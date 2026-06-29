Heldur efsta sæti deildarinnar

Sigurður Ragnar Eyjólfsson, þjálfari NSÍ Runavík, náði að bjarga jafntefli eftir að hafa verið tveimur mörkum undir í færeysku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld. Liðið gerði jafntefli við Víking þar sem leikurinn endaði 3-3.
Íslendingaliðið NSÍ Runavík situr á toppi færeysku úrvalsdeildarinnar í fótbolta og var engin breyting á því í dag. Þjálfari liðsins er Sigurður Ragnar Eyjólfsson en Alex Freyr Elísson spilar einnig fyrir liðið. Leikur dagsins var gegn Víking sem stendur í fjórða sæti deildarinnar.
Víkingur byrjaði leikinn sterkt og komst strax yfir á áttundu mínútu eftir mark Arons Benjaminsen og svo bætti Solvi Vatnhamar við öðru marki á 31. mínútu. Aron Knudsen minnkaði muninn fyrir NSÍ Runavík en Víkingur bætti svo við öðru marki í lok fyrri hálfleiks.
Sigurður Ragnar hefur komið með eldræðu í hálfleik og stappað stálinu í sína menn. Það var nauðsynlegt þar sem liðið var undir í leiknum 3-1.
Snemma í seinni hálfleik fær NSÍ Runavík vítaspyrnu sem Petur Knudsen skorar úr. NSÍ Runavík heldur áfram að sækja og nær að jafna leikinn á 75. mínútu en það reynist síðasta mark leiksins.
Leikurinn endaði 3-3 og náðu Sigurður Ragnar og lærisveinar hans að halda efsta sæti færeysku úrvalsdeildarinnar. Liðið er með þriggja stiga forskot á Klaksvík en næsti leikur NSÍ Runavík er gegn Klaksvík og því um mikilvægan leik að ræða.