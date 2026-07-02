Innlent

Villti á sér heimildir sem eftir­lits­maður

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
MAST segir enga eftirlitsmenn á sínum vegum hafa verið á svæðinu á umræddum tíma.
MAST segir enga eftirlitsmenn á sínum vegum hafa verið á svæðinu á umræddum tíma. Stöð 2

MAST hefur fengið ábendingar um einstakling sem fór á milli hesthúsa á Suðurlandi og villti á sér heimildir sem eftirlitsmaður stofnunarinnar. 

Þetta segir í tilkynningu á vef Matvælastofnunar en þar kemur fram að stofnunin hafi fengið ábendingar um mann sem gekk milli hesthúsa á Eyrarbakka um helgina og kynnti sig sem starfsmann stofnunarinnar. 

MAST segir enga eftirlitsmenn á sínum vegum hafa verið á svæðinu á umræddum tíma. Viðkomandi hafi ekki verið á vegum stofnunarinnar og hafi engar heimildir til eftirlits. 

Atvik af þessu tagi séu ekki einsdæmi og Matvælastofnun beinir því til umráðamanna dýra, sem og almennings alls, að sýna aðgát gagnvart háttalagi sem þessu. Þeir eru hvattir til þess að óska eftir að starfsskírteini eftirlitsaðila leiki minnsti vafi á auðkenni viðkomandi. 

Landbúnaður Dýr Árborg

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