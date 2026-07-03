Ekið á upplýsingafulltrúa sem var að fara að missa vinnuna Lovísa Arnardóttir skrifar 3. júlí 2026 11:07 Hólmfríður var að hjóla yfir Kringlumýrarbraut inn á Laugaveg þegar ekið var á hana. Aðsend og Vísir/Vilhelm Hólmfríði Helgu Sigurðardóttur, fyrrverandi upplýsingafulltrúa Reykjavíkurborgar á velferðarsviði, var sagt upp eftir að ekið var á hana á leið til vinnu. Hólmfríður er mikið slösuð en er á batavegi. Vísir heyrði í Hólmfríði sem vísaði til færslu á Facebook um daginn örlagaríka. Hólmfríður Helga segir þar að hún hafi komist að því að henni hafi verið sagt upp, og öðrum, á meðan hún lá á bráðamóttöku Landspítalans. „Á fimmtudagsmorguninn, fyrir viku síðan í dag, lagði ég af stað hjólandi út í daginn. Ég var að rúlla yfir Kringlumýrarbrautina á grænum gönguljósum þegar ég var keyrð niður. Ég sá bílinn koma á fullri ferð og tíminn hægði á sér. Þegar höggið kom og meðan á fluginu stóð hugsaði ég: „Ég er að lenda í slysi núna. Verð að vanda mig og lenda vel.“ Stórundarleg lífsreynsla,“ segir Hólmfríður í færslu sinni. Færsla Hólmfríðar sem hún birti í gær. Facebook Nokkrum klukkustundum síðar hafi hún svo fengið fréttirnar um uppsögn hennar og annarra á sviðinu. „Ég er öll marin og blá frá toppi til táar, illa viðbeinsbrotin, með fjögur brotin rifbein og hluti tveggja hryggjarliða, þvertindarnir, eru brotnir. Svo fékk ég svokallað loftbrjóst og virkilega hressilega heilahristing. Ég er ansi aum og löskuð en vá, hvað ég er þakklát fyrir að vera á lífi. Ég er ótrúlega heppin að eiga góða batavon,“ segir hún og að hún sé afar þakklát fyrir að fjölskylda og vinir hafi veitt henni aðstoð og gleði í bata. Meðal þeirra er líka fólk sem hún kynntist í starfi sínu hjá borginni, í Ráðhúsinu og Borgartúni. „Ég vann á báðum stöðum og átti því óvenjustóran hóp vinnufélaga. Ef þið bara vissuð hvað það er margt frábært fólk að störfum barna, fólk sem vinnur verk sín vel og af metnaði, notar bæði heila og hjarta til þess. Það er ekki öllum gefið. Mun sakna þess að vinna með þeim en á þau sem vini áfram,“ segir hún og óskar svo eftir ráðleggingum um afþreyingu í batanum. Hólmfríður Helga var ráðin til Reykjavíkurborgar í maí árið 2020 og starfaði því þar í um sex ár. Fyrir það starfaði hún sem blaðamaður á Stundinni, RÚV og Fréttablaðinu. Tveir vinna til áramóta Alls var 18 sagt upp fyrir rúmri viku síðan á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara, þar með talið öllum sjö upplýsingafulltrúum borgarinnar. Skipulagsbreytingar, sem voru samþykktar í borgarráði, höfðu alls áhrif á 27 stöðugildi og voru einhverjir færðir til í starfi. Fram hefur komið í fréttum í dag að tveir þeirra hafi verið beðnir að vinna til áramóta en í fréttum sama dag og greint var frá uppsögnum kom fram að ekki hefði verið óskað eftir vinnuframlagi fólks. Haft er eftir borgarstjóra í fréttinni að ofan að nýtt fyrirkomulag samskipta og miðla verði kynnt á næstunni. 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