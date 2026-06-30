Fótbolti

Hótað líf­láti og öryggisgæslan stór­aukin

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Hong Myung-Bo er hættur sem þjálfari Suður-Kóreu en það er ekki nóg fyrir Suður-Kóreumenn sem reyna allt til að gera honum lífið óbærilegt.
Hong Myung-Bo er hættur sem þjálfari Suður-Kóreu en það er ekki nóg fyrir Suður-Kóreumenn sem reyna allt til að gera honum lífið óbærilegt. Getty/Carl Recine

Hong Myung-Bo hefur átt mjög erfiða daga síðan að suðurkóreska landsliðið datt úr leik á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Nú hefur fráfarandi þjálfari suðurkóreska landsliðsins fengið líflátshótanir.

Þegar Suður-Kóreumenn lenda aftur í Suður-Kóreu eftir HM munu 160 lögreglumenn taka á móti liðinu, að því er The Herald Business greinir frá.

Áætlunin um stóraukna öryggisgæslu kemur í kjölfar nokkurra hótana á netinu og nafnlausrar líflátshótunar sem beint var að Hong Myung-Bo. Einn aðili hótaði að fara á Incheon-flugvöll þegar landsliðið snýr aftur til Suður-Kóreu til að drepa Myung-Bo.

Þess vegna er búist við að 160 lögreglumenn úr sérsveit og flugvallarlögreglunni verði staðsettir á Incheon-flugvelli. Auk þess verða 25 öryggisverðir á staðnum til að grípa inn í ef til atvika kemur.

„Við höfum ákveðið að kalla til lögreglu til að koma í veg fyrir öryggisatvik sem gætu komið upp í tengslum við komu liðsins. Ef einhverjar ólöglegar athafnir eiga sér stað, til dæmis að hlutum sé kastað, munum við bregðast við af fullum þunga,“ sagði talsmaður lögreglunnar við The Herald Business.

Landslið Suður-Kóreu hefur fengið harða gagnrýni eftir HM-fiaskóið og Myung-Bo er sá sem hefur verið gagnrýndur harðast. Á síðasta blaðamannafundi hans ákvað sjónvarpsstöð í landinu að „blurra“ hann í beinni.

Lee Jae-Myung, forseti Suður-Kóreu, lét einnig vaða á samfélagsmiðlinum X og sakaði þjálfarann um vanhæfni. „Ég er ekki bara undrandi á þessari óvæntu niðurstöðu heldur er ég gjörsamlega furðu lostinn. Enn og aftur hefur sannast að ákvarðanir sem varða einstaklinga eru allt. Þegar „við á móti þeim“ er sett ofar hæfni og vanhæfur einstaklingur er valinn sem leiðtogi er niðurstaðan augljós,“ skrifaði Lee á X.

Áður en landsliðið náði að yfirgefa gestgjafaþjóðina Mexíkó hafði Myung-Bo sagt af sér sem landsliðsþjálfari. Hann var þjóðhetja sem leikmaður á HM 2002 þegar liðið komst alla leið í undanúrslitin á HM.

HM-ævintýrið í ár tók enda hjá Suður-Kóreu eftir töp gegn Suður-Afríku og Mexíkó og einn sigur í opnunarleiknum gegn Tékklandi.

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