiti Veður Synda milli Eyja og Íslands til minningar um Bríeti Irmu Innlent Breyttu verklagi eftir ábendingar Hvals: „Bagalegt að íslenskum sjómönnum sé stefnt í hættu“ Innlent Fleiri fréttir Bráð veikindi á Fimmvörðuhálsi Ekið á gangandi vegfaranda við Vík Náði ekki símsambandi og hélt af stað gangandi Með ráðum gert að gefa þjóðinni frí frá pólitíkinni í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar Tveir handteknir eftir hópslagsmál Umferðarslys á Suðurlandi, forsætisráðherra um ESB og Laugardalslaug Afturkalla breytinguna gegn gjaldi Líkamsárás og ölvunarakstur Endalaust þvaður gæti fælt kjósendur frá Synda milli Eyja og Íslands til minningar um Bríeti Irmu Breyttu verklagi eftir ábendingar Hvals: „Bagalegt að íslenskum sjómönnum sé stefnt í hættu“ Innbroti í apótek lauk með glæfraakstri yfir göngubrú Grunur um uppljóstrun, hætta á aðgerðaleysi og eftirför Þriggja bíla árekstur á Reykjanesbraut Sakar MAST um að ljóstra upp um staðsetningu skipa Hvals „Sé ekki annað en að Samkeppniseftirlitið sé að sinna sínu hlutverki“ Vesturbæjarlaug opnar dyrnar á ný „Alltaf litið á þetta sem eitthvað sem bráðamóttakan gerir“ Guðlaugur segir Þorgerði á hröðum flótta Þrjú tilvik til rannsóknar: Bandero á ferðinni á hvalamiðum Þorgerður Katrín mun ekki mæta Gulla Þór Quang Le fer ekki langt Hundur hefur fundist dauður við Langjökul Íslendingar berjast um eitt af efstu átta sætunum á EM Bandero segist elta hvalbátana og Pollamótið hafið fyrir norðan Ekið á upplýsingafulltrúa sem var að fara að missa vinnuna Engum verkefnum útvistað og ekki greitt fyrir ráðgjöf Maður sem passaði við lýsinguna var handtekinn Alexandra ráðin bæjarstjóri Suðurnesjabæjar Hafna tillögum um þéttingu í Grafarvogi Sjá meira