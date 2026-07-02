Fótbolti

For­veri Freys tekur við af honum

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Eirik Horneland lætur hér heyra í sér á hliðarlínunni á tíma sínum sem þjálfari Saint-Etienne.
Eirik Horneland lætur hér heyra í sér á hliðarlínunni á tíma sínum sem þjálfari Saint-Etienne. Getty/Marcio Machado

Brann hefur fundið eftirmann Freys Alexanderssonar í þjálfarastól félagsins og forráðamenn Brann leituðu til manns sem þeir þekkja vel.

Eirik Horneland skrifaði undir fjögurra og hálfs árs samning um að þjálfa Brann.

Horneland var þjálfari Brann frá 2021 til 2024 en tók síðan við franska félaginu Saint-Étienne.

Brann réði Frey í staðinn en það ævintýri endaði síðan óvænt á dögunum þegar íslenski þjálfarinn var látinn taka pokann sinn.

Horneland var látinn fara frá Saint-Étienne í janúar og entist því bara rúmlega eitt ár í því starfi.

Hann var því laus mála og Brann er að endurheimta þjálfara sem gerði félagið að bikarmeisturum auk þess að liðið vann einnig silfur í deildinni.

„Sá sem bíður eftir einhverju góðu bíður ekki til einskis,“ sagði Arild Mjøs Andersen, stjórnarformaður Brann, við norska ríkisútvarpið en félagið tók sinn tíma í að finna eftirmann Freys.

Eftir aðeins eitt og hálft ár fjarri félaginu er ljóst að Horneland snýr aftur til Brann.

„Hann var alltaf okkar fyrsti kostur í starfið. Hann kveikti í hjörtum okkar. Hann er mjög reyndur og fær þjálfari sem fær það besta út úr fólki,“ sagði Andersen.

„Það er ánægjulegt að vera kominn aftur. Það verður allt gefið í botn frá fyrstu sekúndu,“ sagði Horneland.

Norski boltinn

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