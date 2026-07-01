Ný hreyfing mynduð gegn aðild að ESB

Áfram Ísland er ný hreyfing sem vill berjast gegn Evrópuaðild og hún hefur nú boðað til fundar í Sjálfstæðissalnum við Austurvöll þann 6. júlí.
„Áfram Ísland er vettvangur fólks sem velur íslenska framtíð á eigin forsendum í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst. Áfram Ísland er helgað baráttu sem drifin verður áfram af jákvæðni og bjartsýni,“ segir í tilkynningu frá hreyfingunni.
Þjóðþekktir einstaklingar á borð við Björn Zoëga lækni, Láru Herborgu Ólafsdóttur, lögmann og sérfræðing í tæknirétti, og Ólaf Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseta Íslands, sem öll halda erindi auk Halldórs Benjamíns Þorbergssonar hagfræðings og fundarstjóra skipa hópinn.
Nú gæti einhver sagt að þarna væri klofningur í Nei-hreyfingunni og fyrrnefnt fólk vildi með engu móti kenna sig við Heimsýn, hreyfingu sjálfstæðissinna í Evrópumálum sem hefur verið hvað mest áberandi í gegnum árin gegn aðild, þar sem fyrir fara þau Haraldur Ólafsson veðurfræðingur, Erna Bjarnadóttir hagfræðingur og Vigdís Hauksdóttir fyrrverandi þingmaður og borgarfulltrúi. En samkvæmt upplýsingum Vísis er málið ekki alveg svo einfalt.
Í samtali við einn þeirra sem tilheyra þessum hópi kemur fram að ekki sé um klofning að ræða. Fólk geti verið á móti aðild á gerólíkum forsendum. Hins vegar vilji nýja hreyfingin gagnrýna harðlega framlög Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra til málaflokksins. Hún útbýtti 10 milljónum til Heimssýnar og öðrum tíu til Evrópuhreyfingarinnar, sem talar fyrir aðild, í desember.
Samkvæmt heimildum Vísis mun Áfram Ísland einkum líta til fordæma frá hópum svo sem Indefence, sem barðist hart gegn Icesave-samningunum á sínum tíma. Á þeim forsendum þarf ekki að undrast þó Ólafur Ragnar sé þarna innanborðs enda forseti á þeim tíma og hafnaði undirritun samninganna eins og frægt er orðið.
Hvað sem því líður verður fundinum þann 6. júlí streymt og segir í tilkynningu að fólk sé hvatt til að koma saman og fylgjast með fundinum á heimilum og í byggðalögum um allt land.
„Áfram Ísland er opinn vettvangur fyrir alla þá sem velja sjálfstæða framtíð Íslands. Fundurinn við Austurvöll er öllum opinn.“
Tilkynninguna í heild má sjá að neðan.
Upphafsfundur Áfram Ísland í Sjálfstæðissalnum við Austurvöll
Áfram Ísland boðar til upphafsfundar í Sjálfstæðissalnum við Austurvöll mánudaginn 6. júlí kl 17:00.
Áfram Ísland er vettvangur fólks sem velur íslenska framtíð á eigin forsendum í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst.
Áfram Ísland er helgað baráttu sem drifin verður áfram af jákvæðni og bjartsýni. Áfram Ísland er hreyfing fólks með fjölbreyttan bakgrunn og frá ólíkum sviðum íslensks þjóðfélags. Samnefnarinn er að íslenska þjóðin sé fullfær um að sækja fram um leið og hún tekst á við áskoranir sem við blasa hverju sinni. Stór hluti þjóðarinnar telur að Ísland sé land tækifæranna og að hagsmunum Íslands sé best borgið utan ESB.
Heimasíðunni aframisland.is hefur verið hleypt af stokkunum og á næstu dögum verða þar birt nöfn aðstandenda Áfram Ísland. Á þeim lista fjölgar dag frá degi, enda er þetta opinn vettvangur og er áhugasamt fólk hvatt til að skrá sig til leiks á heimasíðunni.
Ræðumenn á upphafsfundinum verða Björn Zoëga, læknir, Lára Herborg Ólafsdóttir, lögmaður og sérfræðingur í tæknirétti, og Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrv. forseti Íslands. Fundarstjóri verður Halldór Benjamín Þorbergsson hagfræðingur.
Fundinum verður streymt og er fólk hvatt til að koma saman og fylgjast með fundinum á heimilum og í byggðalögum um allt land.
Áfram Ísland er opinn vettvangur fyrir alla þá sem velja sjálfstæða framtíð Íslands. Fundurinn við Austurvöll er öllum opinn.
Fréttin hefur verið uppfærð.