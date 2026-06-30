Hótað lífláti og öryggisgæslan stóraukin Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 30. júní 2026 15:00 Hong Myung-Bo er hættur sem þjálfari Suður-Kóreu en það er ekki nóg fyrir Suður-Kóreumenn sem reyna allt til að gera honum lífið óbærilegt. Getty/Carl Recine Hong Myung-Bo hefur átt mjög erfiða daga síðan að suðurkóreska landsliðið datt úr leik á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Nú hefur fráfarandi þjálfari suðurkóreska landsliðsins fengið líflátshótanir. Þegar Suður-Kóreumenn lenda aftur í Suður-Kóreu eftir HM munu 160 lögreglumenn taka á móti liðinu, að því er The Herald Business greinir frá. Áætlunin um stóraukna öryggisgæslu kemur í kjölfar nokkurra hótana á netinu og nafnlausrar líflátshótunar sem beint var að Hong Myung-Bo. Einn aðili hótaði að fara á Incheon-flugvöll þegar landsliðið snýr aftur til Suður-Kóreu til að drepa Myung-Bo. Þess vegna er búist við að 160 lögreglumenn úr sérsveit og flugvallarlögreglunni verði staðsettir á Incheon-flugvelli. Auk þess verða 25 öryggisverðir á staðnum til að grípa inn í ef til atvika kemur. Hong Myung-bo has resigned as head coach of South Korea. ❌The early exit has prompted widespread criticism at home, with President Lee Jae Myung calling for an investigation into reasons behind the team's disappointing performance. pic.twitter.com/IW6yGZHFy6— BBC Sport (@BBCSport) June 29, 2026 „Við höfum ákveðið að kalla til lögreglu til að koma í veg fyrir öryggisatvik sem gætu komið upp í tengslum við komu liðsins. Ef einhverjar ólöglegar athafnir eiga sér stað, til dæmis að hlutum sé kastað, munum við bregðast við af fullum þunga,“ sagði talsmaður lögreglunnar við The Herald Business. Landslið Suður-Kóreu hefur fengið harða gagnrýni eftir HM-fiaskóið og Myung-Bo er sá sem hefur verið gagnrýndur harðast. Á síðasta blaðamannafundi hans ákvað sjónvarpsstöð í landinu að „blurra“ hann í beinni. Lee Jae-Myung, forseti Suður-Kóreu, lét einnig vaða á samfélagsmiðlinum X og sakaði þjálfarann um vanhæfni. „Ég er ekki bara undrandi á þessari óvæntu niðurstöðu heldur er ég gjörsamlega furðu lostinn. Enn og aftur hefur sannast að ákvarðanir sem varða einstaklinga eru allt. Þegar „við á móti þeim“ er sett ofar hæfni og vanhæfur einstaklingur er valinn sem leiðtogi er niðurstaðan augljós,“ skrifaði Lee á X. Áður en landsliðið náði að yfirgefa gestgjafaþjóðina Mexíkó hafði Myung-Bo sagt af sér sem landsliðsþjálfari. Hann var þjóðhetja sem leikmaður á HM 2002 þegar liðið komst alla leið í undanúrslitin á HM. HM-ævintýrið í ár tók enda hjá Suður-Kóreu eftir töp gegn Suður-Afríku og Mexíkó og einn sigur í opnunarleiknum gegn Tékklandi. The Korean media is doing the absolute most right now. 🇰🇷📺Broadcaster KBS literally went all the way to Monterrey to investigate the team’s hotel, trying to see if the accommodations were to blame for the poor performance against South Africa.To make it worse, they even… pic.twitter.com/uyBXfp3gtW— Ultras Clips (@ultras_clips) June 28, 2026 HM 2026 í fótbolta Suður-Kórea Mest lesið Kona fótboltamanns fórnaði lífi sínu til að bjarga eins árs dóttur þeirra Fótbolti Albert um KA: „Eins og þú hafir verið fullur í Football Manager“ Íslenski boltinn Hollendingar klikkuðu á þremur vítum og eru á leið heim af HM Fótbolti „Mér finnst það bara algjört bull“ Íslenski boltinn Íslensk dóttir á heimsleikunum í fyrsta sinn í þrjú ár Sport Eiginkona og tvö börn fótboltamanns létust Fótbolti Allir Paragvæar fá frí í dag til að fagna Fótbolti Halldór Árna: Víkingar sáu hið fullkomna tímabil en þetta er fljótt að breytast Íslenski boltinn Undir rannsókn fyrir nauðgun á miðju heimsmeistaramóti Fótbolti Hótað lífláti og öryggisgæslan stóraukin Fótbolti Fleiri fréttir Hótað lífláti og öryggisgæslan stóraukin Undir rannsókn fyrir nauðgun á miðju heimsmeistaramóti Særingalæknirinn frá Gana beinir göldrum sínum að Messi og félögum Albert um KA: „Eins og þú hafir verið fullur í Football Manager“ Halldór Árna: Víkingar sáu hið fullkomna tímabil en þetta er fljótt að breytast Maður dagsins á HM: Fagnaði sigri á móti fyrirmyndinni Klopp reiður: „Ef þetta er brot þá hefði Arsenal ekki orðið Englandsmeistari“ „Mér finnst það bara algjört bull“ Sjáðu Atla afgreiða Skagamenn og færa Framara nær KR Allir Paragvæar fá frí í dag til að fagna Segir upp sem þjálfari tékkneska landsliðsins Kona fótboltamanns fórnaði lífi sínu til að bjarga eins árs dóttur þeirra Hollendingar klikkuðu á þremur vítum og eru á leið heim af HM Lárus Orri Sigurðsson: ,,Erum ekki í Evrópubaráttu” Helgi Sigurðsson: ,,Mér fannst við vinna þennan leik mjög sanngjarnt” Stórsigur Aftureldingar og hrun Ægis Paragvæ sló út dapurt þýskt lið Heldur efsta sæti deildarinnar Öruggur sigur Fram á Skaganum Brasilía tryggði sig í 16-liða úrslit á dramatískan hátt Valenzuela frá Venesúela dæmir hjá Norðmönnum Chelsea með harðorða yfirlýsingu um nýjan stjóra Man. 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