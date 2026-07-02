Fótbolti

Mikael snýr aftur til AGF vegna fjöl­skyldunnar

Valur Páll Eiríksson skrifar
Mikael Neville er hæstánægður með að vera kominn aftur til Árósa.
Mikael Neville er hæstánægður með að vera kominn aftur til Árósa. AGF

Landsliðsmaðurinn Mikael Neville Anderson yfirgefur fótboltalið Djurgården í Svíþjóð af fjölskylduástæðum og er snúinn aftur til AGF í Danmörku.

Mikael Neville birti færslu á Instagram í dag þar sem hann greindi frá því að hann yfirgæfi Djurgården fjölskyldu sinnar vegna eftir ársdvöl í Stokkhólmi.

Hann var öflugur með sænska liðinu og fann sig vel í sænsku deildinni. AGF í Danmörku. AGF tilkynnti hins vegar í dag um endurkomu Mikaels til liðsins en skiptin hafa legið í loftinu um hríð.

Mikael skoraði átta mörk í 25 deildarleikjum fyrir Djurgården en er snúinn aftur til Árósa, til liðs sem varð danskur meistari í vor.

Mikael lék áður með AGF 2021 og 2025 þar sem hann skoraði 17 mörk í 106 deildarleikjum.

Hann hefur spilað 39 landsleiki fyrir Ísland og skorað í þeim tvö mörk.

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