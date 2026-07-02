Declan Rice, miðjumaður Arsenal og enska landsliðsins, þurfti að leysa hægri bakvarðarstöðuna á lokakafla 2-1 sigurs liðsins á Kongó í 32-liða úrslitum á HM í gær. Hann hrífst ekkert sérlega af því að spila stöðuna.
Rice er lykilmaður á miðju Englands og hefur fest sig í sessi sem einn allra besti miðjumaður ensku úrvalsdeildarinnar. Hann varð Englandsmeistari með Arsenal í vor.
Hægri bakvarðarstaðan hefur verið hausverkur fyrir landsliðsþjálfarann Thomas Tuchel en Rice varð í gær fjórði leikmaður enska liðsins til að spila stöðuna, í fjórða leik mótsins.
Tuchel sætti gagnrýni fyrir mót fyrir að skilja Trent Alexander-Arnold, hægri bakvörð Real Madrid, eftir heima. Tino Livramento var í hópnum en hann meiddist skömmu fyrir mót.
Þeir Reece James og Jarell Quansah spiluðu í hægri bakverðinum í riðlakeppninni. Þeir voru báðir meiddir í gær og Djed Spence byrjaði í bakverðinum. Sá lenti í vandræðum með leikna kantmenn Kongó og var illa staðsettur í marki Kongóliða.
Spence var skipt af velli seint í leiknum, í stöðunni 1-0 fyrir Kongó, fyrir miðjumanninn Eberechi Eze og Rice færður af miðjunni í bakvörðinn. Eftir þá breytingu skoraði Harry Kane bæði mörk Englands sem dugðu fyrir sæti í 16-liða úrslitum.
„Þetta var líklega erfiðasti kafli leiksins þegar ég var hægri bakvörður,“ sagði Rice við breska ríkisútvarpið, BBC.
„Þetta líklega of mikill körfuboltaleikur á köflum, fram og til baka, og við þurftum að taka á því. Því þeir eru með snögga vængmenn. Ég held að við höfum gert meira úr þessu en við þurftum,“
„Ég hef spilað þessa stöðu tvisvar eða þrisvar sinnum á þessu tímabili, ég þekki hlutverkið. Það er líklega ekki minn helsti styrkleiki, en ég geri hvað sem er fyrir liðið og stjórann,“ segir Rice og bætir við:
„Ég sagði að ég myndi gera mitt besta og ég held að ég hafi staðið mig vel þar. Við skulum sjá hvað gerist í næsta leik, en vonandi þarf ég ekki að vera hægri bakvörður.“
England mætir heimamönnum í Mexíkó á Azteca-vellinum í Mexíkóborg í 16-liða úrslitunum sunnudaginn 5. júlí næstkomandi.