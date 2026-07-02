Fótbolti

Hlín er nýja nían hjá Malmö í Sví­þjóð

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Íslenska landsliðskonan Hlín Eiríksdóttir er ánægð með að vera komin aftur í sænsku deildina.
Íslenska landsliðskonan Hlín Eiríksdóttir er ánægð með að vera komin aftur í sænsku deildina. @malmo_ff

Íslenska landsliðskonan Hlín Eiríksdóttir er komin aftur til Svíþjóðar en hún hefur samið við sænska úrvalsdeildarfélagið Malmö FF sem er í toppbaráttunni í sænsku deildinni.

Hlín kemur til Malmö frá enska félaginu Leicester City en hafði áður farið á láni til Fiorentina á Ítalíu.

Hlín hóf atvinnumannaferil sinn með Piteå IF og sló þar í gegn. Hún gerði síðan mjög góða hluti hjá Kristianstad. Á fyrsta tímabilinu sínu hjá KDFF skoraði Hlín 11 mörk og á því seinna urðu þau 15, sem skilaði henni öðru sæti á markalistanum.

Hlín spilar reglulega með íslenska landsliðinu en hún hefur spilað 58 A-landsleiki og skorað 8 mörk. Hlín gerir þriggja og hálfs árs samning við Malmö og mun spila í treyju númer 9.

Hún mun gefa okkur annars konar verkfæri

„Hlín er leikmaður sem við þekkjum vel frá tíma hennar í Svíþjóð og við höfum fylgst með henni bæði hjá Leicester og Fiorentina. Hún er kraftmikill leikmaður sem sameinar þunga, tækni og líkamlegan styrk á mjög góðan hátt. Hún er öflug á síðasta þriðjungi vallarins með skotum sínum bæði innan og utan vítateigs. Auk þess leggur hún mikið á sig og er gagnlegur liðsmaður,“ sagði Maxim Khalil, yfirmaður íþróttamála hjá Malmö.

„Við erum ánægð með að hafa náð að semja við Hlín til lengri tíma. Hún mun gefa okkur annars konar verkfæri en við höfum í núverandi leikmannahópi, um leið og hún getur spilað alls staðar í fremstu víglínu,“ sagði Khalil.

Mjög góð tilfinning að flytja aftur til Svíþjóðar

„Það var of margt sem mælti með því að ég veldi Malmö FF til þess að ég gerði það ekki. Þetta er risastórt og flott félag með frábærar aðstæður og aðstöðu. Mér líkar vel við hvernig liðið spilar fótbolta og ég hef nokkuð góða yfirsýn eftir að hafa rætt við þjálfarana og séð nokkra leiki,“ sagði Hlín Eiríksdóttir í viðtali á heimasíðu Malmö.

„Það er líka mjög góð tilfinning að flytja aftur til Svíþjóðar. Ég átti góðan tíma bæði hjá Piteå og Kristianstad og ég held að þessi deild henti mér vel. Ég get ekki alveg sett fingurinn á af hverju það er, en hún er erfið og það eru margir jafnir leikir, það líkar mér,“ sagði Hlín.

„Sem leikmaður er ég sterk og hef mikinn kraft. Ég fer af hörku í öll einvígi. Ég er nokkuð góð ein á móti einum úti á kanti og á gott skot. Um leið finnst mér gaman að taka mikla ábyrgð. En ef ég ætti að velja eitt orð til að lýsa mér, þá er það kraftur,“ sagði Hlín.

Sænski boltinn

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