Eiður Smári Guðjohnsen hefur staðið sig vel sem sérfræðingur í útsendingum Ríkissjónvarpsins frá heimsmeistarakeppninni í fótbolta og það kemur líka vel fram í könnun Fótbolta.net.
Fótbolta.net fékk lesendur sína til að velja besta sérfræðinginn í þessari heimsmeistarakeppni og Eiður Smári hlaut þar yfirburðakosningu.
Eiður hlaut næstum því 47 prósent atkvæða eða meira en þrjátíu prósentum meira en næsti sérfræðingur sem var landsliðsþjálfarinn Arnar Gunnlaugsson með tæp sautján prósent.
Ásgerður Stefanía Baldursdóttir, Adda, rak lestina með aðeins sex prósent atkvæða en fyrir ofan hana eru bæði Óskar Hrafn Þorvaldsson (17%) og Albert Brynjar Ingason (13%).
Hörður Magnússon var valinn besti lýsandinn í sams konar könnun milli þeirra sem lýsa leikjunum en næstur á eftir honum varð Gunnar Birgisson, bara tæpum fjórum prósentum á eftir.