Þýskir fjölmiðlar sögðu frá því í morgun að Julian Nagelsmann væri hættur sem þjálfari þýska karlalandsliðsins í fótbolta.
Bild sló þessu upp en fréttin hefur þó ekki verið staðfest, hvorki af Nagelsmann sjálfum né þýska knattspyrnusambandinu.
Nagelsmann hefur stýrt þýska landsliðinu frá 2023 og var meðal annars ábyrgur fyrir því að tryggja Þjóðverjum sigur í riðlakeppninni á HM í ár.
Gleðin var þó skammvinn þar sem Þýskaland féll úr leik í fyrstu umferð útsláttarkeppninnar eftir vítaspyrnukeppni gegn Paragvæ.
Að sögn þýska dagblaðsins sagði Nagelsmann starfi sínu lausu sem landsliðsþjálfari eftir þriggja klukkustunda langan fund á fimmtudag.
Nagelsmann fær sjö milljónir evra, einn milljarð króna, í starfslokagreiðslu vegna brotthvarfsins.
Jürgen Klopp, sem þjálfaði Liverpool um árabil, er sagður líklegasti kandídatinn til að taka við af Nagelsmann, að sögn Bild.
Klopp yfirgaf Liverpool árið 2024 en hefur verið orðaður við þýska þjálfarastarfið allt frá EM 2021.