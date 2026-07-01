Staðfestir stækkun friðlands við Gróttu og Seltjörn Lovísa Arnardóttir skrifar 1. júlí 2026 21:35 Umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra ásamt fulltrúum Náttúruverndarstofnunar og Seltjarnanesbæjar. Stjórnarráðið Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, hefur staðfest stækkun friðlandsins við Gróttu á Seltjarnarnesi. Hið friðlýsta svæði er alls um 1,5 km² að stærð. Með endurskoðaðri friðlýsingu nái verndin nú einnig til Seltjarnar, sem er eitt mikilvægasta fæðu- og hvíldarsvæði fugla á svæðinu. Unnið var að friðlýsingunni í sex ár. Í tilkynningu stjórnarráðsins kemur fram að stækkunin tryggi heildstæðari vernd fuglalífs og verðmætra fjöru- og grunnsævisvistgerða, sem myndi eitt mikilvægasta strandsvæði höfuðborgarsvæðisins. Stækkunin var unnin í samstarfi við Seltjarnarnesbæ, Náttúruverndarstofnun og Minjastofnun Íslands. Fjallað var um stækkunina á Vísi fyrr í vetur en þá kom fram að Þór Sigurgeirsson bæjarstjóri taldi tillögu um friðlýsingu ganga of langt. Sjálfstæðisflokkurinn var klofinn í málinu og bæjarstjórinn greiddi einn atkvæði gegn tillögunni. Bæjarstjórn Seltjarnarnesbæjar samþykkti, með sex greiddum atkvæðum gegn einu, stækkun á friðlendi í Gróttu og Seltjarnar. Í tilkynningu stjórnarráðsins segir um svæðið: Grótta er eitt þekktasta útivistarsvæði höfuðborgarsvæðisins og jafnframt eitt mikilvægasta fuglasvæðið. Þar verpa hundruð para af kríu á hverju sumri, en krían er ábyrgðartegund Íslands og nýtur sérstakrar verndar. Auk hennar verpa þar meðal annars æðarfugl, grágæs, tjaldur, sandlóa og stelkur. Á vorin og haustin er svæðið einnig mikilvægur viðkomustaður farfugla, svo sem rauðbrystings og sanderlu. „Vernd líffræðilegrar fjölbreytni hefst oft nær okkur en við gerum okkur grein fyrir. Með því að stækka friðlandið við Gróttu erum við að styrkja vernd mikilvægs fugla- og strandsvæðis um leið og við stöndum vörð um náttúruverðmæti sem eru hluti af daglegu lífi fólks og þúsundir njóta á hverju ári,“ segir Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, í tilkynningunni. Með friðlýsingunni er jafnframt aukin vernd Seltjarnar, grunns strandsvæðis þar sem fjörur og grunnsævi skapa mikilvægar fæðuaðstæður fyrir fjölmargar fuglategundir. Þar er líka að finna sjaldgæfar og verðmætar vistgerðir, meðal annars fjörumó og sandmaðksleirur, sem eru ríkar af lífi og gegna lykilhlutverki fyrir fuglalíf. Í tilkynningu segir að sérstaklega hafi verið hugað að meðalhófssjónarmiðum til að gæta jafnvægis milli friðar fyrir fuglalíf á viðkvæmustu tímum ársins með tilliti til varps, og útivistar og íþróttaiðkunar á svæðinu. Uppfærð friðlýsing kveður á um að umferð um Seltjörn sé óheimil á tímabilinu 1. maí til 31. júlí, en Seltjörn er mikilvæg uppspretta fæðu fyrir varpfugla yfir varptímann ásamt því að vera hvíldarsvæði fuglanna. Eru takmarkanirnar, sem m.a. hafa áhrif á iðkun drekabretta, taldar nauðsynlegar til að ná fram tilætlaðri vernd á grundvelli laga um náttúruvernd, enda takmarkanir aðeins bundnar við þann tíma sem fuglalíf er hvað viðkvæmast. Byggt er á alþjóðlegum og innlendum gögnum við mat á áhrifum. Seltjarnarnes Fuglar Umhverfismál Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Kristján allt annað en sáttur við typpadansinn Innlent Féll fram af svölum á hjúkrunaheimili og lést Innlent Rennibrautinni lokað og ljósin skoðuð Innlent Dæmdur morðingi grunaður í Straumsvíkurmálinu Innlent „Skráningum rignir inn“ Innlent „Verulegur samdráttur og menn eru að segja upp mannskap“ Innlent Ný hreyfing mynduð gegn aðild að ESB Innlent Sími undir dýnu á skiptiborði tengdur innflutningi amfetamínbasa Innlent Staðfesta fjölskyldutengsl nú með DNA-rannsókn Innlent Hvalur háði hálftíma dauðastríð Innlent Fleiri fréttir Hopp segir mál ökumanns í höndum lögreglu Reki fyrirtæki og séu nálægt því að missa allt frá sér Klausturbleikjan fæst ekki lengur Staðfestir stækkun friðlands við Gróttu og Seltjörn Fjórtán ný félög flytja í Mannréttindahúsið Sími undir dýnu á skiptiborði tengdur innflutningi amfetamínbasa Lokuðu götu á Ólafsfirði vegna tilkynningar um skotvopn Fylgi Sjálfstæðisflokks ekki meira í sex ár „Verulegur samdráttur og menn eru að segja upp mannskap“ „Skráningum rignir inn“ Eftirspurn eftir kókaíni virðist aldrei hafa verið meiri Staðfesta fjölskyldutengsl nú með DNA-rannsókn Nýtt innviðafélag hlýtur nafnið Göng og brú Ný hreyfing mynduð gegn aðild að ESB Kristján allt annað en sáttur við typpadansinn Dæmdur morðingi grunaður í Straumsvíkurmálinu Rannsókn í gangi á lengd dauðastríðsins Kókaínhaldlagningar komnar í 200 kíló á hálfu ári Tveimur sagt upp á Bifröst Enn eitt fíkniefnametið slegið og yfirvöld hvött til að afturkalla hvalveiðileyfi Rennibrautinni lokað og ljósin skoðuð Hvalur háði hálftíma dauðastríð Hanna Katrín eigi að standa með starfsfólki Hvals – ekki gagnrýna það Gómuð af tollinum með tvo lítra af kókaíni innvortis Komst á bragð skemmdarverka í baráttunni við Kristján Loftsson Mokgræðir á rafmyntum Séra Þórir Stephensen er látinn Féll fram af svölum á hjúkrunaheimili og lést Lögregla rannsakar tvö innbrot í miðborginni Sér Blönduós eflast með byggðalínu og virkjunum Sjá meira