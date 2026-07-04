Baulað var á enska landsliðið þegar það mætti til Mexíkó í nótt þar sem liðið keppir í 16-liða úrslitum HM í fótbolta. Mexíkó er mótherji þeirra og er mikil eftirvænting fyrir leiknum í landinu.
Aukin öryggisgæsla er fyrir utan hótel Englendinga en það er til þess að reyna að minnka möguleika á að stuðningsmenn Mexíkó trufli ensku leikmennina.
Mexíkó mætti Ekvador í 32-liða úrslitum þar sem Mexíkó sigraði 2-0. Ekvador var hins vegar ekki sátt með umgjörð Mexíkó og kvartaði yfir látum í kringum hótelið sem liðið var að gista á. Stuðningsmenn Mexíkó voru viljandi að halda vöku fyrir leikmönnum Ekvador.
Enska landsliðið ætlað að halda hóteli liðsins leyndu en einhverjar upplýsingar hafa lekið út og var hópur fólks mættur fyrir utan hótelið þegar enska liðið mætti. Fólkið sem var samankomið baulaði á rútu enska liðsins og söng hástöfum stuðningslög Mexíkó.
Leikurinn á að hefjast á miðnætti á morgun en veðurspáin í Mexíkó er ekki góð fyrir morgundaginn. Fifa er tilbúið að breyta tíma leiksins til þess að forðast storm sem er í aðsigi. Eins og staðan er núna á leikurinn að fara fram á settum tíma.