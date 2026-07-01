Innlent

Hopp segir mál öku­manns í höndum lög­reglu

Eiður Þór Árnason skrifar
Kristín Hrefna Halldórsdóttir hjá Hopp og umræddur bíll.
Kristín Hrefna Halldórsdóttir hjá Hopp og umræddur bíll. Vísir/Vilhelm - Aðsend

Lögregla hafði afskipti af ökumanni sem ók deilibíl frá Hopp á hjólastíg í Fossvogi í Reykjavík í kvöld. Óljóst er hvað ökumanni gekk til og segir framkvæmdastjóri að málið sé í höndum lögreglu. Ekki sé talið að ökumaður hafi valdið skemmdum.

„Þetta er deilibíll sem er í skammtímaleigu og eins og lög gera ráð fyrir er ökumaður þess bíls ábyrgur fyrir sínum gjörðum. Öll slík mál eru að sjálfsögðu í höndum lögreglunnar og fara sínar eðlilegu leiðir. Þetta er tilkynnt til tryggingafélagsins okkar,“ segir Kristín Hrefna Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri Hopp Reykjavík, í samtali við Vísi.

„Við þurfum ekkert beint að koma að því þannig séð, nema það sé eitthvað sem við þurfum sérstaklega að sækja eða eitthvað. Þá eru það venjulega lögreglan og tryggingafélagið sem höndla þessi mál.“

Starfsmenn í nágrenninu

Kristín hafði ekki upplýsingar um það hvort búið væri að fjarlægja bílinn af vettvangi eða hvort ökumaður hefði valdið skemmdum en segir starfsfólk Hopp á vaktinni og sinni því sem þurfa þyki.

„Á síðustu myndum sem ég sá af bílnum þá var hann heill, þannig að ég á ekki von á því að þetta sé neitt.“ Lögreglan hafi ekki haft samband við hana vegna málsins.

„Ég bara veit ekkert meira um það en að mínir starfsmenn voru í nágrenninu og sáu hvað var að gerast og annað vitum við ekki. Þetta er bara í höndum lögreglunnar.“

Bifreiðin sást á hjólastíg í Fossvogi.aðsend

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