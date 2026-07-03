Jón Þór Hauksson: „Með ólíkindum að við klárum ekki þennan leik“ Þorsteinn Hjálmsson skrifar 3. júlí 2026 21:43 Jón Þór var ekki sáttur með jafnteflið á Kaplakrika. vísir/lýður Stjarnan gerði í kvöld 2-2 jafntefli á útivelli gegn FH, þar sem öll mörk leiksins komu í fyrri hálfleik. Stjarnan herjaði að marki FH-inga síðari hluta seinni hálfleiks en án árangurs. Jón Þór Hauksson, þjálfari Stjörnunnar, segist ekki hafa vantað upp á neitt hjá sínum mönnum í seinni hálfleik annað en að boltinn færi í markið. „Að boltinn fari bara inn í seinni hálfleik. Mér fannst þetta vera hörku leikur í fyrri hálfleik og svolítið fram og til baka og kaos á köflum. Síðan í seinni hálfleik finnst mér við taka algjörlega yfir leikinn og í raun bara eitt lið á vellinum í seinni hálfleik. Ótrúlegt að hafa ekki náð að klára það, er drullu svekktur með það.“ FH hóf leikin mun betur og voru fyrri til að skora. Gestirnir tóku sér þó ekki langan tíma í það að jafna leikinn. Jón Þór bjóst við að FH kæmi inn í leikinn af fullum krafti. „Eins og við mátti búast þá fengum við FH-ingana mjög kröftuga og orkumikla inn í leikinn og við vissum það. Þetta er lið sem er að reyna að rembast við það að stoppa blæðinguna sem er búin að vera hérna í sumar og eru núna fjórða leikinn í röð að fara án taps. Við vissum hvernig þeir kæmu inn í leikinn og mér fannst við ekki takast nægilega vel við það. Menn áttu erfitt með að fóta sig og fyrsta snerting á boltann og sendingar lélegar og þar fram eftir götunum. Svo komum við sterkir út í seinni hálfleikinn og tókum öll völd á vellinum fannst mér, bara með ólíkindum að við klárum ekki þennan leik hérna.“ Á 69. mínútu skipti Jón Þór tveimur af allra bestu mönnum Stjörnunnar, Birni Snæ og Örvari Eggertssyni, af velli. Birnir Snær hafði lagt upp fyrra mark Stjörnunnar og átt lykilsendingu í síðara markinu sem Örvar skoraði. Aðspurður hver ástæðan væri fyrir að hann hafi tekið þá af velli, sagði Jón Þór enga sérstaka ástæðu liggja að baki aðra en þá að fá inn nýja leikmenn sem áttu að landa sigri. „Nei, bara í þessari leit okkar að vinna þennan leik gerðum við þessa skiptingu. Við vildum bara annað krydd í það og það lá ekkert annað að baki þess.“ Jón Þór var spurður að lokum hvort Stjarnan tæki eitthvað með sér frá þessum leik. Var svarið stutt. „Ekki neitt.“ Íslenski boltinn Besta deild karla Stjarnan Mest lesið Átta leikmenn Túnis féllu á lyfjaprófi Fótbolti Ronaldo tárvotur eftir leik: „Við unnum fyrir Diogo“ Fótbolti Markvörður Þórs skoraði ótrúlegt mark gegn KR Íslenski boltinn Egyptaland brást ekki bogalistin í vítaspyrnukeppninni Fótbolti Bandarísk borg setur á útgöngubann eftir leik Grænhöfðaeyja Fótbolti Átti Amin að sjá rautt? Íslenski boltinn Dómari útskýrir af hverju Messi slapp en Balogun fékk rautt Fótbolti Haaland útskýrir kossinn Fótbolti Tæknin kom Portúgal til bjargar og endaði drauma Króata Fótbolti „Ég er Grindvíkingur en vill bara svo til að ég fór í Keflavík“ Körfubolti Fleiri fréttir Xhaka neitaði að fara til síns gamla þjálfara Fjör á Seltjarnarnesi og Afturelding heldur toppsætinu Jón Þór Hauksson: „Með ólíkindum að við klárum ekki þennan leik“ Argentína - Grænhöfðaeyjar | Davíð mætir Golíat Heldur toppsætinu í Færeyjum Nýr þjálfari Ronaldo og félaga FH - Stjarnan | Hart barist í Krikanum Verið er að selja miða á 16-liða úrslitin á margar milljónir Egyptaland brást ekki bogalistin í vítaspyrnukeppninni Mo Salah klár fyrir kvöldið Haaland útskýrir kossinn Átta leikmenn Túnis féllu á lyfjaprófi Þýska sambandið vill ræða við Klopp eftir afsögn Nagelsmann Lögreglumaður lést eftir árás þar sem sýnt var frá HM-leik á risaskjá Hafa ekki unnið nágrannana hinum megin við hraunið í þrjú ár Bandarísk borg setur á útgöngubann eftir leik Grænhöfðaeyja Fyrsti markvörðurinn til að skora utan af velli í 48 ár Sjáðu skrautlegu mörkin fyrir norðan og dramatíkina í Víkinni Sumarmótin: Æfir út í dómarann þrátt fyrir sigur HM-maður dagsins: Simon er einstakur í sögu HM Átti Amin að sjá rautt? Nagelsmann hættir sem landsliðsþjálfari: Er Klopp að fara að taka við? Stórstjörnur hætta með landsliðinu eftir að hafa dottið út af HM Dómari útskýrir af hverju Messi slapp en Balogun fékk rautt Sjáðu stuðningsmenn Kongó fagna marki á Englandi Tæknin kom Portúgal til bjargar og endaði drauma Króata Ronaldo tárvotur eftir leik: „Við unnum fyrir Diogo“ Barir á Englandi opnir lengur á meðan England spilar Mun Nagelsmann hætta með landsliðið eða verður hann rekinn? Uppgjörið: Víkingur - KA 3-2| Endurkomusigur hjá Víkingum sem þurfti að hafa vel fyrir því Sjá meira