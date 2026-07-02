Villti á sér heimildir sem eftirlitsmaður Áróra L Davíðsdóttir skrifar 2. júlí 2026 12:15 MAST segir enga eftirlitsmenn á sínum vegum hafa verið á svæðinu á umræddum tíma. Stöð 2 MAST hefur fengið ábendingar um einstakling sem fór á milli hesthúsa á Suðurlandi og villti á sér heimildir sem eftirlitsmaður stofnunarinnar. Þetta segir í tilkynningu á vef Matvælastofnunar en þar kemur fram að stofnunin hafi fengið ábendingar um mann sem gekk milli hesthúsa á Eyrarbakka um helgina og kynnti sig sem starfsmann stofnunarinnar. MAST segir enga eftirlitsmenn á sínum vegum hafa verið á svæðinu á umræddum tíma. Viðkomandi hafi ekki verið á vegum stofnunarinnar og hafi engar heimildir til eftirlits. Atvik af þessu tagi séu ekki einsdæmi og Matvælastofnun beinir því til umráðamanna dýra, sem og almennings alls, að sýna aðgát gagnvart háttalagi sem þessu. Þeir eru hvattir til þess að óska eftir að starfsskírteini eftirlitsaðila leiki minnsti vafi á auðkenni viðkomandi. Landbúnaður Dýr Árborg Mest lesið Agnes var meira en bara morðingi Innlent Reki fyrirtæki og séu nálægt því að missa allt frá sér Innlent Hopp segir mál ökumanns í höndum lögreglu Innlent Ellefu ára drengur lést eftir að hafa vaknað með leðurblöku á andlitinu Erlent Klausturbleikjan fæst ekki lengur Innlent Paradís Kushner ógn við aðildarviðræður Albaníu og ESB Erlent Sími undir dýnu á skiptiborði tengdur innflutningi amfetamínbasa Innlent Krefjast tafarlausrar stöðvunar hvalveiða Innlent Kristján allt annað en sáttur við typpadansinn Innlent Saka ríkisstjórnina um svik Innlent Fleiri fréttir Villti á sér heimildir sem eftirlitsmaður Ekki hægt að fullyrða að bensínlækkunin hafi skilað sér Ein hópuppsögn í júní Koma eigi í veg fyrir skólaforðun barna með samræmdum viðbrögðum Flúði á Hopp-deilibíl eftir innbrot og ók yfir göngubrú Agnes var meira en bara morðingi Saka ríkisstjórnina um svik Nemendum mismunað með ósamræmi einkunna Krefjast tafarlausrar stöðvunar hvalveiða Eltur og handtekinn í tengslum við innbrot í apótek Hopp segir mál ökumanns í höndum lögreglu Reki fyrirtæki og séu nálægt því að missa allt frá sér Klausturbleikjan fæst ekki lengur Staðfestir stækkun friðlands við Gróttu og Seltjörn Fjórtán ný félög flytja í Mannréttindahúsið Sími undir dýnu á skiptiborði tengdur innflutningi amfetamínbasa Lokuðu götu á Ólafsfirði vegna tilkynningar um skotvopn Fylgi Sjálfstæðisflokks ekki meira í sex ár „Verulegur samdráttur og menn eru að segja upp mannskap“ „Skráningum rignir inn“ Eftirspurn eftir kókaíni virðist aldrei hafa verið meiri Staðfesta fjölskyldutengsl nú með DNA-rannsókn Nýtt innviðafélag hlýtur nafnið Göng og brú Ný hreyfing mynduð gegn aðild að ESB Kristján allt annað en sáttur við typpadansinn Dæmdur morðingi grunaður í Straumsvíkurmálinu Rannsókn í gangi á lengd dauðastríðsins Kókaínhaldlagningar komnar í 200 kíló á hálfu ári Tveimur sagt upp á Bifröst Enn eitt fíkniefnametið slegið og yfirvöld hvött til að afturkalla hvalveiðileyfi Sjá meira