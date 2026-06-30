Kona fótboltamanns fórnaði lífi sínu til að bjarga eins árs dóttur þeirra

Venesúelski knattspyrnumaðurinn Héctor Bello syrgir eiginkonu sína, Andreu Bello, sem fórnaði lífi sínu til að vernda eins árs gamla dóttur þeirra, Ölönu, í mannskæðum jarðskjálftum sem riðu yfir Venesúela þann 24. júní síðastliðinn.
Að sögn Héctors fórnaði Andrea sér til að bjarga eins árs dóttur þeirra þegar heimili þeirra hrundi og bjargaði þannig lífi Ölönu. Í tilfinningaþrunginni kveðju kallaði hann eiginkonu sína „uppáhalds hetjuna“ þeirra og hét því að sjá til þess að dóttir þeirra myndi alast upp við vitneskjuna um þá ótrúlegu fórn sem móðir hennar færði.
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Í stað þess að reyna að bjarga sjálfri sér kastaði hún sér yfir eins árs gamla dóttur þeirra, Ölönu, og skýldi litlu stúlkunni fyrir fallandi steypu og braki. Björgunarsveitir leituðu í rústunum klukkustundum saman áður en þær gerðu ótrúlega uppgötvun: Alana var á lífi undir verndandi faðmlagi móður sinnar.
„Þú verður alltaf uppáhaldshetjan okkar, mamma. Ég skal sjá til þess að minna litlu stelpuna okkar á hversu dásamleg þú varst og hversu heitt þú elskaðir hana. Ég skal segja henni söguna af því hvernig þú bjargaðir henni, ástin mín – hvernig þú fórnaðir þínu eigin lífi fyrir dóttur okkar,“ skrifaði Héctor Bello.
Öflugir jarðskjálftar, sem riðu yfir með stuttu millibili, hafa kostað að minnsta kosti 920 mannslíf, yfir 3.300 hafa slasast og um 50.000 er enn saknað á meðan leit og björgunaraðgerðir halda áfram um allt land.
Í miðjum einum mesta harmleik í sögu Venesúela hefur saga Andreu orðið tákn um skilyrðislausa ást. Hún er áminning um að eðlishvöt foreldris til að vernda barn sitt getur enst allt fram á síðustu andartök lífsins.
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