Innlent

Bráð veikindi á Fimm­vörðu­hálsi

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Göngumenn hefja leið sína yfir Fimmvörðuháls að Skógum. Kalla hefur þurft til aðstoðar sjúkraþyrlu vegna bráðra veikinda göngumanns.
Göngumenn hefja leið sína yfir Fimmvörðuháls að Skógum. Kalla hefur þurft til aðstoðar sjúkraþyrlu vegna bráðra veikinda göngumanns. Samsett

Þyrla Landhelgisgæslunnar hefur verið ræst út og er á leið að Fimmvörðuhálsi vegna alvarlegra veikinda sem upp komu hjá göngumanni. Aðgerðir eru enn yfirstandandi.

Björgunarsveitir, lögregla, sjúkraflutningar og þyrla Landhelgisgæslunnar hafa öll verið ræst út og er viðbragð því töluvert.

Í samtali við fréttastofu staðfesti Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar, að óskað hafi verið eftir að þyrlusveitin myndi sinna sjúkraflutningi vegna veikinda á Fimmvörðuhálsi. Kallið barst fyrir hádegi og var þyrlan komin á staðinn þegar fréttastofa ræddi við Ásgeir.

Landhelgisgæslan Fjallamennska

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