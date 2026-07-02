Heilbrigðisráðherra, forstjóri Sjúkratrygginga Íslands og forseti Heilsustofnunar NLFÍ undirrituðu í dag nýjan fjögurra ára þjónustusamning um sérhæfða endurhæfingu.
Alma D. Möller heilbrigðisráðherra, Sigurður Helgason forstjóri Sjúkratrygginga Íslands, Gunnlaugur K. Jónsson forseti NLFÍ og Þórir Haraldsson forstjóri Heilsustofnunar undirrituðu í dag fjögurra ára þjónustusamning um sérhæfða endurhæfingu segir í tilkynningu á vef Stjórnarráðsins. Hámarksfjárhæð samningsins nemi tæpum einum og hálfum milljarði króna og hann taki gildi 1. janúar næstkomandi.
Samningurinn marki mikilvægt skref í að efla stöðugleika og fyrirsjáanleika í þjónustu við einstaklinga sem þurfa á endurhæfingu að halda.
„Samningurinn veitir aukinn sveigjanleika til að mæta breytilegri eftirspurn milli meðferðarteyma. Jafnframt er lögð rík áhersla á gæði þjónustunnar, árangursmælingar og áframhaldandi þróun greiðslufyrirkomulags sem styður við skilvirka og árangursríka endurhæfingu,“ segir í tilkynningunni.