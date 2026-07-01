Hopp segir mál ökumanns í höndum lögreglu Eiður Þór Árnason skrifar 1. júlí 2026 22:10 Kristín Hrefna Halldórsdóttir hjá Hopp og umræddur bíll. Vísir/Vilhelm - Aðsend Lögregla hafði afskipti af ökumanni sem ók deilibíl frá Hopp á hjólastíg í Fossvogi í Reykjavík í kvöld. Óljóst er hvað ökumanni gekk til og segir framkvæmdastjóri að málið sé í höndum lögreglu. Ekki sé talið að ökumaður hafi valdið skemmdum. „Þetta er deilibíll sem er í skammtímaleigu og eins og lög gera ráð fyrir er ökumaður þess bíls ábyrgur fyrir sínum gjörðum. Öll slík mál eru að sjálfsögðu í höndum lögreglunnar og fara sínar eðlilegu leiðir. Þetta er tilkynnt til tryggingafélagsins okkar,“ segir Kristín Hrefna Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri Hopp Reykjavík, í samtali við Vísi. „Við þurfum ekkert beint að koma að því þannig séð, nema það sé eitthvað sem við þurfum sérstaklega að sækja eða eitthvað. Þá eru það venjulega lögreglan og tryggingafélagið sem höndla þessi mál.“ Starfsmenn í nágrenninu Kristín hafði ekki upplýsingar um það hvort búið væri að fjarlægja bílinn af vettvangi eða hvort ökumaður hefði valdið skemmdum en segir starfsfólk Hopp á vaktinni og sinni því sem þurfa þyki. „Á síðustu myndum sem ég sá af bílnum þá var hann heill, þannig að ég á ekki von á því að þetta sé neitt.“ Lögreglan hafi ekki haft samband við hana vegna málsins. „Ég bara veit ekkert meira um það en að mínir starfsmenn voru í nágrenninu og sáu hvað var að gerast og annað vitum við ekki. Þetta er bara í höndum lögreglunnar.“ Bifreiðin sást á hjólastíg í Fossvogi.aðsend Reykjavík Lögreglumál Deilihagkerfi Bílaleigur Mest lesið Kristján allt annað en sáttur við typpadansinn Innlent Féll fram af svölum á hjúkrunaheimili og lést Innlent Rennibrautinni lokað og ljósin skoðuð Innlent Dæmdur morðingi grunaður í Straumsvíkurmálinu Innlent „Skráningum rignir inn“ Innlent „Verulegur samdráttur og menn eru að segja upp mannskap“ Innlent Ný hreyfing mynduð gegn aðild að ESB Innlent Sími undir dýnu á skiptiborði tengdur innflutningi amfetamínbasa Innlent Staðfesta fjölskyldutengsl nú með DNA-rannsókn Innlent Hvalur háði hálftíma dauðastríð Innlent Fleiri fréttir Hopp segir mál ökumanns í höndum lögreglu Reki fyrirtæki og séu nálægt því að missa allt frá sér Klausturbleikjan fæst ekki lengur Staðfestir stækkun friðlands við Gróttu og Seltjörn Fjórtán ný félög flytja í Mannréttindahúsið Sími undir dýnu á skiptiborði tengdur innflutningi amfetamínbasa Lokuðu götu á Ólafsfirði vegna tilkynningar um skotvopn Fylgi Sjálfstæðisflokks ekki meira í sex ár „Verulegur samdráttur og menn eru að segja upp mannskap“ „Skráningum rignir inn“ Eftirspurn eftir kókaíni virðist aldrei hafa verið meiri Staðfesta fjölskyldutengsl nú með DNA-rannsókn Nýtt innviðafélag hlýtur nafnið Göng og brú Ný hreyfing mynduð gegn aðild að ESB Kristján allt annað en sáttur við typpadansinn Dæmdur morðingi grunaður í Straumsvíkurmálinu Rannsókn í gangi á lengd dauðastríðsins Kókaínhaldlagningar komnar í 200 kíló á hálfu ári Tveimur sagt upp á Bifröst Enn eitt fíkniefnametið slegið og yfirvöld hvött til að afturkalla hvalveiðileyfi Rennibrautinni lokað og ljósin skoðuð Hvalur háði hálftíma dauðastríð Hanna Katrín eigi að standa með starfsfólki Hvals – ekki gagnrýna það Gómuð af tollinum með tvo lítra af kókaíni innvortis Komst á bragð skemmdarverka í baráttunni við Kristján Loftsson Mokgræðir á rafmyntum Séra Þórir Stephensen er látinn Féll fram af svölum á hjúkrunaheimili og lést Lögregla rannsakar tvö innbrot í miðborginni Sér Blönduós eflast með byggðalínu og virkjunum Sjá meira