Hús bleikjuvinnslu varð að Syndabæli Kristján Már Unnarsson skrifar 2. júlí 2026 23:09 Drífa Bjarnadóttir, fiskeldisfræðingur og bareigandi. Egill Aðalsteinsson Endalok Klausturbleikju gætu þýtt fall annarrar eldisstöðvar í Skaftárhreppi, Lindarfisks í Meðallandi. Eigendur þeirrar stöðvar lokuðu bleikjuvinnslustöð sinni í Vík í Mýrdal, í trausti samstarfs við Klausturbleikju, en hafa núna í staðinn opnað barinn Syndabælið í vinnsluhúsinu. Í kvöldfréttum Sýnar heimsóttum við lágreist hús í Vík en þar var um átta ára skeið rekin fiskvinnsla. Þar var þar til fyrir fjórum árum flökuð bleikja úr eldisstöð Lindarfisks á jörðinni Botnum í Meðallandi. Núna er húsið búið að fá nýtt útlit og nýtt hlutverk. Framkvæmdastjóri Lindarfisks, Drífa Bjarnadóttir fiskeldisfræðingur, er orðin bareigandi. „Við hættum með fiskvinnsluna af því að við ætluðum að fara í samstarf við Klausturbleikju. Þeir ætluðu að kaupa af okkur allan fisk. Þannig að við lokuðum vinnslunni hjá okkur í góðri trú og seldum öll tæki. Svo klikkaði það nú eitthvað,“ segir Drífa. Syndabælið í Vík í Mýrdal var áður vinnslustöð Lindarfisks.Egill Aðalsteinsson Eigendur Klausturbleikju lokuðu sem sagt sinni fiskvinnslu á Kirkjubæjarklaustri. Það þýddi að eigendur Lindarfisks stóðu uppi án vinnslustöðvar en áttu hins vegar tómt vinnsluhúsið í Vík. „Úr varð að við gerðum hér bar fyrir heimamenn, hitting fyrir heimamenn.“ -Og þetta er dálítið sérstakt nafn? „Syndabælið? Já. Það verður að kalla hlutina réttum nöfnum. Bar er ekkert annað en syndabæli,“ svarar Drífa hér í sjónvarpsfrétt Sýnar: Syndabælið, sem opnað var um síðustu helgi, er einnig matsölustaður og búið að koma þar fyrir gamaldags sófasettum. Eldhúsið bakatil er það eina sem minnir á gömlu fiskvinnsluna. En hvað verður núna um bleikjueldið í Meðallandi? „Bleikjueldið er ennþá til, þetta er ennþá barnið okkar. En það er bara orðið lítið. Og við ætlum bara að vera með bleikju á matseðli hér og halda því áfram. Þetta er náttúrulega fyrsta flokks hráefni.“ Frá bleikjueldisstöð Lindarfisks í Meðallandi í Skaftárhreppi.Einar Árnason Þegar við heimsóttum eldisstöð Lindarfisks á sínum tíma vegna þáttarins Um land allt sáum við stórfjölskylduna standa saman að framkvæmdum við að byggja upp stöðina. -Þið eruð búin að byggja upp þessa flottu bleikjueldisstöð. Þetta er náttúrulega synd. „Þetta er synd, það er alveg rétt. Það er búið að eyða miklum tíma í að byggja þetta upp. En svona er þetta,“ segir fiskeldisfræðingurinn. Gömul sófasett prýða Syndabælið.Egill Aðalsteinsson Drífa segir þó lítið mál að setja eldið aftur á fullt, svo fremi að til sé vinnsla til að taka við bleikjunni. „Það vantar bara sláturfélag, bara eins og gömlu sláturfélögin voru hérna með rollurnar. Vantar bara bleikjusláturfélag,“ segir Drífa Bjarnadóttir, fiskeldisfræðingur og bareigandi. Kynningarstiklu þáttarins um Meðalland frá árinu 2021 má sjá hér: Fiskeldi Bleikja Mýrdalshreppur Skaftárhreppur Um land allt Tengdar fréttir Klausturbleikjan fæst ekki lengur Ein þekktasta bleikjueldisstöð landsins, Klausturbleikja á Kirkjubæjarklaustri, hefur hætt starfsemi. Oddviti Skaftárhrepps segir þetta áfall fyrir lítið sveitarfélag og telur að strangt og dýrt eftirlit hafi átt þátt í því hvernig fór. 1. júlí 2026 21:41 Segir vatnið eina gullið sem kemur úr Skaftáreldahrauni Kalt vatn sem sprettur undan Skaftáreldahrauni er grunnur tveggja eldisstöðva í Skaftárhreppi sem báðar sérhæfa sig í bleikjueldi. 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