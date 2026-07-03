Íslendingaliðið NSÍ Runavík hélt toppsæti sínu í færeysku úrvalsdeildinni í fótbolta eftir toppslag gegn Klaksvík í kvöld. Leikurinn endaði með markalausu jafntefli en þetta er annar leikurinn í röð hjá NSÍ Runavík sem endar með jafntefli.
Sigurður Ragnar Eyjólfsson er þjálfari NSÍ Runavíkur í Færeyjum og hélt hann efsta sæti deildarinnar þegar hann mætti Klaksvík sem er í öðru sætinu. Með sigri gat Klaksvík komist í efsta sæti deildarinnar.
Alex Freyr Elísson var í byrjunarliði NSÍ Runavíkur í dag og spilaði flottan leik. Sigurður Ragnar tók hann þó út af vellinum eftir 70 mínútna leik.
Það dróg þó til tíðinda í uppbótartíma þegar leikmenn úr báðum liðum voru reknir út af með rautt spjald. Hallur Hansson, leikmaður Klaksvíkur, fékk sitt annað gula spjald á 93. mínútu og þrem mínútum seinna fékk Filip Drinic beint rautt spjald.