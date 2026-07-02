Landsliðsmaðurinn Mikael Neville Anderson yfirgefur fótboltalið Djurgården í Svíþjóð af fjölskylduástæðum og er snúinn aftur til AGF í Danmörku.
Mikael Neville birti færslu á Instagram í dag þar sem hann greindi frá því að hann yfirgæfi Djurgården fjölskyldu sinnar vegna eftir ársdvöl í Stokkhólmi.
View this post on Instagram A post shared by Mikael Anderson (@mikaelanderson10)
A post shared by Mikael Anderson (@mikaelanderson10)
Hann var öflugur með sænska liðinu og fann sig vel í sænsku deildinni. AGF í Danmörku. AGF tilkynnti hins vegar í dag um endurkomu Mikaels til liðsins en skiptin hafa legið í loftinu um hríð.
Mikael skoraði átta mörk í 25 deildarleikjum fyrir Djurgården en er snúinn aftur til Árósa, til liðs sem varð danskur meistari í vor.
Mikael lék áður með AGF 2021 og 2025 þar sem hann skoraði 17 mörk í 106 deildarleikjum.
Hann hefur spilað 39 landsleiki fyrir Ísland og skorað í þeim tvö mörk.