Forveri Freys tekur við af honum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 2. júlí 2026 11:00 Eirik Horneland lætur hér heyra í sér á hliðarlínunni á tíma sínum sem þjálfari Saint-Etienne. Getty/Marcio Machado Brann hefur fundið eftirmann Freys Alexanderssonar í þjálfarastól félagsins og forráðamenn Brann leituðu til manns sem þeir þekkja vel. Eirik Horneland skrifaði undir fjögurra og hálfs árs samning um að þjálfa Brann. Horneland var þjálfari Brann frá 2021 til 2024 en tók síðan við franska félaginu Saint-Étienne. Brann réði Frey í staðinn en það ævintýri endaði síðan óvænt á dögunum þegar íslenski þjálfarinn var látinn taka pokann sinn. Horneland var látinn fara frá Saint-Étienne í janúar og entist því bara rúmlega eitt ár í því starfi. Hann var því laus mála og Brann er að endurheimta þjálfara sem gerði félagið að bikarmeisturum auk þess að liðið vann einnig silfur í deildinni. „Sá sem bíður eftir einhverju góðu bíður ekki til einskis,“ sagði Arild Mjøs Andersen, stjórnarformaður Brann, við norska ríkisútvarpið en félagið tók sinn tíma í að finna eftirmann Freys. Eftir aðeins eitt og hálft ár fjarri félaginu er ljóst að Horneland snýr aftur til Brann. „Hann var alltaf okkar fyrsti kostur í starfið. Hann kveikti í hjörtum okkar. Hann er mjög reyndur og fær þjálfari sem fær það besta út úr fólki,“ sagði Andersen. „Það er ánægjulegt að vera kominn aftur. Það verður allt gefið í botn frá fyrstu sekúndu,“ sagði Horneland. Norski boltinn Mest lesið Blaðamannafundi lauk skyndilega með sorglegum fréttum Fótbolti Hættur í landsliðinu þar til skipt verður um þjálfarateymi Fótbolti „Ha? Hvernig getur það verið?“ Sport Móðir NFL-stjörnu fannst látin og bróðir hans ákærður fyrir morð Sport Hnakkrifust en bjuggu svo til jöfnunarmarkið saman Fótbolti Hvað er að gerast hjá Manchester United? Enski boltinn Ótrúleg endurkoma hjá Belgum og Tielemans sýndi stáltaugar Fótbolti „Ég er farinn“ Íslenski boltinn Már getur andað aftur: „Ég bara man eiginlega ekki eftir þessari tilfinningu“ Sport „Leyfið börnunum að vaka“ Fótbolti Fleiri fréttir Stuðningsmennirnir skapað mikinn áhuga á víkingaöldinni Forveri Freys tekur við af honum Hlín er nýja nían hjá Malmö í Svíþjóð Hvað er að gerast hjá Manchester United? Maður dagsins á HM: Harry Kane hoppaði upp fyrir Pelé Blaðamannafundi lauk skyndilega með sorglegum fréttum „Leyfið börnunum að vaka“ Hættur í landsliðinu þar til skipt verður um þjálfarateymi Skoraði mikilvægt mark fyrir Bandaríkjamenn en fékk svo rautt spjald Ótrúleg endurkoma hjá Belgum og Tielemans sýndi stáltaugar Hnakkrifust en bjuggu svo til jöfnunarmarkið saman Stórhuga Spursarar að kaupa Tonali á metverð Pereira furðu lostinn að hafa verið rekinn frá Forest Skilur eftir minningar alveg eins og leikurinn Þórir til nýliða í ítölsku úrvalsdeildinni Tuchel um hetjuna Kane: „Það sem hann býst við af sjálfum sér“ Kane bjargaði enskum Slæmur skellur gegn Spáni en mun betri seinni hálfleikur „Ég er farinn“ Ungstirnið í Breiðablik keypt til Danmerkur Rooney vill að Mainoo byrji hjá Englandi frekar en Anderson Þórsarar taka á móti KR-ingum í Gedda-treyjunni Brasilísk stjarna missir af leiknum gegn Noregi og kannski rest „Þú verður að spyrja hann að því“ Seldu einn sinn besta leikmann til Bandaríkjanna Maður dagsins á HM: Hetja Mexíkó á HM sem fæddist í Kólumbíu Aðstoðarþjálfari Stjörnunnar segir upp Haaland hrærður eftir sögulegt afrek: „Mun breyta Noregi til frambúðar“ Þjálfarinn kallaði hana „geðsjúkling“ og stundaði sálfræðileiki við hana Deschamps djúpt snortinn eftir fögnuð stórstjörnunnar Sjá meira