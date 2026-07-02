Innlent

Heilsustofnunin í Hvera­gerði fær langtímasamning

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Gunnlaugur K. Jónsson forseti NLFÍ, Alma D. Möller heilbrigðisráðherra, Þórir Haraldsson, forstjóri Heilsustofnunar og Sigurður Helgason forstjóri Sjúkratrygginga Íslands.
Gunnlaugur K. Jónsson forseti NLFÍ, Alma D. Möller heilbrigðisráðherra, Þórir Haraldsson, forstjóri Heilsustofnunar og Sigurður Helgason forstjóri Sjúkratrygginga Íslands. Heilbrigðisráðuneytið

Heilbrigðisráðherra, forstjóri Sjúkratrygginga Íslands og forseti Heilsustofnunar NLFÍ undirrituðu í dag nýjan fjögurra ára þjónustusamning um sérhæfða endurhæfingu.

Alma D. Möller heilbrigðisráðherra, Sigurður Helgason forstjóri Sjúkratrygginga Íslands, Gunnlaugur K. Jónsson forseti NLFÍ og Þórir Haraldsson forstjóri Heilsustofnunar undirrituðu í dag fjögurra ára þjónustusamning um sérhæfða endurhæfingu segir í tilkynningu á vef Stjórnarráðsins. Hámarksfjárhæð samningsins nemi tæpum einum og hálfum milljarði króna og hann taki gildi 1. janúar næstkomandi. 

Samningurinn marki mikilvægt skref í að efla stöðugleika og fyrirsjáanleika í þjónustu við einstaklinga sem þurfa á endurhæfingu að halda.

„Samningurinn veitir aukinn sveigjanleika til að mæta breytilegri eftirspurn milli meðferðarteyma. Jafnframt er lögð rík áhersla á gæði þjónustunnar, árangursmælingar og áframhaldandi þróun greiðslufyrirkomulags sem styður við skilvirka og árangursríka endurhæfingu,“ segir í tilkynningunni.

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