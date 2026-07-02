Hlín er nýja nían hjá Malmö í Svíþjóð Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 2. júlí 2026 10:41 Íslenska landsliðskonan Hlín Eiríksdóttir er ánægð með að vera komin aftur í sænsku deildina. @malmo_ff Íslenska landsliðskonan Hlín Eiríksdóttir er komin aftur til Svíþjóðar en hún hefur samið við sænska úrvalsdeildarfélagið Malmö FF sem er í toppbaráttunni í sænsku deildinni. Hlín kemur til Malmö frá enska félaginu Leicester City en hafði áður farið á láni til Fiorentina á Ítalíu. Hlín hóf atvinnumannaferil sinn með Piteå IF og sló þar í gegn. Hún gerði síðan mjög góða hluti hjá Kristianstad. Á fyrsta tímabilinu sínu hjá KDFF skoraði Hlín 11 mörk og á því seinna urðu þau 15, sem skilaði henni öðru sæti á markalistanum. Hlín spilar reglulega með íslenska landsliðinu en hún hefur spilað 58 A-landsleiki og skorað 8 mörk. Hlín gerir þriggja og hálfs árs samning við Malmö og mun spila í treyju númer 9. View this post on Instagram A post shared by Malmö FF (@malmo_ff) Hún mun gefa okkur annars konar verkfæri „Hlín er leikmaður sem við þekkjum vel frá tíma hennar í Svíþjóð og við höfum fylgst með henni bæði hjá Leicester og Fiorentina. Hún er kraftmikill leikmaður sem sameinar þunga, tækni og líkamlegan styrk á mjög góðan hátt. Hún er öflug á síðasta þriðjungi vallarins með skotum sínum bæði innan og utan vítateigs. Auk þess leggur hún mikið á sig og er gagnlegur liðsmaður,“ sagði Maxim Khalil, yfirmaður íþróttamála hjá Malmö. „Við erum ánægð með að hafa náð að semja við Hlín til lengri tíma. Hún mun gefa okkur annars konar verkfæri en við höfum í núverandi leikmannahópi, um leið og hún getur spilað alls staðar í fremstu víglínu,“ sagði Khalil. Mjög góð tilfinning að flytja aftur til Svíþjóðar „Það var of margt sem mælti með því að ég veldi Malmö FF til þess að ég gerði það ekki. Þetta er risastórt og flott félag með frábærar aðstæður og aðstöðu. Mér líkar vel við hvernig liðið spilar fótbolta og ég hef nokkuð góða yfirsýn eftir að hafa rætt við þjálfarana og séð nokkra leiki,“ sagði Hlín Eiríksdóttir í viðtali á heimasíðu Malmö. „Það er líka mjög góð tilfinning að flytja aftur til Svíþjóðar. Ég átti góðan tíma bæði hjá Piteå og Kristianstad og ég held að þessi deild henti mér vel. Ég get ekki alveg sett fingurinn á af hverju það er, en hún er erfið og það eru margir jafnir leikir, það líkar mér,“ sagði Hlín. „Sem leikmaður er ég sterk og hef mikinn kraft. Ég fer af hörku í öll einvígi. Ég er nokkuð góð ein á móti einum úti á kanti og á gott skot. Um leið finnst mér gaman að taka mikla ábyrgð. En ef ég ætti að velja eitt orð til að lýsa mér, þá er það kraftur,“ sagði Hlín. View this post on Instagram A post shared by Malmö FF (@malmo_ff) Sænski boltinn Mest lesið Blaðamannafundi lauk skyndilega með sorglegum fréttum Fótbolti Hættur í landsliðinu þar til skipt verður um þjálfarateymi Fótbolti „Ha? Hvernig getur það verið?“ Sport Móðir NFL-stjörnu fannst látin og bróðir hans ákærður fyrir morð Sport Hnakkrifust en bjuggu svo til jöfnunarmarkið saman Fótbolti Ótrúleg endurkoma hjá Belgum og Tielemans sýndi stáltaugar Fótbolti Már getur andað aftur: „Ég bara man eiginlega ekki eftir þessari tilfinningu“ Sport „Leyfið börnunum að vaka“ Fótbolti „Ég er farinn“ Íslenski boltinn Fengið morðhótanir eftir viðskiptin við Caitlin Clark Körfubolti Fleiri fréttir Maður dagsins á HM: Harry Kane hoppaði upp fyrir Pelé Blaðamannafundi lauk skyndilega með sorglegum fréttum „Leyfið börnunum að vaka“ Hættur í landsliðinu þar til skipt verður um þjálfarateymi Skoraði mikilvægt mark fyrir Bandaríkjamenn en fékk svo rautt spjald Ótrúleg endurkoma hjá Belgum og Tielemans sýndi stáltaugar Hnakkrifust en bjuggu svo til jöfnunarmarkið saman Stórhuga Spursarar að kaupa Tonali á metverð Pereira furðu lostinn að hafa verið rekinn frá Forest Skilur eftir minningar alveg eins og leikurinn Þórir til nýliða í ítölsku úrvalsdeildinni Tuchel um hetjuna Kane: „Það sem hann býst við af sjálfum sér“ Kane bjargaði enskum Slæmur skellur gegn Spáni en mun betri seinni hálfleikur „Ég er farinn“ Ungstirnið í Breiðablik keypt til Danmerkur Rooney vill að Mainoo byrji hjá Englandi frekar en Anderson Þórsarar taka á móti KR-ingum í Gedda-treyjunni Brasilísk stjarna missir af leiknum gegn Noregi og kannski rest „Þú verður að spyrja hann að því“ Seldu einn sinn besta leikmann til Bandaríkjanna Maður dagsins á HM: Hetja Mexíkó á HM sem fæddist í Kólumbíu Aðstoðarþjálfari Stjörnunnar segir upp Haaland hrærður eftir sögulegt afrek: „Mun breyta Noregi til frambúðar“ Þjálfarinn kallaði hana „geðsjúkling“ og stundaði sálfræðileiki við hana Deschamps djúpt snortinn eftir fögnuð stórstjörnunnar Fjögurra áratuga bið á enda hjá Mexíkóum Ólýsanleg sorg fyrirliðans Verður áfram í Þýskalandi Koeman hættir með Holland Sjá meira