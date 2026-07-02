Uppsagnir hjá Reykjavíkurborg í júní reyndist ekki vera hópuppsögn líkt og borgin lýsti yfir. Átján var sagt upp.
Í tilkynningu frá borginni þann 25. júní síðastliðinn var greint frá því að borgarráð hefði samþykkt umfangsmiklar skipulagsbreytingar á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. Breytingarnar hefðu áhrif á 27 stöðugildi og voru átján störf lögð niður.
„Starfsfólki skrifstofunnar mun eftir að breytingar hafa að fullu komist til framkvæmda, hafa fækkað um minnst 40%. Um hópuppsögn er að ræða og hefur Vinnumálastofnun verið upplýst,“ stóð í tilkynningu borgarinnar um uppsagnirnar.
Í svari Vinnumálastofnunar við fyrirspurn fréttastofu segir að stofnuninni hafi borist upplýsingar um fyrirhugaðar uppsagnir. Þar sem að átján störf voru lögð niður með uppsögnum var ekki um hópuppsögn að ræða sé litið til laga um hópuppsagnir.
Með hópuppsögn er átt við uppsagnir atvinnurekanda á fastráðnum starfsmönnum þar sem fjöldi starfsmanna sem sagt er upp á þrjátíu daga tímabili er að minnsta kosti 10 starfsmenn í fyrirtækjum sem venjulega hafa 21-99 í vinnu, minnst 10% starfsmanna í fyrirtækjum með 100-299 í vinnu eða minnst 30 starfsmenn þar sem venjulega eru 300 eða fleiri.
Tíu manns var sagt upp á skrifstofu samskipta og viðburða hjá Reykjavíkurborg og sviðið þar með lagt niður. Aðrir starfsmenn á sviði viðburða voru fluttir til. Einnig var mannréttindaskrifstofa borgarinnar lögð niður.
Nýr meirihluti tók við eftir sveitarstjórnarkosningar og hefur hann talað fyrir hagræðingu í rekstri borgarinnar. Þegar hefur verið skipaður sérstakur hagræðingarhópur undir forystu Róberts Ragnarssonar, borgarfulltrúa Viðreisnar.