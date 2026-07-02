Barna- og menntamálaráðherra segir misræmi í einkunnagjöf við útskrift nemenda úr grunnskóla búa til falskt öryggi. Verið sé að mismuna nemendum sem komast ef til vill ekki í sitt fyrsta val um framhaldsskóla vegna þessa. Þá er hún döpur yfir fylgi Flokks fólksins sem mælist utan þings.
Fyrr í vikunni voru einkunnir nemenda í íslensku og stærðfræði við útskrift úr 10. bekk birtar eftir skólum á síðu Stjórnarráðsins. Það vakti athygli að í einum skólanum var yfir helmingur nemenda með hæstu einkunn, A, en í þó nokkrum var enginn nemandi með A.
Tekið var fram að slíkur munur gæti ekki ráðist eingöngu af frammistöðu nemenda heldur sýndi munurinn fram á að töluvert ósamræmi væri í einkunnagjöf milli skóla. Inga Sæland, barna- og menntamálaráðherra, segir slíkan mun veita útskriftarnemunum falskt öryggi.
„Við skiljum ekki þetta bókstafakerfi fyrir utan það að það veit eiginlega enginn hvað felst í B. Ef þú færð bara til dæmis B getur það þýtt frá 3,56 upp í 8,45. Þetta er gífurlega stórt bil þarna á milli,“ segir Inga í Bítinu á Bylgjunni.
A sé einkunn sem einungis afburðanemendur eigi að fá en um helmingur nemenda í Grunnskóla Seltjarnarness útskrifaðist með einkunnina A í stærðfræði.
„Þessi gögn sem ég er að birta núna sýna glögglega að það þarf enginn að halda það að 57 prósent nemenda á Seltjarnarnesi séu miklu skynsamlegri og klárari í prófatöku heldur en nemendur vítt og breitt um landið, það er ekki þannig.“
Inga telur að fyrirhuguð breyting á bókstafaeinkunnum yfir í tölustafi geti haft mikil áhrif. Þegar forsvarsmenn framhaldsskóla hefja innritun sé það þeirra fyrsta skref að breyta bókstöfunum yfir í tölustafi.
„Þetta er öryggi fyrir ungmenni sem er að fá B+ í stærðfræði og síðan kemur viðkomandi upp í framhaldsskólann og hann fær 2 eða 3 eða 4 en hann var samt sem áður með mjög góða einkunn og hann hélt að þegar hann mætti í skólann sinn að hann stæði bara vel,“ segir hún.
„Það er grafalvarlegt hvað það er mikið ósamræmi í einkunnagjöfinni, hvað börnunum okkar er mismunað og hvað þessir vinsælu skólar, sem flestir vilja fara í Verzló, FG og Kvennó, þá er óásættanlegt að setja eitthvað eitt sveitarfélag sem er búið að koma því þannig fyrir að sextíu prósent af þeirra nemendum hljóta að vera í algjörum forgangi því að allir eru með A.“
Talið barst að öðru í lok viðtalsins en í gær voru birtar niðurstöður Þjóðarpúls Gallup þar sem Flokkur fólksins mælist utan þings.
„Þá er að bæta því við að ég er ofurþakklát fyrir það traust sem mér hefur verið sýnt. Ég er döpur yfir því að sjá að fylgið okkar, miðað við eljuna og atorkuna sem við erum raunverulega af huga og hjarta að leggja í okkar störf, að það skuli ekki vera betið metur að verðleikum og tekið betur um okkar,“ segir Inga.
Hún alhæfir að öryrkjar og fatlað fólk hafi aldrei átt sér aðra eins málsvara á Alþingi.
„Við vorum að fá tæp 14 prósent og tíu þingmenn, ég æskist þess að fólkið okkar skoði verkin sem við erum raunverulega að vinna.“