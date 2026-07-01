Ljósastýringar í rennibraut Laugardalslaugar eru yfirfarnar reglulega en stærsta rennibrautin er lokuð sem stendur vegna viðhalds. Síðasta laugardag, þann 27. júní, var kallað eftir aðstoð lögreglu vegna þess að drengjahópur fór niður rennibrautina á eftir manni með ungt barn með þeim afleiðingum að þeir lentu saman. Maðurinn veittist þá að drengjunum og í kjölfarið fór einn þeirra á slysadeild í fylgd forráðamanna.
Björn Berg Pálsson, þjónustu- og gæðastjóri Sundlauga Reykjavíkur, segir málið vera komið á borð lögreglu en að ef græna ljósinu sé fylgt eigi það að vera öruggt að lenda ekki á annarri manneskju í rennibrautinni.
„Þetta er alveg útmælt hjá okkur en við erum að vísu með rennibrautina lokaða núna,“ segir hann í samtali við blaðamann Vísis og að ljósið sé í skoðun, sem og annað.
„Við erum alltaf í ákveðnum viðhaldslokunum og yfirferðum á sumrin, þetta er bara partur af því,“ segir Björn einnig og bætir við að það sé reglulega gerð áhættugreining á öllum verkferlum í sundlauginni.
Varðandi atvikin sem upp komu um síðustu helgi segir hann starfsfólk laugarinnar hafa staðið að öllu eftir bókarinnar reglum. Hann hafi sjálfur verið ræstur út en í samtali við lögregluna um málið kom fram að einn drengjanna hafi farið á slysadeild ásamt forráðamönnum eftir að maðurinn veittist að þeim.
„Við hringjum alltaf á lögreglu ef það koma upp atvik. Þannig að þau fylgdu algjörlega verkferlinum.“