Í beinni
Bein útsending:
Kvöldfréttir
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
ESB-viðræður
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Almyrkvi
Andlát
Flug
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
HM 2026 í fótbolta
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Menning
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Hvað veistu um...?
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Fréttatían
Krakkatían
Kynlíf
Tíska og hönnun
Skoðun
Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Menu
Calendar
fimmtudagur 2. júlí 2026
11 °C
Reykjavík
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
ESB-viðræður
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Almyrkvi
Andlát
Flug
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
HM 2026 í fótbolta
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Menning
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Hvað veistu um...?
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Fréttatían
Krakkatían
Tíska og hönnun
Skoðun
Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Í beinni
Bein útsending:
Kvöldfréttir
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Innskráning
Innskráning
Bein lýsing
Miðstöð
Liðin
Stöðutafla
Bein lýsing
Leikirnir
Sjá alla
Mest lesið
Blaðamannafundi lauk skyndilega með sorglegum fréttum
Fótbolti
Hættur í landsliðinu þar til skipt verður um þjálfarateymi
Fótbolti
Þór Ak. - KR | Tapar KR aftur fyrir nýliðum?
Íslenski boltinn
Markvörður Þórs skoraði ótrúlegt mark gegn KR
Fótbolti
Eiður Smári besti sérfræðingurinn á HM
Fótbolti
„Ha? Hvernig getur það verið?“
Sport
Hvor goðsögnin kveður í kvöld?
Fótbolti
Móðir NFL-stjörnu fannst látin og bróðir hans ákærður fyrir morð
Sport
KR-ingar mæta eina liðinu sem er búið að fá á sig fleiri mörk en þeir
Íslenski boltinn
Hvað er að gerast hjá Manchester United?
Enski boltinn
Fleiri fréttir
Víkingur - KA | Heldur sigurgangan áfram?
Spánn - Austurríki | Hvað gera spænskir í Los Angeles?
Markvörður Þórs skoraði ótrúlegt mark gegn KR
Mikael snýr aftur til AGF vegna fjölskyldunnar
Þór Ak. - KR | Tapar KR aftur fyrir nýliðum?
HM-þjálfari kvaddi með maraþonblaðamannafundi
Hvor goðsögnin kveður í kvöld?
Eiður Smári besti sérfræðingurinn á HM
Ekki hrifinn af því að spila í bakverði
Forseti Grænhöfðaeyja: „Við getum unnið Argentínu 1-0“
Sjáðu skemmtileg og mismunandi fagnaðarlæti strákanna á Orkumótinu
KR-ingar mæta eina liðinu sem er búið að fá á sig fleiri mörk en þeir
Stuðningsmennirnir skapað mikinn áhuga á víkingaöldinni
Forveri Freys tekur við af honum
Hlín er nýja nían hjá Malmö í Svíþjóð
Hvað er að gerast hjá Manchester United?
Maður dagsins á HM: Harry Kane hoppaði upp fyrir Pelé
Blaðamannafundi lauk skyndilega með sorglegum fréttum
„Leyfið börnunum að vaka“
Hættur í landsliðinu þar til skipt verður um þjálfarateymi
Skoraði mikilvægt mark fyrir Bandaríkjamenn en fékk svo rautt spjald
Ótrúleg endurkoma hjá Belgum og Tielemans sýndi stáltaugar
Hnakkrifust en bjuggu svo til jöfnunarmarkið saman
Stórhuga Spursarar að kaupa Tonali á metverð
Pereira furðu lostinn að hafa verið rekinn frá Forest
Skilur eftir minningar alveg eins og leikurinn
Þórir til nýliða í ítölsku úrvalsdeildinni
Tuchel um hetjuna Kane: „Það sem hann býst við af sjálfum sér“
Kane bjargaði enskum
Slæmur skellur gegn Spáni en mun betri seinni hálfleikur
Sjá meira
Mest lesið
Blaðamannafundi lauk skyndilega með sorglegum fréttum
Fótbolti
Hættur í landsliðinu þar til skipt verður um þjálfarateymi
Fótbolti
Þór Ak. - KR | Tapar KR aftur fyrir nýliðum?
Íslenski boltinn
Markvörður Þórs skoraði ótrúlegt mark gegn KR
Fótbolti
Eiður Smári besti sérfræðingurinn á HM
Fótbolti
„Ha? Hvernig getur það verið?“
Sport
Hvor goðsögnin kveður í kvöld?
Fótbolti
Móðir NFL-stjörnu fannst látin og bróðir hans ákærður fyrir morð
Sport
KR-ingar mæta eina liðinu sem er búið að fá á sig fleiri mörk en þeir
Íslenski boltinn
Hvað er að gerast hjá Manchester United?
Enski boltinn
Í beinni
Bein útsending:
Kvöldfréttir
Fréttir
Nýjast
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
ESB-viðræður
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Almyrkvi
Andlát
Flug
Kompás
Senda fréttaskot
Ferðamennska á Íslandi
Flóttamenn
Donald Trump
Fréttaskýringar
Víglínan
Alþingi
Viðskipti
Nýjast
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Stjórnarmaðurinn
Klinkið
Skjóðan
Sport
Nýjast
Staðan í deildum
HM 2026 í fótbolta
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Golf
Fótbolti
MMA
Formúla 1
Meistaradeildin
Hestar
NBA
Íslenski boltinn
Lífið
Nýjast
Tarot dagsins
Gagnrýni
Menning
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Hvað veistu um...?
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Fréttatían
Krakkatían
Kynlíf
Tíska og hönnun
Tíska og hönnun
Poppkastið
Gagnrýni
Tónlist
Saga til næsta bæjar
Bíó og sjónvarp
Leikjavísir
Kynningar
Matarvísir
Skoðun
Nýjast
Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Hlaðvarp
Sjónvarp
Nýjast
Sjónvarp
Flokkar
Stöð 2 Vísir
Vinsælast
Útvarp
Útvarp
Flokkar
Íslenska Bylgjan
Útvarp 101
Apparatið
Vefir 365 miðla
Stöð 2
Bylgjan
FM957
X977
365
Flokkar
Smáauglýsingar
Bílar