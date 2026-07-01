Innlent

Stað­festir stækkun friðlands við Gróttu og Sel­tjörn

Lovísa Arnardóttir skrifar
Umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra ásamt fulltrúum Náttúruverndarstofnunar og Seltjarnanesbæjar.
Umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra ásamt fulltrúum Náttúruverndarstofnunar og Seltjarnanesbæjar. Stjórnarráðið

Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, hefur staðfest stækkun friðlandsins við Gróttu á Seltjarnarnesi. Hið friðlýsta svæði er alls um 1,5 km² að stærð. Með endurskoðaðri friðlýsingu nái verndin nú einnig til Seltjarnar, sem er eitt mikilvægasta fæðu- og hvíldarsvæði fugla á svæðinu. Unnið var að friðlýsingunni í sex ár.

Í tilkynningu stjórnarráðsins kemur fram að stækkunin tryggi heildstæðari vernd fuglalífs og verðmætra fjöru- og grunnsævisvistgerða, sem myndi eitt mikilvægasta strandsvæði höfuðborgarsvæðisins. Stækkunin var unnin í samstarfi við Seltjarnarnesbæ, Náttúruverndarstofnun og Minjastofnun Íslands.

Fjallað var um stækkunina á Vísi fyrr í vetur en þá kom fram að Þór Sigurgeirsson bæjarstjóri taldi tillögu um friðlýsingu ganga of langt. Sjálfstæðisflokkurinn var klofinn í málinu og bæjarstjórinn greiddi einn atkvæði gegn tillögunni. Bæjarstjórn Seltjarnarnesbæjar samþykkti, með sex greiddum atkvæðum gegn einu, stækkun á friðlendi í Gróttu og Seltjarnar.

Í tilkynningu stjórnarráðsins segir um svæðið: Grótta er eitt þekktasta útivistarsvæði höfuðborgarsvæðisins og jafnframt eitt mikilvægasta fuglasvæðið. Þar verpa hundruð para af kríu á hverju sumri, en krían er ábyrgðartegund Íslands og nýtur sérstakrar verndar. Auk hennar verpa þar meðal annars æðarfugl, grágæs, tjaldur, sandlóa og stelkur. Á vorin og haustin er svæðið einnig mikilvægur viðkomustaður farfugla, svo sem rauðbrystings og sanderlu.

„Vernd líffræðilegrar fjölbreytni hefst oft nær okkur en við gerum okkur grein fyrir. Með því að stækka friðlandið við Gróttu erum við að styrkja vernd mikilvægs fugla- og strandsvæðis um leið og við stöndum vörð um náttúruverðmæti sem eru hluti af daglegu lífi fólks og þúsundir njóta á hverju ári,“ segir Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, í tilkynningunni.

Með friðlýsingunni er jafnframt aukin vernd Seltjarnar, grunns strandsvæðis þar sem fjörur og grunnsævi skapa mikilvægar fæðuaðstæður fyrir fjölmargar fuglategundir. Þar er líka að finna sjaldgæfar og verðmætar vistgerðir, meðal annars fjörumó og sandmaðksleirur, sem eru ríkar af lífi og gegna lykilhlutverki fyrir fuglalíf.

Í tilkynningu segir að sérstaklega hafi verið hugað að meðalhófssjónarmiðum til að gæta jafnvægis milli friðar fyrir fuglalíf á viðkvæmustu tímum ársins með tilliti til varps, og útivistar og íþróttaiðkunar á svæðinu.

Uppfærð friðlýsing kveður á um að umferð um Seltjörn sé óheimil á tímabilinu 1. maí til 31. júlí, en Seltjörn er mikilvæg uppspretta fæðu fyrir varpfugla yfir varptímann ásamt því að vera hvíldarsvæði fuglanna.

Eru takmarkanirnar, sem m.a. hafa áhrif á iðkun drekabretta, taldar nauðsynlegar til að ná fram tilætlaðri vernd á grundvelli laga um náttúruvernd, enda takmarkanir aðeins bundnar við þann tíma sem fuglalíf er hvað viðkvæmast. Byggt er á alþjóðlegum og innlendum gögnum við mat á áhrifum.

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