Guðlaugur segir Þorgerði á hröðum flótta Jakob Bjarnar skrifar 3. júlí 2026 13:20 Guðlaugur Þór telur einsýnt að Þorgerður Katrín beinlínis forðist það eftir fremst megni að skiptast á skoðunum um þjóðaratkvæðagreiðsluna, við sig og aðra. Honum finnst það sérkennilegt í lýðræðislegu þjóðfélagi. vísir/einar Guðlaugur Þór Þórðarson alþingismaður telur einsýnt að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra veigri sér við að mæta sér í kappræðum um þjóðaratkvæðagreiðsluna um aðildarviðræður við ESB sem fram eiga að fara í lok ágústmánaðar. „Mér finnst þetta skrítið og óeðlilegt að hún ætli bara ekki að taka umræður við pólitíska andstæðinga sína, hvorki um þetta né annað,“ segir Guðlaugur Þór Þórðarson í samtali við Vísi. Vísir hefur sagt frá fyrirhuguðum kappræðum sem Gunnlaugur Jónsson hjá Paradigm hefur verið að skipuleggja en upprunalega hugmyndin var sú að þar myndu þau Þorgerður Katrín og Guðlaugur Þór mætast og skiptast málefnalega á skoðunum um þjóðaratkvæðagreiðsluna. Guðlaugur Þór segir þetta hafa komið upp ítrekað. „Þorgerður víkur sér undan því að taka þátt í rökræðum sem ráðherra verður auðvitað að gera í lýðræðislegu þjóðfélagi. Hún hefur vikið sér undan þessu ítrekað og ég veit það frá þeim sem eru að skipuleggja atburðinn. Hún fékk val um dagsetningar og það stendur örugglega enn.“ Og Gunnlaugur Jónsson staðfestir þetta. „Þorgerður hafnaði líka 15. og 16. ágúst. Svo bauð ég henni líka að stinga upp á öðrum degi, einhvern tíma í júlí eða ágúst, við myndum vinna með það en hún hafnaði því líka,“ segir Gunnlaugur Jónsson skipuleggjandi kappræðnanna. Þorgerður Katrín sagði í samtali við blaðamann Vísis að hún verði úti á landi þegar fundurinn er fyrirhugaður, en ríkisstjórnin verður með sumarfund á Höfn dagana 12. og 13. ágúst.vísir/vilhelm Guðlaugur Þór er orðinn þreyttur á því að Þorgerður Katrín vilji ekki skiptast á skoðunum við sig og aðra um þetta efni. „Síðast þegar ég átti að mæta henni keyrði ég 300 þúsund kílómetra, á Sprengisandi, og fékk svo þau skilaboð um morguninn að hún kæmist ekki. Það er ekki eðlilegt í lýðræðislegu þjóðfélagi að ráðherrar víki sér stöðugt undan því að ræða þau mál sem þeir eiga að verja og leggja sjálfir fram. Í þeim löndum sem við miðum okkur við tíðkast þetta ekki, að ráðherrar víki sér undan rökræðum,“ segir Guðlaugur Þór og bætir við: „Það er augljóst að hún treystir sér ekki í þessar umræður og það segir allt sem segja þarf um stöðu málsins.“ Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Félagasamtök Sjálfstæðisflokkurinn Viðreisn Tengdar fréttir Stefnt á kappræður milli utanríkisráðherra Gunnlaugur Jónsson, sem er aðalsprautan í Paradigm, hefur boðið utanríkisráðherra, Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur og fyrrverandi utanríkisráðherra, Guðlaugi Þór Þórðarsyni, til kappræðna um þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst næstkomandi. Miðað er við að kappræðurnar fari fram 14. ágúst. 30. júní 2026 13:15 Mest lesið Ekið á upplýsingafulltrúa sem var að fara að missa vinnuna Innlent Saka meirihlutann um að slá ryki í augu borgarbúa: Krefjast svara um tilhögun upplýsingagjafar Innlent Bæjarstjóri í þriðja skipti Innlent Maður sem passaði við lýsinguna var handtekinn Innlent Hundur hefur fundist dauður við Langjökul Innlent Akreinum fækki þó bílum fjölgi: Flöskuhálsinn ekki endilega fjöldi akreina Innlent Blóðug föt á vettvangi þar sem lögreglan var með viðbragð Innlent Trump sparkar í bandamenn í aðdraganda Nató-fundar í Ankara Erlent Alexandra ráðin bæjarstjóri Suðurnesjabæjar Innlent Kominn á sjúkrahús eftir krefjandi ferð Innlent Fleiri fréttir Þrjú tilvik til rannsóknar: Bandero á ferðinni á hvalamiðum Þorgerður Katrín mun ekki mæta Gulla Þór Quang Le fer ekki langt Ný þungunarrofslög taka gildi í Færeyjum Hundur hefur fundist dauður við Langjökul Íslendingar berjast um eitt af efstu átta sætunum á EM Bandero segist elta hvalbátana og Pollamótið hafið fyrir norðan Ekið á upplýsingafulltrúa sem var að fara að missa vinnuna Engum verkefnum útvistað og ekki greitt fyrir ráðgjöf Maður sem passaði við lýsinguna var handtekinn Alexandra ráðin bæjarstjóri Suðurnesjabæjar Hafna tillögum um þéttingu í Grafarvogi Bæjarstjóri í þriðja skipti Saka meirihlutann um að slá ryki í augu borgarbúa: Krefjast svara um tilhögun upplýsingagjafar Akreinum fækki þó bílum fjölgi: Flöskuhálsinn ekki endilega fjöldi akreina Hús bleikjuvinnslu varð að Syndabæli Kominn á sjúkrahús eftir krefjandi ferð Blóðug föt á vettvangi þar sem lögreglan var með viðbragð Sambandið stormasamt og lítið útlit fyrir að gjáin sé að minnka Krefjandi sjúkraflug milli Íslands og Grænlands Ráðherra undir þrýstingi, eldsneytismarkaðurinn til skoðunar og pottum lokað Ekki í fyrsta sinn sem brugðið er á leik með liminn Vill að ríkið taki við sölu vímuefna Fimm heitum pottum lokað í Laugardalslaug Heilsustofnunin í Hveragerði fær langtímasamning Heimsótti bráðamóttökuna 292 sinnum á fimm árum Reyndist ekki vera hópuppsögn Frumniðurstöður kalli á dýpri umræðu um verðlagningu olíufélaganna Tugir vilja feta í fótspor Fannars Vasaþjófar sem herja á ferðamenn engir amatörar Sjá meira